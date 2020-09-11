Врачи рассказали, чем должен пахнуть здоровый пенис

Есть несколько причин, по которым пенис может иметь запах. / ONsalus

И вагина и пенис могут иметь свой собственный запах.

Как должен пахнуть пенис - и существует ли "нормальный" запах пениса? "Да и нет", - говорит Майк Бол, доктор медицинских наук, из клиники цифрового мужского здоровья Роман.

"Некоторые части тела, покрытые кожей, не имеют запаха", - говорит он. "Например, если вы прямо сейчас чувствуете запах своего предплечья, скорее всего, оно не имеет запаха, который вы можете обнаружить, если только вы недавно не использовали мыло, одеколон или духи".

То же самое и с пенисом - по крайней мере, с хорошо помытым пенисом после душа. "Есть несколько причин, по которым пенис может иметь запах в течение дня", - говорит доктор Бол.

Почему пенисы могут вонять?

Во-первых, потовые железы. "Большая часть тела покрыта потовыми железами, называемыми эккриновыми железами, которые выделяют воду и соль и хороши для охлаждения тела", - объясняет Бол. "Но есть еще один вид потовых желез, называемых апокриновыми железами, которые больше, выделяют дополнительные соединения, такие как белки и жиры, и они в значительной степени ответственны за запах тела".

Апокриновые железы встречаются только в определенных частях тела, например, в подмышках и, как вы уже догадались, в паху. "По этой причине пенис может на самом деле пахнуть больше как подмышкой, чем ваше предплечье после долгого дня потения", - говорит он.

Еще одна причина, по которой пенис может немного пахнуть, заключается в том, где он проводит большую часть дня. "Он заключен в нижнее белье, брюки, и, вероятно, не так много двигается", - говорит доктор Бол. "В этом районе меньше свежего воздуха, а также труднее очищать пот и омертвевшую кожу, клетки отпадают - все это в основном остается прижатым к пенису", - добавляет он.

Если задуматься, это похоже на то, что мы делаем с нашими ногами, держим их в носках и туфлях весь день - и большинство людей скажет, что их ноги пахнут.

Наконец, если нижнее белье мужчины не чистое, то немного остаточной мочи, оставшейся после последнего посещения туалета, тоже присутствует. Этот не требует особых объяснений.

Если в конце дня пенис пахнет подмышкой или ступней, это, вероятно, не повод для беспокойства, предполагает доктор Бол. Мыло в душе должно избавить от неприятного запаха. Но если пенис имеет особенно неприятный запах или его нельзя просто смыть, это может указывать на проблему со здоровьем.

Если у мужчины также есть выделения и они пахнут, у него может быть инфекция, передающаяся половым путем, например гонорея или хламидиоз. "Описание запаха варьируется от грибов до аммиака, - говорит Бол. "Но в целом любые выделения из полового члена должны побудить вас обратиться к врачу".

Еще одна возможная причина неприятного запаха полового члена - скопление смегмы, похожего на сыр вещества, состоящего из выделяемых естественным путем масел, мертвых клеток кожи и влаги. По словам медика, это чаще встречается у необрезанных мужчин, поскольку может попасть под крайнюю плоть. Он советует тщательно мыть пенис в душе, а если есть скопление смегмы, его следует убрать.

Если половой член не очищен должным образом или есть остаточная смегма, у мужчин может развиться состояние, называемое баланитом, то есть воспалением головки полового члена. "Баланит может быть очень неприятным, а также может вызывать неприятный запах от полового члена", - добавляет доктор Бол.

Как должна пахнуть сперма

Здесь ситуация с запахом немного другая. Поскольку сперма - это жидкость организма, она имеет характерный запах. "Сперма имеет слабощелочную реакцию (противоположность кислой) по шкале pH, и многие люди считают, что сперма пахнет отбеливателем или аммиаком, которые являются щелочными веществами", - говорит Бол.

Поэтому, хотя запах спермы является нормальным явлением, изменение запаха - например, запах становится неприятным - может быть ключом к проблеме со здоровьем, например, к ЗППП. "Если уретра (трубка, через которую проходят моча и сперма) заполнена выделениями от инфекции, такой как хламидиоз или гонорея, эти выделения могут смешиваться со спермой, придавая ей запах (и, возможно, немного другой цвет)", - объясняет врач.

Возможно, вы слышали, что употребление определенных продуктов может изменить запах спермы. Хотя доктор Бол говорит, что эта гипотеза не подтверждена наукой, определенно возможно, что определенные продукты могут влиять на запах спермы. Если вы готовы немного поэкспериментировать, то, как сообщается, употребление рыбы, мяса и спаржи ухудшает запах спермы, тогда как употребление цитрусовых и ананаса делает ее немного слаще.