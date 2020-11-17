Врач назвала колики симптомом смертельной болезни

Колики характеризуются болью, которая приходит и уходит, усиливается, а затем постепенно утихает./Pixabay

Рак кишечника - это общий термин, обозначающий рак, который начинается в толстой кишке - нижней части кишечника.

Симптомы рака кишечника могут быть незаметными и не обязательно вызывать недомогание. Однако в некоторых случаях рак кишечника может остановить прохождение пищеварительных отходов через кишечник. Это состояние известно как непроходимость кишечника.

"Это серьезное осложнение, требующее срочной медицинской помощи", - поясняет Cancer Research UK.

Симптомы, связанные с непроходимостью кишечника, обычно более остры, чем основные симптомы.

Один из характерных признаков - это боль (обычно колики в животе), - объясняет Cancer Research UK.

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Колики характеризуются болью, которая приходит и уходит, усиливается, а затем постепенно утихает. У взрослых колики могут возникать однократно или повторяться через несколько недель, месяцев или даже лет после первого приступа.

По данным Cancer Research UK, к другим признакам непроходимости кишечника относятся:

Чувство раздутости и сытости

Чувство болезненности

Рвота в больших количествах (включая непереваренную пищу или кишечную жидкость)

Запор (проявляется непроходящими газами и отсутствием кишечных звуков).

Как объясняют в благотворительной организации, непроходимость кишечника гораздо чаще встречается при запущенном раке.

"Люди, перенесшие операцию или лучевую терапию живота (брюшной полости), более подвержены риску развития непроходимости кишечника", - добавляет он.

Каковы основные симптомы рака кишечника?

По данным NHS, более 90 процентов людей с раком кишечника имеют одну из следующих комбинаций симптомов:

Устойчивое изменение привычки кишечника - более частое испражнение с более жидким стулом, а иногда и с болью в животе (животе).

Кровь в кале без других симптомов геморроя.

Боль в животе, дискомфорт или вздутие живота всегда возникают во время еды, что иногда приводит к уменьшению количества съеденной пищи и потере веса.

Как отмечает орган, занимающийся здоровьем, запор, при котором стул реже бывает твердым, редко бывает вызван серьезными заболеваниями кишечника.

У большинства людей с этими симптомами нет рака кишечника.

"Обратитесь к своему терапевту, если у вас есть один или несколько симптомов рака кишечника, и они сохраняются более четырех недель", - советует NHS.

Я в опасности?

Точная причина рака кишечника неизвестна. Однако исследования показали, что несколько факторов могут повысить вероятность его развития.

Связь между диетой и раком не доказана, но было доказано, что определенные продукты повышают риск рака кишечника.

Многие исследования показали, что употребление большого количества красного и обработанного мяса увеличивает риск рака кишечника.

Согласно данным Cancer Research UK, около 13 из 100 случаев рака кишечника (около 13 процентов) связаны с употреблением этого мяса.

Обработанное мясо - это любое мясо, которое было обработано для сохранения и / или придания вкуса, например, бекон, салями, колбасы, мясные консервы или куриные наггетсы.

Связанный с нездоровым питанием, риск рака кишечника выше у людей с ожирением по сравнению с теми, у кого здоровый ИМТ, предупреждает Cancer Research UK.

Индекс массы тела (ИМТ) - это показатель, который использует ваш рост и вес, чтобы определить, здоров ли ваш вес. Ожирение означает очень избыточный вес с индексом массы тела (ИМТ) 30 или выше.