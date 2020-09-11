УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Врачи рассказали, чем должен пахнуть здоровый пенис

11 сентября 2020, 17:39

Есть несколько причин, по которым пенис может иметь запах.

Травма пениса
Есть несколько причин, по которым пенис может иметь запах. / ONsalus

И вагина и пенис могут иметь свой собственный запах.

Как должен пахнуть пенис - и существует ли "нормальный" запах пениса? "Да и нет", - говорит Майк Бол, доктор медицинских наук, из клиники цифрового мужского здоровья Роман.

"Некоторые части тела, покрытые кожей, не имеют запаха", - говорит он. "Например, если вы прямо сейчас чувствуете запах своего предплечья, скорее всего, оно не имеет запаха, который вы можете обнаружить, если только вы недавно не использовали мыло, одеколон или духи".

То же самое и с пенисом - по крайней мере, с хорошо помытым пенисом после душа. "Есть несколько причин, по которым пенис может иметь запах в течение дня", - говорит доктор Бол.

Почему пенисы могут вонять?

Во-первых, потовые железы. "Большая часть тела покрыта потовыми железами, называемыми эккриновыми железами, которые выделяют воду и соль и хороши для охлаждения тела", - объясняет Бол. "Но есть еще один вид потовых желез, называемых апокриновыми железами, которые больше, выделяют дополнительные соединения, такие как белки и жиры, и они в значительной степени ответственны за запах тела".

Апокриновые железы встречаются только в определенных частях тела, например, в подмышках и, как вы уже догадались, в паху. "По этой причине пенис может на самом деле пахнуть больше как подмышкой, чем ваше предплечье после долгого дня потения", - говорит он.

Еще одна причина, по которой пенис может немного пахнуть, заключается в том, где он проводит большую часть дня. "Он заключен в нижнее белье, брюки, и, вероятно, не так много двигается", - говорит доктор Бол. "В этом районе меньше свежего воздуха, а также труднее очищать пот и омертвевшую кожу, клетки отпадают - все это в основном остается прижатым к пенису", - добавляет он.

Если задуматься, это похоже на то, что мы делаем с нашими ногами, держим их в носках и туфлях весь день - и большинство людей скажет, что их ноги пахнут.

Наконец, если нижнее белье мужчины не чистое, то немного остаточной мочи, оставшейся после последнего посещения туалета, тоже присутствует. Этот не требует особых объяснений.

Если в конце дня пенис пахнет подмышкой или ступней, это, вероятно, не повод для беспокойства, предполагает доктор Бол. Мыло в душе должно избавить от неприятного запаха. Но если пенис имеет особенно неприятный запах или его нельзя просто смыть, это может указывать на проблему со здоровьем.

Если у мужчины также есть выделения и они пахнут, у него может быть инфекция, передающаяся половым путем, например гонорея или хламидиоз. "Описание запаха варьируется от грибов до аммиака, - говорит Бол. "Но в целом любые выделения из полового члена должны побудить вас обратиться к врачу".

Еще одна возможная причина неприятного запаха полового члена - скопление смегмы, похожего на сыр вещества, состоящего из выделяемых естественным путем масел, мертвых клеток кожи и влаги. По словам медика, это чаще встречается у необрезанных мужчин, поскольку может попасть под крайнюю плоть. Он советует тщательно мыть пенис в душе, а если есть скопление смегмы, его следует убрать.

Если половой член не очищен должным образом или есть остаточная смегма, у мужчин может развиться состояние, называемое баланитом, то есть воспалением головки полового члена. "Баланит может быть очень неприятным, а также может вызывать неприятный запах от полового члена", - добавляет доктор Бол.

Как должна пахнуть сперма

Здесь ситуация с запахом немного другая. Поскольку сперма - это жидкость организма, она имеет характерный запах. "Сперма имеет слабощелочную реакцию (противоположность кислой) по шкале pH, и многие люди считают, что сперма пахнет отбеливателем или аммиаком, которые являются щелочными веществами", - говорит Бол.

Поэтому, хотя запах спермы является нормальным явлением, изменение запаха - например, запах становится неприятным - может быть ключом к проблеме со здоровьем, например, к ЗППП. "Если уретра (трубка, через которую проходят моча и сперма) заполнена выделениями от инфекции, такой как хламидиоз или гонорея, эти выделения могут смешиваться со спермой, придавая ей запах (и, возможно, немного другой цвет)", - объясняет врач.

Возможно, вы слышали, что употребление определенных продуктов может изменить запах спермы. Хотя доктор Бол говорит, что эта гипотеза не подтверждена наукой, определенно возможно, что определенные продукты могут влиять на запах спермы. Если вы готовы немного поэкспериментировать, то, как сообщается, употребление рыбы, мяса и спаржи ухудшает запах спермы, тогда как употребление цитрусовых и ананаса делает ее немного слаще.

здоровье пенис
Сейчас вы просматриваете новость «Врачи рассказали, чем должен пахнуть здоровый пенис». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

18:13
В Киеве закрыли две центральные станции метро: названа причина
17:47
Укрзализныця закрыла продажу билетов с шести станций: откуда не смогут уехать пассажиры Видео
17:42
Компания из США отказалась поставлять в Украину сжиженный газ
17:39
Врачи рассказали, чем должен пахнуть здоровый пенис Видео
17:38
Пацаны 2020: сеть попала короткометражка про 2 сезон Видео
17:38
Гороскоп для всех на 12 сентября: коренные изменения и дорогие ошибки Видео
17:13
Врачи назвали диету, улучшающую качество спермы Видео
17:13
В МВФ рассказали, как и почему решили наказать власти Беларуси
17:00
Комаровский предупредил, какие болезни провоцирует сахар Видео
16:41
Запрет смягчения карантина: в Минздраве назвали регионы-аутсайдеры Видео
16:33
Как улучшить качество сна с помощью еды: определены лучшие продукты Видео
16:27
В России вакцину COVID-19 испытывают на пропагандистах: Симоньян рассказала детали
15:57
"Дипломатическая война": как досматривали авто посла Украины на границе Беларуси Видео
15:27
Угроза возвращения жесткого карантина: стало известно о планах Кабмина Видео
15:25
В СНБО рассказали, как сильно увеличат бюджет на украинскую армию
15:17
Стало известно, где встретятся Лукашенко и Путин: что обсудят Видео
14:59
Назван самый оптимальный завтрак: что приготовить Видео
14:56
Степанов сообщил, кому раньше всех достанется вакцина от COVID-19 Видео
14:56
Омега-3: названы доказанные преимущества для здоровья Видео
14:38
Ляшко рассказал, какой в Украине разрабатывают тест на коронавирус Видео
14:21
Украинцев ждет повышение тарифов на отопление: на сколько вырастет цена Видео
14:00
Астролог назвала неудачников начала октября Видео
13:33
Киеву на выходные спрогнозированы "погодные приятности" Видео
13:31
Что известно о визите Лукашенко к Путину: в Кремле раскрыли детали Видео
13:20
Вакарчук высказался о скандальном концерте на День Независимости Видео
12:57
"Тяжелая операция, медикаментозный сон": Сенцов сказал, что удалили у избитого Балуха Видео
12:53
Netflix создает украинскую версию - когда выйдут обновления
12:51
В Украине изменили список стран "зеленой" и "красной" зон: что поменялось Видео
12:42
Трамп и его команда заставляли Украину покупать сверхдорогой газ: расследование Time
12:34
Новый антирекорд: коронавирус в Украине за сутки заразил более трех тысяч человек Видео
12:19
На Житомирщине рухнул дельтаплан, есть жертва: названа вероятная причина ЧП Фото Видео
12:15
Киев попал в "оранжевую" зону карантина: что это значит Видео
12:11
Умер Михаил Смирнов - знаменитый капитан Что? Где? Когда?
12:03
В России объявили розыск соратницу Навального - в чем причина
11:57
Путин выжидает: Тихановская высказалась о поддержке Лукашенко Москвой Видео
11:39
Американские богачи массово бегут из Нью-Йорка мнение
11:18
Анастасия Решетова бросила Тимати - как она объяснила решение Фото
11:15
Коронавирус у Тимошенко: стало известно о серьезном диагнозе нардепа Видео
11:07
Любовницы Тарзана ограбили Наташу Королеву на миллионы - СМИ
10:58
Как остановить пандемию Covid-19: в ООН назвали способ Видео
10:53
"Пообедаем драниками": Жириновский захотел в Минске парад с россиянами
10:52
"Шмыгаль кладет х*й, министр посылает": "слуга народа" рассказал о зашкварах Кабмина
10:45
Создатели сериала Пацаны оправдались за неудачный показ новых серий
10:42
Названы 8 видов "детского" рака и причины распространения Видео
10:22
В Минфине рассказали, сколько Украина заплатит Западу по реструктуризации долгов
10:20
Инспекция под Горловкой: Кравчук рассказал, когда боевиков пустят на позиции ВСУ Видео
10:09
Кто настоящий подлец украинской политики мнение
10:06
Коронавирус в Киеве установил новый антирекорд: более 400 случаев за сутки Видео
09:53
Усиление карантина в Украине: Ляшко рассказал о жестких мерах Видео
09:46
В Минздраве анонсировали тест, который с одного образца определит грипп или Covid-19 у пациента
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять