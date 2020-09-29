Как алкоголь влияет на холестерин: гид по разным напиткам

Крепкие напитки, такие как виски, водка и джин, также не содержат холестерина / 1zoom.ru

Может ли несколько напитков после работы повлиять на уровень холестерина? Хотя алкоголь фильтруется через печень, то самое место, где вырабатывается холестерин, его влияние на здоровье сердца действительно зависит от того, как часто и сколько вы пьете.

Холестерин - это восковое вещество, которое вырабатывается вашим организмом, но вы также получаете его с пищей. Один из типов холестерина, называемый холестерином липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), или "плохим" холестерином, накапливается внутри ваших артерий и образует бляшки.

Этот налет может ограничивать приток крови к другим частям вашего тела, а отслаивающиеся блоки или части налета могут привести к сердечному приступу или инсульту.

Здоровый уровень холестерина

Поскольку ваше тело производит все, что вам нужно, вам не нужно получать холестерин из своего рациона. Однако ваша диета может сыграть важную роль в повышении уровня холестерина.

К счастью, алкоголь не содержит холестерина - по крайней мере, в чистых формах пива, вина и спиртных напитков. Однако то, что вы с ним смешиваете, сколько и как часто вы пьете, может повлиять на здоровье вашего сердца.

Пиво и холестерин

Пиво не содержит холестерина. Но оно действительно содержит углеводы и алкоголь, и эти вещества могут вызвать повышение уровня триглицеридов.

Вы также найдете в пиве растительные стерины. Это соединения, которые связываются с холестерином и выводят его из организма. Но прежде чем вы подумаете об этом как о доказательстве того, что пиво полезно для вашего холестерина, подумайте еще раз.

Исследования показывают, что уровень стерола в обычном холодном пиве настолько низок, что даже в цельнозерновом пиве недостаточно, чтобы положительно повлиять на холестерин.

Виски, водка и холестерин

Крепкие напитки, такие как виски, водка и джин, также не содержат холестерина. Однако некоторые смеси, такие как виски со вкусом конфет, могут содержать дополнительные сахара, которые могут повлиять на уровень холестерина.

То же самое и с другими коктейлями и смешанными напитками, которые часто включают ингредиенты с высоким содержанием сахара. И алкоголь, и сахар могут повышать уровень триглицеридов.

Вино и холестерин

Вино имеет лучшую репутацию среди всех алкогольных напитков, когда дело касается сердца взрослого человека. Это происходит благодаря растительному стеролу, известному как ресвератрол, который содержится в красном вине.

Согласно исследованию, ресвератрол может помочь уменьшить воспаление и предотвратить свертывание крови в краткосрочной перспективе. Это может способствовать повышению уровня "хорошего" холестерина.

Однако положительные эффекты ресвератрола непродолжительны. Необходимы дополнительные исследования, чтобы поддержать идею о том, что этот растительный стерол снижает риск сердечных осложнений.

Сколько и как часто вы пьете, имеет значение

Несмотря на то, что пиво, спиртные напитки и вино по-разному влияют на уровень холестерина, ваше сердце больше зависит от количества и частоты употребления алкоголя, чем от вашего выбора напитка.

Умеренное употребление алкоголя, которое NIH определяет как один напиток в день для женщин и два напитка в день для мужчин, - это количество алкоголя, которое, как считается, оказывает защитное действие на сердце.

Крупные исследования, заслуживающие доверия, показали, что у умеренно пьющих людей вероятность сердечного приступа значительно ниже, чем у людей, которые вообще не употребляли алкоголь. А мужчины, которые пили каждый день, имели меньший риск по сравнению с теми, кто пил один или два раза в неделю.

Надежный источник исследований показывает, что умеренное употребление алкоголя может повысить уровень "хорошего" холестерина за счет увеличения скорости, с которой белки транспортируются по телу.

Однако употребление большего количества алкоголя, чем считается умеренным, имеет противоположный эффект, поскольку может повысить уровень как холестерина, так и триглицеридов.

Вывод

До сих пор неясно, какой алкогольный напиток лучше всего подходит для вашего холестерина. Но когда дело доходит до того, сколько и как часто вам следует пить, есть явный победитель: умеренное употребление алкоголя лучше для поддержания вашего холестерина - и вашего сердца - здоровым.