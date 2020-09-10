Врач назвал неожиданную причину резкого скачка заболеваемости COVID-19

В мире растет число заболевших коронавирусом / НСН

С наступлением осеннего сезона в странах Западной Европы значительно увеличилось количество больных коронавирусом.

Известный украинский инфекционист Владимир Курпита объяснил, почему Франция, Германия, Испания, Великобритания и Италия вернулись к апрельским показателям заболеваемости, пишет Оbozrevatel.

При этом, как утверждают специалисты, низкая смертность – это главное отличие нынешней вспышки COVID-19 от начала эпидемии весной, когда число умерших доходило до 1,5 тысячи в сутки.

Медики нашли объяснение этому феномену. По их словам, это связано с большей информированностью о вирусе, чем в начале пандемии.

В свою очередь Курпита подчеркнул, что стремительный рост новых случаев во всех странах Европы связан в первую очередь с увеличением количества тестирований.

"Чем больше больных обнаруживают – тем больше уменьшается процент тяжелых и летальных случаев. В начале эпидемии во всех странах мира были проблемы с тестированием. Проверяли только тех, кто попадал в больницы, многие оставались за статистикой", – добавил инфекционист.

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Как заявил инфекционист Вадим Аристов во время чата в Главреде, в Украине по ряду причин следующий пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 будет бешеным.

По его словам, количество больных увеличивается, в частности, из-за того, что вирус охватывает новые группы населения и территории.