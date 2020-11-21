Врач сказал, когда нельзя водить машину

При наличии ряда симптомов вождение противопоказано, сообщил врач / УНИАН

Невропатолог Алексей Пелепейченко поделился, что людям, которые болеют и имеют такие симптомы, как общая слабость, повышенная температура, сонливость, головная боль, если есть нарушения сна – садиться за руль автомобиля нельзя ни в коем случае.

Нездоровый человек за рулем может оказаться в обмороке, рассказал врач в эфире канала Украина 24.

Собеседник добавил, что из-за симптомов болезни человек может дольше принимать решения.

"…Если человек болеет, и у него нет подтверждения на COVID-19 (китайский коронавирус – Ред.), но есть насморк, слабость, снижение давления – это может привести к обморочному состоянию, может снизиться скорость реакции, принятия решений", – сказал медик.