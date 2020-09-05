Врач рассказала о правильных сливках: что не должны содержать

В правильных сливках не должно быть крахмала и загустителя, сообщила врач / Скриншот

Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова сообщила, что в состав правильных сливок не должны входить загуститель и крахмал.

Сливки должны состоять или только со сливок, или со сливок и молока, поделилась эксперт на своей странице в Instagram.

Медик добавила, что наличие в сливках загустителя или крахмала не является критичным.

"…Это не критично, но важно это знать. Например, чтобы загустить соус, наличие крахмала даже на руку. Но если вы их используете для других целей – крахмал нам ни к чему", – отметила врач.

Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская предупреждала, что в организме человека с возрастом уменьшается количество фермента, который помогает усвоить лактозу (молочный сахар, содержится в молочных продуктах), поэтому лучше приучить себя к кисломолочным продуктам.