Врач предупредила о скрытой угрозе витамина D

Витамин D может вредить организму людей старше 40 лет, поделилась врач / УНИАН

Диетолог и терапевт Юлия Поворознюк поделилась, что витамин D несет скрытую угрозу для организма людей, которым более 40 лет.

Если человек старше 40 лет принимает большие дозы витамина D без витамина К2, в сердечной мышце, в легких и в почках может откладываться кальций, рассказала врач Фактам.

Собеседница подчеркнула, что перед тем, как принимать витамин D, необходимо узнать его уровень – сделать анализ.

"…Витамин D3, дополненный витамином К2, снижает образование кальцинатов в сосудах и органах. У человека старше 40 лет, который принимает высокие дозы витамина D без витамина К2, кальций может откладываться…", – заявила медик.