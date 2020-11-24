Врач поведал, что делать при осложнениях коронавируса

Врач рассказал, что делать при осложнениях коронавируса / Фото Reuters

К сожалению, с каждым днем коронавирусом заражается все больше украинцев. Власти уже даже ввели карантин выходного дня, про эфект от которого пока говорить очень рано.

Как пишет РБК-Украина, врач-анестезиолог Юрий Солодов ведет свой блог, в котором дает практические рекомендации. Сегодня вра поведал о гланых осложнениях опасного вируса.

Так, по его словам, с пятого по восьмой день у заболевшего могут появляться проблемы с дыханием.

"Ощущается нехватка воздуха, возникает сухой изнурительный кашель, скудная мокрота. Затем кашель становится влажным, но мокрота забивает маленькие бронхиолы и бронхи. Одышка прогрессирует, пациенту трудно выдохнуть. Это состояние средней тяжести", - говорит врач.

Также медик дал советы, каким образом можно помочь себе при кашле и одышке:

Лечение положением

Лежите на животе по два-три часа в течение дня. При этом нужно подложить под грудь подушку.

Перкуторный массаж

Для ускорения отхождения мокроты уложите человека на живот и слегка постукивайте по задней поверхности грудной клетки (в области легких).

Усиленный выдох

Налейте до половины воды в бутылку, и выдыхайте в воду через трубочку. При этом вдыхать нужно носом, выдыхать в воду ртом через трубочку. Выполнять процедуру нужно каждый час по 15 минут. Но шарики надувать при ковидной пневмонии нельзя, так как это сильное напряжение, что чревато пневмотораксом.

Нибулайзерная терапия

Проводится для того, чтобы унять сильный кашель, улучшить отхождение мокроты. Препараты назначает врач.

Карантин в Украине