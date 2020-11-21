Названы самые опасные витамины: как не угодить в больницу

Не стоит пить витамины горстями, сообщил врач / УНИАН

Врач аллерголог-иммунолог, телеведущий Алексей Бессмертный сообщил, что люди, которые пьют витамины горстями, могут "доиграться" до гипервитаминоза и угодить в токсикологическое отделение больницы.

В частности, гипервитаминоз витамина A или витамина D опасен для организма, возможна рвота, тошнота, усталость, рассказал медик радио Sputnik.

Собеседник добавил, что необходимые витамины человек может получить из продуктов.

"…считается, что многие поливитамины зарегистрированы как биодобавки, а не как лекарства. А ведь две четверти токсических поражений печени по статистике могут быть связаны с применением БАДов, которые толком не сертифицированы", – отметил собеседник.