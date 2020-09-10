Врач назвал неожиданную причину резкого скачка заболеваемости COVID-19

Многие больные коронавирусом ранее оставались за статистикой, подчеркнул Владимир Курпита.
С наступлением осеннего сезона в странах Западной Европы значительно увеличилось количество больных коронавирусом.
Известный украинский инфекционист Владимир Курпита объяснил, почему Франция, Германия, Испания, Великобритания и Италия вернулись к апрельским показателям заболеваемости, пишет Оbozrevatel.
При этом, как утверждают специалисты, низкая смертность – это главное отличие нынешней вспышки COVID-19 от начала эпидемии весной, когда число умерших доходило до 1,5 тысячи в сутки.
Медики нашли объяснение этому феномену. По их словам, это связано с большей информированностью о вирусе, чем в начале пандемии.
В свою очередь Курпита подчеркнул, что стремительный рост новых случаев во всех странах Европы связан в первую очередь с увеличением количества тестирований.
"Чем больше больных обнаруживают – тем больше уменьшается процент тяжелых и летальных случаев. В начале эпидемии во всех странах мира были проблемы с тестированием. Проверяли только тех, кто попадал в больницы, многие оставались за статистикой", – добавил инфекционист.
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Как заявил инфекционист Вадим Аристов во время чата в Главреде, в Украине по ряду причин следующий пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 будет бешеным.
По его словам, количество больных увеличивается, в частности, из-за того, что вирус охватывает новые группы населения и территории.
- в Украине за все время пандемии в Украине заболели 143 тыс. 030 человек;
- всего выздоровели 64 тыс. 703 пациента, 2979 человек умерли.