Врач предупредила о скрытой угрозе витамина D

Терапевт сообщила, что витамина D вреден в некоторых случаях.
Диетолог и терапевт Юлия Поворознюк поделилась, что витамин D несет скрытую угрозу для организма людей, которым более 40 лет.
Если человек старше 40 лет принимает большие дозы витамина D без витамина К2, в сердечной мышце, в легких и в почках может откладываться кальций, рассказала врач Фактам.
Собеседница подчеркнула, что перед тем, как принимать витамин D, необходимо узнать его уровень – сделать анализ.
"…Витамин D3, дополненный витамином К2, снижает образование кальцинатов в сосудах и органах. У человека старше 40 лет, который принимает высокие дозы витамина D без витамина К2, кальций может откладываться…", – заявила медик.
- Ранее американские ученые провели исследование и выяснили, что для человека из-за дефицита в организме витамина D возрастает риск подцепить китайский коронавирус Covid-19.
- По данным исследователей, витамин D может помочь уменьшить распространение коронавируса.
Автор: Екатерина Присяжнюк