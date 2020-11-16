Врач назвала основные осложнения после коронавируса

Врач порекомендовала людям, которые перенесли COVID-19, обязательно сделать прививку от гриппа спустя 2-3 недели после выздоровления.
Опасный китайский коронавирус поражает практически все органы человеческого организма - легкие, почки, сердце и даже нервную систему.
Об этом в интервью изданию Ваше здоровье рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им. А. А. Богомольца Ольга Голубовская и добавила, что вирус в первую очередь поражает легочную ткань, в результате чего развивается фиброз легких. Поэтому она порекомендовала людям, которые перенесли COVID-19, обязательно сделать прививку от гриппа спустя 2-3 недели после выздоровления.
Это связано с тем, что грипп также поражает нижние дыхательные пути. И "наложение" этого заболевания на фиброз может привести к очень тяжелым последствиям.
Кроме того, по словам Голубовской, у некоторых пациентов может развиваться почечная недостаточность. Также частым последствием коронавирусной болезни является тромбоз сосудов.
"Сердце также под ударом COVID- 19. У некоторых наших пациентов случалось по несколько инфарктов за период пребывания на стационарном лечении", – рассказала медик.
Она также отметила негативное влияние коронавируса на центральную нервную систему и психику. Оно связано с гипоксией и применением некоторых лекарственных препаратов.
Вакцина от коронавируса
- США и Германия 9 ноября сделали заявление об эффективности результатов клинических исследований препарата от коронавируса. В частности, компании Pfizer и BioNTech рассказали о том, что их вакцина предотвращает заражение коронавирусной инфекцией в 90% случаев.
- В Великобритании предупредили, что транспортировка вакцины компаний Pfizer и BioNTech может стать серьезной проблемой. По мнению экспертов, в некоторых странах могут появиться проблемы не только с доставкой препарата, но и необходимостью повторной вакцинации от COVID-19.
- Как полагает инфекционист Вадим Аристов, завезти вакцину от коронавируса в Украину фактически невозможно. Для препарата нужно оборудование холодного хранения – вакцина требует заморозки до - 70 градусов – тогда как в нашей стране нет соответствующих фризеров.