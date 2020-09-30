Врач объяснила, почему советуют пить чистую воду

Чистую воду советуют пить потому, что в ней нет калорий, поделилась врач / УНИАН

Людям рекомендуют отдавать предпочтение чистой воде, поскольку в ней нет сахара и калорий, а не потому, что остальные напитки не усваиваются.

Для восполнения дневной нормы жидкости человек может пить лимонады, морсы, кофе, чай, есть жидкое, подели врач-эндокринолог и диетолог Альбина Комиссарова на своей странице в Instagram.

Медик добавила, что не нужно возлагать много надежд на привычку пить утром воду с лимоном.

"…По слухам, вода с утра, а особенно – с лимоном, обладает, чудодейственным свойством, пробуждает метаболизм, ...помогает худеть. Извините, но вода утром – это просто вода утром. Единственная ее польза – увеличение потребления жидкости в целом…", – отметила врач.