Врач раскрыла важное правило насчет воды

Нормы потребления воды нет, отметила диетолог.
Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова сообщила, что человеку можно не пить в день два литра воды.
Заставлять себя пить – это плохо, поделилась врач на своей странице в Instagram.
Медик отметила, что нет нормы потребления воды, а есть нормы потребления жидкости.
"…Есть нормы потребления жидкости, это и воды и все безалкогольные, лучше – несладкие напитки. А также еда. Поэтому напоминать себе пить – хорошо. Заставлять себя пить – плохо!" – подчеркнула эксперт.
- Напомним, считается, что в сутки взрослому человеку необходимо 30-40 мл жидкости на 1 кг массы тела.
- Суточное количество жидкости по формуле 30 мл на 1 кг рассчитывается в обычные дни, когда нет жары и больших физических нагрузок.
- В дни физических нагрузок и в жару суточное количество потребления жидкости стоит рассчитывать по формуле 40 мл на 1 кг массы тела.
Автор: Екатерина Присяжнюк