Врач назвала основные осложнения после коронавируса

Врач назвала главные осложнения коронавируса / Фото Reuters

Опасный китайский коронавирус поражает практически все органы человеческого организма - легкие, почки, сердце и даже нервную систему.

Об этом в интервью изданию Ваше здоровье рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им. А. А. Богомольца Ольга Голубовская и добавила, что вирус в первую очередь поражает легочную ткань, в результате чего развивается фиброз легких. Поэтому она порекомендовала людям, которые перенесли COVID-19, обязательно сделать прививку от гриппа спустя 2-3 недели после выздоровления.

Это связано с тем, что грипп также поражает нижние дыхательные пути. И "наложение" этого заболевания на фиброз может привести к очень тяжелым последствиям.

Кроме того, по словам Голубовской, у некоторых пациентов может развиваться почечная недостаточность. Также частым последствием коронавирусной болезни является тромбоз сосудов.

"Сердце также под ударом COVID- 19. У некоторых наших пациентов случалось по несколько инфарктов за период пребывания на стационарном лечении", – рассказала медик.

Она также отметила негативное влияние коронавируса на центральную нервную систему и психику. Оно связано с гипоксией и применением некоторых лекарственных препаратов.

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