УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Врач рассказал, сколько можно набрать килограмм во время беременности

16 ноября 2020, 16:46

Сколько веса вы набираете во время беременности, это зависит от вашего размера и формы до беременности.

беременность, роды
Сколько веса вы набираете во время беременности, это зависит от вашего размера и формы до беременности / womanterra.ru

Прием пищи "за двоих" может показаться приятным преимуществом беременности, но, к сожалению, это не совсем так.

"Сколько веса вы набираете во время беременности, это зависит от вашего размера и формы до беременности", - говорит Александра Стоквелл, доктор медицины, которая более десяти лет занимается семейной медициной.

"В целом, ожидается, что женщина наберет от 1 до 2 килограмм в первом триместре, а затем на 0,5 кг в неделю после этого", - говорит Стоквелл. "Типичная прибавка в весе составляет от 11 до 15 кг, но для женщин с недостаточным весом полезно набрать от 11 до 18 кг, а для женщин с избыточным весом - от 6 до 11 кг".

Если вы вынашиваете близнецов, вы не должны прибавлять в весе вдвое, но заметное увеличение будет примерно от 16 до 24 кг, если вы начали беременность со здоровым весом, исходя из индекса массы тела (ИМТ).

Читайте такжеТест на беременность: как скоро можно делать тест после секса

При рождении ребенок в среднем весит около 3 кг. Итак, если среднестатистическая женщина должна набрать от 11 до 15 кг, тогда откуда берется остальная часть веса?

"Это связано с увеличением груди, расширенной маткой, плацентой и околоплодными водами", - говорит Стоквелл. "Остальное объясняется увеличением объема крови, жидкости и жировых отложений".

Первый триместр: вы не получите много

В первом триместре вы можете набрать от 1 до 2 кг.

Длина ребенка составляет всего около 5 сантиметров, поэтому большая часть веса приходится на увеличенные жировые запасы, матку и плаценту, которые все готовятся к тому, когда ребенок начнет расти в размерах в течение следующих двух триместров.

Второй триместр: вы будете набирать около 0,5 кг в неделю. Со второго триместра до конца вы должны набирать около 0,5 кг в неделю.

Частично это связано с тем, что во втором триместре вы начнете постепенно увеличивать потребление калорий примерно на 340 дополнительных калорий в день, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний. Но это число варьируется.

Например, Королевский колледж акушеров и гинекологов Англии рекомендует женщинам увеличивать потребление калорий только на 200 калорий в третьем триместре.

Поэтому посоветуйтесь со своим акушером, сколько дополнительных калорий вам подходит и когда.

Третий триместр: вы будете есть около 2400 калорий в день. К последнему триместру американские врачи рекомендуют добавить в свой рацион еще 110 калорий.

"Если нормальное количество калорий, потребляемых женщиной в день, составляет 1800 калорий, этого достаточно в течение первого триместра", - говорит Стоквелл. "К третьему триместру она должна потреблять 2400 калорий в день".

К третьему триместру ребенок будет набирать примерно 250 грамм в неделю. Это когда особенно важно получать достаточное количество калорий и питательных веществ в вашем рационе. Если вы едите недостаточно, чтобы обеспечить своего ребенка пищей, которая ему необходима для полноценного развития, ребенок получит это питание другим способом.

"Одна очень важная причина, по которой беременные женщины должны хорошо питаться, - чтобы они оставались здоровыми и не истощались из-за того, что обеспечивали рост ребенка, - говорит Стоквелл. "Например, если в рационе мамы недостаточно кальция, кости ребенка будут формироваться из кальция, взятого из костей мамы и переданного через кровоток в плаценту, где он используется ребенком".

Но эти дополнительные калории не могут быть получены откуда-либо, - говорит диетолог Салли Пун.

"Многие женщины часто испытывают тягу к сахару или углеводам во время беременности и переедают пирожные, печенье или конфеты, - говорит Пун. "Такое перекусывание может привести к быстрому увеличению веса и, таким образом, увеличить риск гестационного диабета".

Качество важнее количества

Если вы обнаружите, что набираете слишком много веса, слишком быстро - более 0,5 кг в неделю - пора обратиться к врачу или медсестре, которые будут следить за вашим весом.

Помимо гестационного диабета, избыточный вес во время беременности может привести к другим проблемам со здоровьем матери, таким как макросомия плода или тяжелые роды. Более того, из-за этого становится труднее сбросить лишний вес после родов, если его больше.

Кроме того, быстрое увеличение веса - более 1 кг в неделю - может быть признаком преэклампсии, и вам следует немедленно поговорить с врачом.

С другой стороны, недостаток веса также может быть проблематичным, поэтому диета и похудание во время беременности не рекомендуются.

"Недоедание плохо для беременности и ребенка", - говорит Стоквелл. "Это коррелирует с недостаточным набором веса, но проблема заключается в недоедании, а не в отсутствии набора веса".

В конечном счете, Стоквелл призывает будущих мам не зацикливаться на цифрах во время беременности.

"Что наиболее важно, это то, что пища богата питательными веществами, что означает, что она содержит витамины, минералы и все строительные блоки, необходимые для формирования человеческого тела, такие как кальций для костей и B12 или фолиевая кислота для предотвращения расщелины позвоночника".

роды беременность
Сейчас вы просматриваете новость «Врач рассказал, сколько можно набрать килограмм во время беременности». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Рак кишечника: врачи определили симптом, который скорее всего указывает на болезньРак кишечника: врачи определили симптом, который скорее всего указывает на болезнь Главный разносчик коронавируса: Комаровский удивил неожиданным заявлениемГлавный разносчик коронавируса: Комаровский удивил неожиданным заявлением Эксперты рассказали, как есть мясо, чтобы не "заработать" ракЭксперты рассказали, как есть мясо, чтобы не "заработать" рак Влажные джунгли: эксперты рассказали, как довести женщину до оргазмаВлажные джунгли: эксперты рассказали, как довести женщину до оргазма Почему нельзя пить воду на ночь​: врачи назвали причинуПочему нельзя пить воду на ночь​: врачи назвали причину
Следующий материал

Последние новости

17:06
Алкогольная зависимость: врач указала на ранние признаки
16:56
В Кабмине оценили вероятность отмены карантина выходного дня
16:46
Врач рассказал, сколько можно набрать килограмм во время беременности Видео
16:35
Cоздатель вакцины от COVID-19 сделал мрачный прогноз по "коронавирусной" зиме
16:25
Гороскоп на неделю для женщин: названы счастливицы Видео
Реклама
16:13
Тысячи новых смертей и заражений COVID-19 до зимы: в НАН дали мрачный прогноз Видео
16:12
Танці з зірками - Сергей Мельник высказался о своем изгнании Видео
15:56
Хрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецепт Видео
15:47
"Послала на х*й": Верещук рассказала, как поругалась со скандальным "слугой народа" Видео
15:38
Бумбокс высказали свою версию событий на концерте во Львове
15:35
Гороскоп на 17 ноября для всех: сон-предсказание и везуха Видео
15:33
Иммуномодуляторы: что это такое и как они помогают поддержать иммунитет Видео
14:58
Беларуси грозит отключение от SWIFT: Тихановская анонсировала новый удар по режиму Лукашенко Видео
14:57
Zno - появился саундрек сериала Секс, Інста і ЗНО Видео
14:41
Санду анонсировала встречу с Зеленским и рассказала, чей Крым Видео
14:38
Почему не стоит делить аккаунт в медиа-сервисах с семьей и друзьями
14:30
Поработайте в больницах: в Минздраве дали совет бизнесменам, пострадавшим от карантина Видео
14:30
Лучшие бюджетные смартфоны до 4000 грн – дешево и сердито
14:14
Война в Карабахе – победа Турции и её оружия над Россией
14:01
В сети показали последнее фото Армена Джигарханяна перед смертью
Реклама
13:59
Суд отменил заочный арест Януковича: первые детали неожиданного решения Видео
13:54
Спасает от похмелья и камней в почках: названы преимущества кокосовой воды Видео
13:29
Коллапс с COVID-19: эксперт объяснила безальтернативность жесткого локдауна Видео
12:57
Новый президент Молдовы Санду рассказала, какими будут отношения с Украиной Видео
12:48
"Роскошная": Маша Ефросинина показала, как поменялась в течении последних лет Видео
12:34
Тимошенко кардинально сменила имидж: как выглядит лидер Батькивщины сейчас
12:23
"Косточки русские": в России дорогу засыпали песком с черепами и костями Видео
12:16
В Кремле отреагировали на планы Турции отправить своих военных в Карабах Видео
12:14
Лечили от отравления и бронхита: в Кропивницком от COVID-19 умерла 11-месячная девочка
12:12
В Раде предложили отменить карантин выходного дня: что говорят в Минздраве Видео
12:11
Досъемки Лиги Справедливости: Зак Снайдер рассекретил подробности
11:48
Кулеба сказал, когда закроют границы Украины Видео
11:44
Батат или обычный картофель: ученые рассказали, что полезнее Видео
11:37
Сотнями вывозят трупы армян: Пашинян взял всю вину за Карабах на себя
11:36
Украинцев предупредили о росте газовых тарифов: что подорожает Видео
11:23
Жесткая правда о похудении: ученые развенчали мифы о метаболизме Видео
11:20
People's Choice Awards - кто получил награды в 2020 году
11:07
Как забеременеть, если у вас эндометриоз: врач поделилась своим опытом Видео
11:01
Эрдоган собрался отправить турецкую армию в Карабах Видео
10:54
Врач объяснил, что делать при скачках температуры во время COVID-19 Видео
Реклама
10:49
Прогноз погоды обещает сегодня снег в одной из областей Видео
10:34
В сети произошла утечка данных Capcom: Resident Evil 8, сделки с Google и Sony и многое другое Видео
10:33
Появились подробности состояния Влада Ямы после травмы на Танці з зірками Видео
10:27
Коронавирус убил новоизбранного мэра Конотопа - нардеп
10:15
Танці з зірками 2020 - что было в 12 выпуске 15 ноября - полный выпуск Видео
10:08
Украине нужно решить, кем заменить Россию мнение
10:02
Украинцев лишат спецпенсий: кто утратит право на выплаты с 2021 года Видео
09:40
Политолог объяснил, почему Украине повезло с результатами выборов в США
09:25
Выборы в Молдове: Зеленский объяснил, чего ждет от победы Санду Видео
09:10
Главный инфекционист США объяснил, нужны ли маски после вакцинации от COVID-19 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять