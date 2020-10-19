Врач развенчал популярный миф о лечении коронавируса народными методами

Врач рассказал, как лечить коронавирус / Reuters

Врач-инфекционист Андрей Алферов рассказал об эффективности лечения коронавируса народными средствами.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, вряд ли, что что-либо из народных методов может помочь в лечении COVID-19.

По его словам, при коронавирусе применяют симптоматическое лечение – обильное питье, препараты, которые потенциально могут снижать температуру.

"Все остальное, что называют якобы панацеей от коронавирусной инфекции – это скорее всего совпадение, потому что иммунитет человека был достаточно эффективен для борьбы с инфекцией, поэтому со временем он и выздоровел", — сказал он.

Врач напомнил о том, что пока не существует специфических коронавирусных препаратов, как, например, при лечении гриппа или вирусных гепатитов.

"Это, опять-таки, синдромальное лечение, помощь и компенсация тех функций организма, которые нарушены при этой инфекции и при присоединении вторичной бактериальной инфекции это те или иные антибиотики – то есть симптоматическое лечение, повышение температуры и ее снижение", — добавил Алферов.

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