Врач рассказал, чем опасно пиво для мужчин

Врач рассказал, чем опасно пиво для тел мужчин / УНИАН

Мужчинам не стоит ни в коем случае употреблять пиво ‒ особенно много и регулярно.

Об этом заявил известный врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков.

Медик убежден, что пиво в известном смысле "превратить представителей сильного пола в женщин".

"Если вы регулярно употребляете пиво, вы превратитесь в женщину ", — предупреждает он.

При этом профессор констатирует ‒ неважно, сколько именно пива пьет мужчина, если он делает это регулярно.

Ковальков пояснил ‒ пенный напиток содержит фитоэстрогены, которые по своей структурой сильно похожи на женские половые гормоны эстрогены. Попадая в мужской организм, они способствуют снижению уровня тестостерона, и, в отдельных случаях ‒ развитию импотенции.

Кроме того, пиво препятствует правильному функционированию кровеносных сосудов, в результате чего и возникают проблемы с эрекцией.

Также фитоэстрогены негативно сказываются на физической форме мужчин, способствуя ожирению по женскому типу, когда отложения скапливаются в области живота, бедер, верхней части рук.

"Для мужчин, которые пытаются худеть, пиво — враг номер один, его в рационе не должно быть категорически", ‒ подытожил Ковальков.

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