Врач поведал, что делать при осложнениях коронавируса

Медик дал советы, как можно помочь себе при кашле и одышке.
К сожалению, с каждым днем коронавирусом заражается все больше украинцев. Власти уже даже ввели карантин выходного дня, про эфект от которого пока говорить очень рано.
Как пишет РБК-Украина, врач-анестезиолог Юрий Солодов ведет свой блог, в котором дает практические рекомендации. Сегодня вра поведал о гланых осложнениях опасного вируса.
Так, по его словам, с пятого по восьмой день у заболевшего могут появляться проблемы с дыханием.
"Ощущается нехватка воздуха, возникает сухой изнурительный кашель, скудная мокрота. Затем кашель становится влажным, но мокрота забивает маленькие бронхиолы и бронхи. Одышка прогрессирует, пациенту трудно выдохнуть. Это состояние средней тяжести", - говорит врач.
Также медик дал советы, каким образом можно помочь себе при кашле и одышке:
Лечение положением
Лежите на животе по два-три часа в течение дня. При этом нужно подложить под грудь подушку.
Перкуторный массаж
Для ускорения отхождения мокроты уложите человека на живот и слегка постукивайте по задней поверхности грудной клетки (в области легких).
Усиленный выдох
Налейте до половины воды в бутылку, и выдыхайте в воду через трубочку. При этом вдыхать нужно носом, выдыхать в воду ртом через трубочку. Выполнять процедуру нужно каждый час по 15 минут. Но шарики надувать при ковидной пневмонии нельзя, так как это сильное напряжение, что чревато пневмотораксом.
Нибулайзерная терапия
Проводится для того, чтобы унять сильный кашель, улучшить отхождение мокроты. Препараты назначает врач.
Карантин в Украине
- На данный момент на территории страны официально действует общенациональный карантин, который продлится до 31 декабря 2020 года.
- По причине роста заболеваемости COVID-19 власти приняли решение ввести карантин выходного дня. Как минимум до 30 ноября по выходным не должны работать кафе, рестораны и торгово-развлекательные центры.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что в Украине следует ввести двухнедельный карантин, предусматривающий ограничение массовых мероприятий на Новый год и Рождество.
- Президент Владимир Зеленский пообещал компенсации в размере 8 тысяч гривен, на которые могут рассчитывать более миллиона украинцев, пострадавших из-за карантина. Речь идет о предпринимателях и наемных работниках.