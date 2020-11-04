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Врачи назвали крупу, которая продлевает жизнь

4 ноября 2020, 10:44

Высокое потребление зерновых волокон снижает риск смерти от рака и диабета на 15% и 34%.

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высокое потребление зерновых волокон снижает риск смерти от рака и диабета на 15% и 34%/Pixabay

Сейчас, на время карантина, как никогда, самое время взглянуть на собственное здоровье и то, что мы потребляем. Эти продукты либо помогают либо мешают нашему долголетию.

Пробовать новые блюда на нашей кухне и готовить из новых ингредиентов намного проще. Таким образом, употребление менее известной крупы, которая, по мнению экспертов в области здравоохранения, является одной из самых полезных для здоровья зерновых на Земле, может не только помочь нам сохранить здоровье, но и увеличить продолжительность нашей жизни.

Киноа - это суперпродукт, богатый белком, который высоко ценится людьми, заботящимися о своем здоровье, и может стать ключом к предотвращению преждевременной смерти.

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Киноа давно получила признание за свою пользу для здоровья и в последние месяцы стала одним из основных продуктов таких модных диет.

Ученые считают, что ежедневное употребление тарелки киноа, цельнозерновых и зерновых волокон не только в моде и низкокалорийно, но и снижает риск преждевременной смерти от сердечных заболеваний, рака, респираторных заболеваний, диабета и других хронических заболеваний на 17 процентов.

Одна чашка приготовленной киноа содержит 118 мг магния, сообщает Medical News Today.

Сайт здоровья продолжает: "Хотя рекомендуемая дневная доза увеличивается с возрастом, киноа является хорошим источником этого минерала. Магний необходим для функционирования более чем 300 ферментативных реакций и присутствует в каждой клетке тела".

Низкий уровень магния может быть связан со следующими проблемами со здоровьем:

Повышенное артериальное давление

  • Сердечно-сосудистые заболевания
  • Сахарный диабет 2 типа
  • Мигрени

В исследовании приняли участие более 365 000 членов AARP, организации, члены которой в возрасте 50 лет и старше, в течение 14 лет.

Команда, возглавляемая доктором Лу Ци, обнаружила, что диета с высоким содержанием цельнозерновых продуктов снижает риск смерти от респираторных заболеваний на 11% и снижает риск диабета на 48%.

Они также обнаружили, что высокое потребление зерновых волокон снижает риск смерти от рака и диабета на 15% и 34%.

Доцент кафедры питания доктор Лу Ци сказал: "Наше исследование показывает, что потребление цельного зерна и зерновых волокон может снизить риск общей смертности и смерти от хронических заболеваний, таких как рак, болезни сердца, диабет и респираторные заболевания. Наши результаты должны мотивировать будущие исследования, особенно клинические испытания и экспериментальные исследования, чтобы еще раз подтвердить полезные эффекты цельного зерна и потенциально эффективных компонентов, таких как клетчатка и другие питательные вещества, а также изучить механизмы".

Киноа богата белком, который помогает человеку дольше чувствовать сытость, что способствует снижению веса.

Белки киноа также содержат широкий спектр аминокислот. Аминокислоты жизненно важны для поддержки развития мышц и иммунной активности, помимо других важных функций.

Киноа является отличным источником железа, фолиевой кислоты, клетчатки и антиоксидантов, что делает ее предпочтительным зерном для тех, кто хочет быть более здоровым и продлить жизнь.

крупа самая полезная крупа
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