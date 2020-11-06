Врач назвал "постельную" привычку, укорачивающую жизнь

В следующий раз, когда вы услышите звук будильника, вам может быть полезно вскочить с кровати. / Pixabay

Чрезмерный сон связан с ожирением, сердечными заболеваниями и ранней смертью. В следующий раз, когда вы услышите звук будильника, вам может быть полезно вскочить с кровати.

WebMD сообщил, что люди, которые спят по девять или десять часов каждую ночь, чаще страдают ожирением.

В нем уточняется, что у них "на 21 процент больше шансов заболеть ожирением за шестилетний период" по сравнению с людьми, которые спали от семи до восьми часов в сутки.

Удивительно, но эта связь между сном и ожирением осталась неизменной даже при учете приема пищи и физических упражнений.

Мужчины с талией 94 см считаются страдающими ожирением; как и женщины с обхватом талии 80 см.

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Ожирение может привести к опасным для жизни состояниям, таким как диабет 2 типа, рак груди и кишечника и инсульт.

"Ожирение сокращает продолжительность жизни в среднем на 3–10 лет", - утверждает национальный орган здравоохранения Великобритании.

Помимо ожирения, WebMD процитировал другое исследование, которое связывало избыточный сон с сердечными заболеваниями.

В исследовании "Здоровье медсестер" приняли участие почти 72 000 женщин, чьи привычки сна были проанализированы.

Исходя из этого, исследователи отметили, что женщины, которые спали от 9 до 11 часов в сутки, были "на 38 процентов более подвержены ишемической болезни сердца".

Это было по сравнению с женщинами, которые спали по восемь часов каждую ночь.

Ишемическая болезнь сердца

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) случается, когда кровоснабжение сердца блокируется или прерывается жировыми отложениями в коронарных артериях - процесс, известный как атеросклероз.



Ишемическую болезнь сердца нельзя вылечить, но ее можно предотвратить - и вставание с постели после восьмичасового отдыха может помочь.

Вам сложно встать с постели?

Medical News Today заявляет, что существует "множество психологических причин", по которым у человека отсутствует мотивация вставать с постели. Это может включать депрессию, стресс, беспокойство.

Людям, которые изо всех сил пытаются встать с постели, будет полезно приобрести будильник, который осветляет вашу комнату, когда он срабатывает.

Также может быть полезно открыть шторы, чтобы отговорить вас снова ложиться в постель (хотя зимой это сложнее).

Если вы слушаете музыку, чтобы поднять себе настроение, или когда вы занимаетесь спортом, пробуждение под веселую музыку может побудить вас начать свой день раньше, чем если бы вы услышали более неприятный звук.

Ответственность за кого-то другого может быть хорошим мотиватором, в том числе ранним телефонным звонком любимому.

Еще одна уловка - изменить вашу точку зрения - сосредоточиться на приятных событиях, которых вы с нетерпением ждете. Это может быть просто вкусный завтрак, первый глоток чая или кофе или ощущение после тренировки.