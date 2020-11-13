Врач назвала тихих врагов либидо

Увеличение массы тела и гиподинамия – враги либидо, поделилась врач / УНИАН

Гинеколог Екатерина Борзенко сообщила, что проблемы с либидо у женщин или мужчин могут возникнуть из-за неправильного питания.

Врагами либидо являются гиподинамия и увеличение массы тела, рассказала врач в интервью УНИАН.

Собеседница отметила, что нет определенных норм относительно количества секса, не обязательно хотеть интима раз в месяц или десять раз в день – норму относительно близости каждый человек выбирает сам.

"Важно понять, что нет четко оговоренных норм, нет нормально/ненормально, много/мало. Есть то, что устраивает конкретно вашу пару или лично вас…", – сказала медик.

Борзенко подчеркнула, что качество питания влияет на либидо.

"На уровень либидо влияет качество питания – изнуряющие диеты, нерациональное питание с исключением белка и жиров, как строительного материала наших гормонов, а также вес. Набор массы тела, гиподинамия – враги либидо…", – предупредила гинеколог.Читайте такжеСекс: названы три лучших афродизиака