Врач объяснила, почему советуют пить чистую воду

Вода с лимоном утром не обладает чудодейственными свойствами, поделилась диетолог.
Людям рекомендуют отдавать предпочтение чистой воде, поскольку в ней нет сахара и калорий, а не потому, что остальные напитки не усваиваются.
Для восполнения дневной нормы жидкости человек может пить лимонады, морсы, кофе, чай, есть жидкое, подели врач-эндокринолог и диетолог Альбина Комиссарова на своей странице в Instagram.
Медик добавила, что не нужно возлагать много надежд на привычку пить утром воду с лимоном.
"…По слухам, вода с утра, а особенно – с лимоном, обладает, чудодейственным свойством, пробуждает метаболизм, ...помогает худеть. Извините, но вода утром – это просто вода утром. Единственная ее польза – увеличение потребления жидкости в целом…", – отметила врач.
- Напомним, эксперты пришли к выводу, что взрослому человеку в сутки на 1 кг массы тела необходимо 30-40 мл жидкости.
- Суточное количество жидкости рассчитывается по формуле 30 мл на 1 кг, когда нет жары и больших физических нагрузок.
- В жару и в дни, когда есть серьезные физические нагрузки, суточное количество потребления жидкости рекомендуют рассчитывать по формуле 40 мл на 1 кг массы тела.
Автор: Екатерина Присяжнюк