Названы самые опасные витамины: как не угодить в больницу

Из-за избытка витаминов в организме возможна усталость и рвота, предупредил медик.
Врач аллерголог-иммунолог, телеведущий Алексей Бессмертный сообщил, что люди, которые пьют витамины горстями, могут "доиграться" до гипервитаминоза и угодить в токсикологическое отделение больницы.
В частности, гипервитаминоз витамина A или витамина D опасен для организма, возможна рвота, тошнота, усталость, рассказал медик радио Sputnik.
Собеседник добавил, что необходимые витамины человек может получить из продуктов.
"…считается, что многие поливитамины зарегистрированы как биодобавки, а не как лекарства. А ведь две четверти токсических поражений печени по статистике могут быть связаны с применением БАДов, которые толком не сертифицированы", – отметил собеседник.
- Справка. Гипервитаминоз возникает после приема очень высокой дозы одного или нескольких витаминов, пишет Wikipedia.
- В результате гипервитаминоза возникает острое расстройство. В энциклопедии отмечается, что гипервитаминозы чаще всего возникают после принятия повышенных доз витаминов D и А.
Автор: Екатерина Присяжнюк