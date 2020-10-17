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Врач сказала, какие вещества мешают вирусу попадать в клетки

17 октября 2020, 10:19

В ряде продуктов есть вещества, которые могут мешать "экспансии" вируса, поделилась терапевт.

Врач поделилась, что жиры мешают вирусу проникать в клетки – Как не заболеть вирусом
Жиры мешают вирусу проникать в клетки, поделилась врач / sunny7.ua

Терапевт и диетолог Юлия Поворознюк сообщила, что жиры делают клетки плотнее и мешают вирусу в них проникать.

Полезные жиры содержатся, в частности, в жирной морской рыбе, в печени трески, в сливочном и кокосовом маслах, в сале, рассказала врач Фактам.

Собеседница добавила, что для выработки антител к вирусу организму необходим белок, который содержится в мясе, в птице, в рыбе, в сырах, в бульоне, в ухе, в бобовых.

"В рационе должно быть достаточно жира. Именно он делает клетки плотнее, затрудняя проникновение в них вирусов…", – поделилась Поворознюк.

Справка. В рационе количество жиров рассчитывается по формуле – 20-30% от нормы калорий.

Диетолог Светлана Фус советовала людям каждый день включать в рацион 30 г растительного масла и 10-15 г орехов или семечек.

вирус Юлия Поворознюк полезные жиры
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