Врач объяснил, что делать при скачках температуры во время COVID-19 / Reuters

Украинский врач Павел Силковский рассказал о том, что нужно делать людям, если у них при китайском коронавирусе COVID-19 сильная боль между лопатками и регулярные скачки температуры.

Свои рекомендации медик опубликовал на Facebook-странице. Силковский говорит, что не нужно впадать в панику и писать завещание, если у человека при коронавирусе COVID-19 скачет температура и болит между лопатками, а также внизу спины. Врач сообщил, что такие боли указывают на то, что у человека вирусная интоксикация. Данные симптомы не указывают на тяжелую пневмонию и потому вызывать бригаду скорой помощи не нужно.

По словам Силковского, скачки температуры при заражении COVID-19 свидетельствуют о нормальной работе организма во время болезни. Именно поэтому людям не стоит лишний раз паниковать и нервничать. Температура при коронавирусе может скачать в течение примерно двух недель.

Медик также написал, что частый кашель при коронавирусной инфекции не должен вызывать панику, которые таким способом легкие очищаются.

"Если было покашливание и затем сильный кашель, а еще температура и болит грудная клетка, это не значит, что легкие распадаются и вы становитесь жертвой коронавируса. В легких много пораженных вирусом и убитых организмом клеток, от которых нужно освободиться, а на их место регенерировать новые качественные. И кашель ‒ естественный процесс очистки от мусора, собравшегося в легких. Кашляйте на здоровье!", ‒ написал медик.

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