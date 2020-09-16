Врачи назвали ранний признак рака печени

Рак блокирует желчный проток, печень не работает должным образом. / Tomocentr

Рак печени - это рак, который встречается в печени. Рак печени может не иметь никаких симптомов, или их может быть трудно обнаружить, но если ваши глаза и кожа изменили цвет, это может указывать на ранний предупреждающий признак смертельного заболевания.

При раке печени билирубин иногда накапливается в крови, сообщает Express.co.uk.

Это происходит потому, что рак блокирует желчный проток, печень не работает должным образом (прогрессирующая недостаточность функции печени) или печень была заменена широко распространенной опухолью. Накопление билирубина в крови называется желтухой.

Она может вызвать желтоватую кожу и белки глаз, кожный зуд, бледные фекалии или темную мочу.

В исследовании, опубликованном в JAMA Network, желтуха при раке была изучена дополнительно.

В исследовании отмечается: "Желтуха - это пожелтение кожи и белков глаз, также называемое гипербилирубинемией, потому что в крови содержится слишком много билирубина, желтого пигмента, вызывающего изменение цвета.

Когда красные кровяные тельца разрушаются, образуется билирубин. Билирубин входит в состав желчной жидкости, вырабатываемой печенью. Нормальная печень метаболизирует билирубин, чтобы поддерживать низкий уровень в крови.

Когда клетки печени повреждены или когда рак распространился на печень или желчные протоки, функция печени снижается. Затем уровень билирубина в крови повышается, что вызывает желтуху.

Одна из основных функций печени - вывод токсичных веществ из организма. Когда печень не может нормально работать, в кровотоке накапливается токсичный аммиак, который может попасть в мозг, что приводит к нарушению работы мозга.

В медицине это называется печеночной энцефалопатией, которая вызывает спутанность сознания, усталость и сонливость.

По заявлению национального органа здравоохранения, любой человек может заболеть первичным раком печени.

Далее в нем говорится: "Не всегда понятно, что его вызывает. У вас может быть больше шансов получить его, если вы:

старше 60 лет, чаще всего встречаются у людей старше 85 лет

мужчина

имеете определенные медицинские условия, такие как гепатит, цирроз печени, камни в желчном пузыре, диабет, паразиты в печени (печеночные сосальщики) и ВИЧ

у брата, сестры или родителей был первичный рак печени.

Вторичный рак печени вызывается раковыми клетками из других частей тела, которые распространяются на печень. Многие виды рака печени также связаны с вашим образом жизни.

Диагностика рака печени

Анализ крови покажет, есть ли какие-либо нарушения функции печени.

Врач может порекомендовать методы визуализации, такие как УЗИ, КТ и МРТ.

Если ваш терапевт подозревает, что у вас может быть рак печени, часть вашей печени может быть взята для лабораторного исследования, чтобы поставить окончательный диагноз рака печени.

Если вы заметили желтый оттенок в глазах и на коже, важно обсудить это со своим терапевтом.