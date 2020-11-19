Врачи обнаружили один из триггеров мигрени

Менструальная мигрень - это не обычная головная боль или мигрень. / clutch.ua

Спазмы в животе, вздутие живота и перепады настроения - это всего лишь несколько неприятных симптомов, связанных с менструацией, но они вызывают гормональные изменения, и вы также можете получить болезненные головные боли, называемые менструальной мигренью.

Менструальная мигрень - это не обычная головная боль или мигрень. В исследовании 2015 года женщины с менструальной мигренью сообщали о продолжительной мигрени и более серьезных симптомах тошноты, чем женщины с неменструальной мигренью.

В то время как в целом 70% мигрени возникают у женщин, клиника Кливленда сообщает, что от 60% до 70% этих женщин обнаруживают мигрень, связанную с их временем месяца. И в отличие от обычных головных болей, менструальные мигрени возникают из-за падения уровня гормонов эстрогена и прогестерона.

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Из-за уникальной причины для лечения менструального цикла может потребоваться не только аспирин. Хорошая новость заключается в том, что понимание того, почему это происходит, помогает понять, как это лечить. Вот что вам нужно знать.

Что вызывает менструальные мигрени?

Изменения половых гормонов связаны с обострением головных болей. С начала первой менструации уровни половых гормонов эстрогена и прогестерона начинают меняться ежемесячно. Это открывает дверь для гормональной мигрени.

"Уровень эстрогена быстро снижается примерно за пять дней до начала менструации. Считается, что это падение уровня эстрогена вызывает менструальную мигрень", - говорит Елена Павлович, доктор медицинских наук, невролог из Медицинского центра Монтефиоре.

Поскольку эстроген и прогестерон важны для регулирования менструального цикла, мигрень может начать появляться уже за два дня до начала менструации.

Более того, Центр психического здоровья женщин MGH сообщает, что, хотя мальчики и девочки имеют одинаковую частоту возникновения мигрени, заболеваемость резко возрастает для девочек, когда у них появляются первые месячные. Со временем количество взрослых женщин, страдающих повторяющимися мигренью, будет в 3 раза больше, чем мужчин.

Периодические мигрени возвращаются после беременности

Отсутствие менструации во время беременности означает сокращение мигрени на 50–80% у тех, кто страдает этим заболеванием. Кроме того, в обзоре 2006 года было отмечено, что вероятность возникновения мигрени во время беременности составляла менее 3%, и эти мигрени были более типичными в течение первого триместра.

Снижение частоты возникновения мигрени связано с повышенным уровнем прогестерона и эстрогена, которые необходимы для поддержания здоровой беременности.

Однако это не означает, что менструальные мигрени исчезли навсегда. Обзор 2006 года также показал, что почти 94% женщин испытали мигрень, возвращающуюся после родов. Это происходит потому, что эстроген и прогестерон приходят в норму после беременности, и это резкое снижение может вызвать возврат мигрени.

По данным Американского фонда мигрени, если вы кормите грудью, это может предотвратить снижение уровня эстрогена. Однако это временный профилактический эффект. Как только ребенок перестает кормить грудью, мигрень может снова появиться.

Мигрень может продолжаться и после менопаузы

Менопауза чаще всего случается после 45 лет, а также когда яичники перестают вырабатывать эстроген и прогестерон. Постепенное снижение уровня гормонов не только вызывает нечастые периоды, но также может вызывать повторяющиеся и более длительные мигрени.

Винсент Мартин, доктор медицины, профессор и директор программы по головной и лицевой боли Медицинского колледжа Университета Цинциннати, говорит, что после менопаузы "женские гормоны падают, и это может либо резко улучшить, либо иногда усугубить приступы мигрени".

Контроль рождаемости и периодические головные боли

Поскольку противозачаточные таблетки состоят из эстрогена или комбинации эстрогена и прогестерона, они оказывают прямое влияние на естественный уровень гормонов. Для некоторых это означает, что противозачаточные таблетки могут стабилизировать или улучшить различные симптомы, связанные с менструацией. Но другие считают, что головные боли - частый побочный эффект противозачаточных таблеток.

"Противозачаточные таблетки могут усилить головную боль у некоторых девочек или женщин, потому что уровень эстрогена резко падает в течение недели приема противозачаточных таблеток, что может вызвать приступы мигрени. Одна из стратегий борьбы с этим - использование противозачаточных таблеток длительного действия, которые дают только плацебо. еженедельно каждые 3 месяца вместо ежемесячного ", - сказал Мартин.

Также противозачаточные таблетки не рекомендуются людям с мигренью с аурой. По данным The Migraine Trust, существует небольшой риск ишемического инсульта, когда у вас мигрень с аурой во время приема противозачаточных таблеток - из-за более высокого уровня системного эстрогена. Если у вас есть мигрень, связанная с вашими месячными, но вы не испытываете ауры, поговорите со своим врачом, чтобы обсудить риски и преимущества испытания противозачаточных таблеток.

К счастью, не все гормональные препараты срабатывают. Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) часто используется для облегчения симптомов менопаузы, таких как приливы и сухость влагалища. При приеме через гель или пластыри с эстрогеном заместительная гормональная терапия может уменьшить мигрень, поддерживая стабильный уровень эстрогена.

Как лечить мигрень

Хотя противозачаточные средства могут нарушить естественный уровень эстрогена и прогестерона, они действительно помогают в планировании менструации. Это может быть стратегией предотвращения мигрени, - предполагает Мартин.

Еще одно полезное лечение - триптаны. "Вы можете принимать лекарство под названием триптан в течение 4-5 дней подряд, начиная с 1-2 дня до дня, когда вы ожидаете начала менструальной головной боли, и заканчивая 4-5 днями позже. Это может помочь вам предотвратить периодическую головную боль путем лечения головная боль еще до ее начала ", - говорит Мартин.

По словам Павловича, добавки с магнием также могут помочь справиться с болью при мигрени. По данным Американского фонда мигрени, низкий уровень магния связан с учащением мигрени. Ежедневный пероральный прием 400-500 мг оксида магния - это предотвратимый метод, который также безопасен во время беременности. А из-за способности магния предотвращать повышенные сенсорные изменения в головном мозге он также эффективен при мигрени с аурой.

Клиника Мэйо также рекомендует облегчить боль при мигрени, прикладывая пакеты со льдом, завернутые в полотенце, на болезненные участки.

Мартин считает, что изменения образа жизни, такие как здоровое питание и потеря веса, важны для предотвращения менструальной мигрени. Избегайте еды, провоцирующей мигрень, и пейте от 1,5 до 2 литров воды каждый день. Также очень важно установить постоянный график сна.