Врач раскрыла важное правило насчет воды

Не стоит заставлять себя пить воду, сообщила диетолог / УНИАН

Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова сообщила, что человеку можно не пить в день два литра воды.

Заставлять себя пить – это плохо, поделилась врач на своей странице в Instagram.

Медик отметила, что нет нормы потребления воды, а есть нормы потребления жидкости.

"…Есть нормы потребления жидкости, это и воды и все безалкогольные, лучше – несладкие напитки. А также еда. Поэтому напоминать себе пить – хорошо. Заставлять себя пить – плохо!" – подчеркнула эксперт.