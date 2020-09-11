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Врачи назвали диету, улучшающую качество спермы

11 сентября 2020, 17:13

В первом случае пациент потерял почти 28 килограмм.

Кетогенная диета
В первом случае пациент потерял почти 28 килограмм / pohudejkina

В новых отчетах о случаях заболевания у двух мужчин с ожирением, которые сбросили вес на очень низкокалорийной кето-диете, наблюдались значительные улучшения как в количестве, так и в качестве сперматозоидов, согласно исследованию Университета Сан-Паулу, Бразилия, представленному на Европейском и международном конгрессе по ожирению 2020 года.

В первом случае пациент потерял почти 28 килограмм за трехмесячный период диеты, снизив процентное содержание жира в организме с 42% до 34%. Впоследствии качество его спермы улучшилось почти на 100%, исходя из процента подвижных сперматозоидов в исследуемой пробе. Его уровень тестостерона также увеличился более чем вдвое.

Во втором отчете о случае пациент потерял меньше веса, на 9 килограмм за три месяца, с 26% до 21% жира. Качество его спермы также улучшилось почти на 30%. Интересно, что у него немного снизился уровень тестостерона.

Эти результаты были основаны на диетическом плане под названием пронокаль, высоко изученном коммерческом методе похудения, запущенном в Испании в 2004 году, который отличается от традиционного кето тем, что он низкоуглеводный (менее 50 граммов в день), но также ограничен до 800. калорий в день.

Два пациента - это вряд ли достаточно большой размер выборки, чтобы сделать более широкие выводы о количестве кето и сперматозоидов. Но существующие данные подтверждают мнение о том, что диеты с низким содержанием углеводов могут иметь преимущества для сексуального здоровья, поскольку увеличение потребления жиров, по-видимому, поддерживает здоровый уровень спермы.

Предыдущие исследования также связали более высокий уровень потребления пищевых жиров с повышенным уровнем тестостерона.

Вам может не понадобиться строгая диета для улучшения сексуального здоровья.

Одно из предостережений в отношении этих результатов заключается в том, что крайне ограничительные диеты могут иметь побочные эффекты, особенно в долгосрочной перспективе, и в частности, очень низкокалорийные диеты должны выполняться только под наблюдением врача.

Это также не только кето-диета, которая связана с лучшим количеством, качеством и другими показателями фертильности сперматозоидов. Есть доказательства того, что любые изменения в здоровом питании могут улучшить сексуальное здоровье.

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