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Врач назвала тихих врагов либидо

13 ноября 2020, 15:27

Нет определенных норм относительно количества секса, подчеркнула гинеколог.

Врач поделилась, что увеличение массы тела и гиподинамия – враги либидо – Проблемы с либидо
Увеличение массы тела и гиподинамия – враги либидо, поделилась врач / УНИАН

Гинеколог Екатерина Борзенко сообщила, что проблемы с либидо у женщин или мужчин могут возникнуть из-за неправильного питания.

Врагами либидо являются гиподинамия и увеличение массы тела, рассказала врач в интервью УНИАН.

Собеседница отметила, что нет определенных норм относительно количества секса, не обязательно хотеть интима раз в месяц или десять раз в день – норму относительно близости каждый человек выбирает сам.

"Важно понять, что нет четко оговоренных норм, нет нормально/ненормально, много/мало. Есть то, что устраивает конкретно вашу пару или лично вас…", – сказала медик.

Борзенко подчеркнула, что качество питания влияет на либидо.

"На уровень либидо влияет качество питания – изнуряющие диеты, нерациональное питание с исключением белка и жиров, как строительного материала наших гормонов, а также вес. Набор массы тела, гиподинамия – враги либидо…", – предупредила гинеколог.Читайте такжеСекс: названы три лучших афродизиака

  • Справка. Либидо это – термин, который обозначает сексуальное желание, страсть, похоть, пишет Wikipedia.
  • Термин был введен австрийским психологом Зигмундом Фрейдом. Либидо является одним из основных понятий психоанализа – психологической теории, которую разработал Фрейд.
Екатерина Борзенко проблемы с либидо
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