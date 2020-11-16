Врач рассказал, сколько можно набрать килограмм во время беременности

Сколько веса вы набираете во время беременности, это зависит от вашего размера и формы до беременности / womanterra.ru

Прием пищи "за двоих" может показаться приятным преимуществом беременности, но, к сожалению, это не совсем так.

"Сколько веса вы набираете во время беременности, это зависит от вашего размера и формы до беременности", - говорит Александра Стоквелл, доктор медицины, которая более десяти лет занимается семейной медициной.

"В целом, ожидается, что женщина наберет от 1 до 2 килограмм в первом триместре, а затем на 0,5 кг в неделю после этого", - говорит Стоквелл. "Типичная прибавка в весе составляет от 11 до 15 кг, но для женщин с недостаточным весом полезно набрать от 11 до 18 кг, а для женщин с избыточным весом - от 6 до 11 кг".

Если вы вынашиваете близнецов, вы не должны прибавлять в весе вдвое, но заметное увеличение будет примерно от 16 до 24 кг, если вы начали беременность со здоровым весом, исходя из индекса массы тела (ИМТ).

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При рождении ребенок в среднем весит около 3 кг. Итак, если среднестатистическая женщина должна набрать от 11 до 15 кг, тогда откуда берется остальная часть веса?

"Это связано с увеличением груди, расширенной маткой, плацентой и околоплодными водами", - говорит Стоквелл. "Остальное объясняется увеличением объема крови, жидкости и жировых отложений".

Первый триместр: вы не получите много

В первом триместре вы можете набрать от 1 до 2 кг.

Длина ребенка составляет всего около 5 сантиметров, поэтому большая часть веса приходится на увеличенные жировые запасы, матку и плаценту, которые все готовятся к тому, когда ребенок начнет расти в размерах в течение следующих двух триместров.

Второй триместр: вы будете набирать около 0,5 кг в неделю. Со второго триместра до конца вы должны набирать около 0,5 кг в неделю.

Частично это связано с тем, что во втором триместре вы начнете постепенно увеличивать потребление калорий примерно на 340 дополнительных калорий в день, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний. Но это число варьируется.

Например, Королевский колледж акушеров и гинекологов Англии рекомендует женщинам увеличивать потребление калорий только на 200 калорий в третьем триместре.

Поэтому посоветуйтесь со своим акушером, сколько дополнительных калорий вам подходит и когда.

Третий триместр: вы будете есть около 2400 калорий в день. К последнему триместру американские врачи рекомендуют добавить в свой рацион еще 110 калорий.

"Если нормальное количество калорий, потребляемых женщиной в день, составляет 1800 калорий, этого достаточно в течение первого триместра", - говорит Стоквелл. "К третьему триместру она должна потреблять 2400 калорий в день".

К третьему триместру ребенок будет набирать примерно 250 грамм в неделю. Это когда особенно важно получать достаточное количество калорий и питательных веществ в вашем рационе. Если вы едите недостаточно, чтобы обеспечить своего ребенка пищей, которая ему необходима для полноценного развития, ребенок получит это питание другим способом.

"Одна очень важная причина, по которой беременные женщины должны хорошо питаться, - чтобы они оставались здоровыми и не истощались из-за того, что обеспечивали рост ребенка, - говорит Стоквелл. "Например, если в рационе мамы недостаточно кальция, кости ребенка будут формироваться из кальция, взятого из костей мамы и переданного через кровоток в плаценту, где он используется ребенком".

Но эти дополнительные калории не могут быть получены откуда-либо, - говорит диетолог Салли Пун.

"Многие женщины часто испытывают тягу к сахару или углеводам во время беременности и переедают пирожные, печенье или конфеты, - говорит Пун. "Такое перекусывание может привести к быстрому увеличению веса и, таким образом, увеличить риск гестационного диабета".

Качество важнее количества

Если вы обнаружите, что набираете слишком много веса, слишком быстро - более 0,5 кг в неделю - пора обратиться к врачу или медсестре, которые будут следить за вашим весом.

Помимо гестационного диабета, избыточный вес во время беременности может привести к другим проблемам со здоровьем матери, таким как макросомия плода или тяжелые роды. Более того, из-за этого становится труднее сбросить лишний вес после родов, если его больше.

Кроме того, быстрое увеличение веса - более 1 кг в неделю - может быть признаком преэклампсии, и вам следует немедленно поговорить с врачом.

С другой стороны, недостаток веса также может быть проблематичным, поэтому диета и похудание во время беременности не рекомендуются.

"Недоедание плохо для беременности и ребенка", - говорит Стоквелл. "Это коррелирует с недостаточным набором веса, но проблема заключается в недоедании, а не в отсутствии набора веса".

В конечном счете, Стоквелл призывает будущих мам не зацикливаться на цифрах во время беременности.

"Что наиболее важно, это то, что пища богата питательными веществами, что означает, что она содержит витамины, минералы и все строительные блоки, необходимые для формирования человеческого тела, такие как кальций для костей и B12 или фолиевая кислота для предотвращения расщелины позвоночника".