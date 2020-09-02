Врач рассказал, как улучшить осанку

Больные, усталые, напряженные мышцы заставляют нас плохо себя чувствовать / Фото sunny7.ua

Некоторые из признаков плохой осанки - это боли в спине, плечах и шее. Другие проявятся гораздо позже: например, когда вы станете старше, вы не сможете стоять прямо.

Доктор Олсон из США предупреждает о других последствиях плохой осанки, от физических до эмоциональных. "Больные, усталые, напряженные мышцы заставляют нас плохо себя чувствовать, что может сделать нас раздражительными и вспыльчивыми. Негативные побочные эффекты плохой осанки могут вызвать проблемы с пищеварением, головные боли, боли в плечах и даже затруднения дыхания", - сказал доктор Олсон.

Настройте свое рабочее пространство

Многие работники были вынуждены работать из дома, поэтому неудивительно, что их домашние офисные помещения не были созданы для этого. Когда дело доходит до создания идеальной рабочей среды, доктор Олсон считает важным найти рабочее место с большим количеством естественного света и использовать рабочий стул, который поддерживает спину и индивидуально настраивается под нее. Она также порекомендовала подумать об использовании стоячего стола.

Менее ожидаемый инструмент, который может иметь решающее значение, - это стакан воды. Доктор Олсон посоветовал тем, кто работает из дома, разработать план, как избежать обезвоживания. "Я считаю полезным налить стакан воды и поставить его на столе в другом конце комнаты, чтобы пришлось встать, чтобы пойти выпить. Затем я снова наполняю его, кладу обратно на стол и часто делаю это в течение дня", - сказала врач.

Прервите свой день движением

"Люди созданы для движения, поэтому вставание и передвижение полезно для улучшения кровообращения, чтобы мышцы не напрягались. Это также полезно для улучшения лимфатического потока, что очень важно для поддержания силы нашей иммунной системы", - сказал доктор Олсон.

Бодрые прогулки в течение дня и после окончания рабочего дня могут быть чрезвычайно полезными, как и растяжки, такие как поза йоги кошки и коровы.

Простые ошибки

Некоторые случаи плохой осанки легче заметить, чем другие, но компьютер может заставить нас развить довольно нездоровые привычки, которые менее заметны, но одинаково опасны. Доктор Олсон отметил, что чрезмерное наблюдение за экраном компьютера приводит к сокращению мышц на передней части шеи, что затем приводит к сокращению мышц-антагонистов на задней части шеи.

Одна из самых больших ошибок осанки, которую видит доктор Олсон, - это "вытягивающее упражнение", которое может принести гораздо больше вреда, чем пользы; сидеть на стуле в столовой и растягивать спину через спинку. "Я видел нескольких пациентов, которые вытолкнули позвонок между лопатками так далеко вперед, что у них появился кислотный рефлюкс".

В офисе это менее соблазнительно, так как есть правильно подогнанные офисные стулья, которые останавливают желание выгнуться назад через стул. Он также объяснил, что еще одно преимущество офисной работы - это очень необходимые отвлекающие факторы.

"В офисе сотрудников часто прерывают другие коллеги, и они склонны отводить взгляд от экранов, чтобы ответить на заданный вопрос", - сказал Олсон.