Врач сказал, когда нельзя водить машину

Нездоровый человек за рулем авто может оказаться в обморочном состоянии, предупредил медик.
Невропатолог Алексей Пелепейченко поделился, что людям, которые болеют и имеют такие симптомы, как общая слабость, повышенная температура, сонливость, головная боль, если есть нарушения сна – садиться за руль автомобиля нельзя ни в коем случае.
Нездоровый человек за рулем может оказаться в обмороке, рассказал врач в эфире канала Украина 24.
Собеседник добавил, что из-за симптомов болезни человек может дольше принимать решения.
"…Если человек болеет, и у него нет подтверждения на COVID-19 (китайский коронавирус – Ред.), но есть насморк, слабость, снижение давления – это может привести к обморочному состоянию, может снизиться скорость реакции, принятия решений", – сказал медик.
- Напомним, в Украине машину нельзя водить людям, которые не имеют прав, а также водителям, которые находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Также садиться за руль могут запретить людям, которые имеют какие-то заболевания или перенесли операции.
Автор: Екатерина Присяжнюк