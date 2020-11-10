Врачи рассказали, как наличие собаки влияет на здоровье

Собаки способствуют общему здоровью и благополучию / Фото pixabay.com

Собаки - отличные компаньоны. Будь то прогулка, обнимание на диване или игра с собаками, собаки делают вас счастливее, здоровее, а также дают другие преимущества. Вот почему наличие собаки в вашей жизни имеет множество преимуществ для физического и психического здоровья.

5 преимуществ собаки для физического здоровья

Собираетесь ли вы на прогулку с другом-собакой или поиграете в фетчинг, собаки - прекрасный повод встать, выйти на улицу и начать движение.

Собаки способствуют общему здоровью и благополучию. Всесторонний обзор исследований, опубликованных между 1950 и 2019 годами, показывает, что родители собак (и все, кто живет с собакой) лучше реагируют на стресс, снижают артериальное давление и увеличивают продолжительность жизни. Владение собакой также связано с меньшей заболеваемостью сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также помогает людям быстрее восстановиться после операции.

Собаки могут помочь вашему сердцу. По данным Harvard Health, у владельцев собак уровень холестерина, триглицеридов и артериального давления ниже, чем у владельцев собак. Эти преимущества для здоровья предполагают, что качественное времяпрепровождение с собакой может помочь улучшить общее состояние здоровья сердца.

Владельцы собак получают больше физических нагрузок. "Собаки - идеальный помощник для тренировок! Даже если вашей собаке требуется всего несколько коротких прогулок в день, они все равно могут побудить вас быть более физически активными", - говорит Мартин Гольдштейн, ветеринарный врач и автор бестселлеров, также известный как Dr. Марти, который был экспертом в фильмах Опры, Марты Стюарт и Доброе утро, Америка.

Исследование 2019 года показывает, что владельцы собак почти в четыре раза чаще, соблюдают правила повседневной физической активности. Владельцы собак выгуливают около 300 минут каждую неделю на улице со своими собаками; это на 200 минут больше, чем у людей, которые гуляют без собаки.

Собаки помогают людям с симптомами деменции. Исследование 2011 года показывает, что люди с деменцией, которые находились в присутствии собаки-гостя, испытывали меньше вспышек агрессии и снижение частоты сердечных сокращений, что предполагает успокаивающий эффект.

Служебные собаки помогают людям с судорогами. Служебные собаки приносят пользу людям, страдающим эпилепсией, предупреждая их об опасности надвигающегося припадка за минуты или час до того, как он случится. Оповещение служебной собаки помогает больному эпилепсией принимать лекарства, блокирующие приступы, и дает время, чтобы добраться до безопасного места или вызвать помощь, если это необходимо.

5 преимуществ для психического здоровья от наличия собаки

Если для разговора вам просто нужно беспристрастное пушистое ухо, собаки лояльны, и это лишь одна из причин, по которой у людей такая невероятная связь, которая может быть полезна для вашего психического здоровья.

Собаки-поводыри помогают ветеранам с посттравматическим стрессом. Исследование 2018 года показывает, что собаки помогают людям психологически оправиться от травм. Ветераны вооруженных сил с посттравматическим стрессовым расстройством чувствуют себя лучше, когда у них есть служебная собака. Эти ветераны показали лучшие навыки совладания и меньше симптомов посттравматического стресса. Служебные собаки также могут быть психиатрическими, слышащими собаками для глухих, мобильными собаками и т. д.

Собаки заставляют вас чувствовать себя менее одиноким. Австралийское исследование 2019 года показывает, что новые владельцы собак меньше чувствуют одиночества в течение трех месяцев. Это может быть одной из причин, по которой в приютах для животных наблюдался массовый рост числа усыновлений собак во время пандемии COVID-19, когда запреты и приказы оставаться дома сводили к минимуму социальное общение.

Собаки делают вас более общительным. Согласно опросу, проведенному в 2015 году, примерно 40% владельцев домашних животных с легкостью находили новых друзей. Исследователи обнаружили, что владельцы домашних животных с большей вероятностью познакомятся с соседями, в то время как владельцы собак, в частности, значительно чаще, чем другие владельцы домашних животных, подружатся с другими людьми, которых они встретили, гуляя с собакой.

Собаки делают вас счастливее. Исследование 2009 года показало, что взгляд в глаза вашей собаки повышает уровень окситоцина. Окситоцин, также известный как "гормон любви", помогает формировать привязанности, что в целом заставляет вас чувствовать себя счастливее.

Собаки - отличный пример того, как быть внимательнее.

Внимательность - это акт жизни в настоящем, не думая о будущем или прошлом, а просто оставаясь в настоящем моменте. По данным Harvard Health, собаки прекрасно умеют жить настоящим, и это может помочь вам сделать то же самое. Прогулка с собакой или даже просто наблюдение за ее интересом к окружающему миру может помочь вам сделать то же самое.

Риски

Хотя владение собакой приносит много пользы для здоровья, есть несколько причин, по которым следует проявлять осторожность, прежде чем заводить ее.

Есть некоторые опасности для пожилых людей или людей с проблемами равновесия. Собака, прыгающая на вас или путающаяся перед вашими ногами, может стать причиной падения или перелома костей у уже ослабленных людей.

Владельцы собак должны быть бдительны в отношении возможности возникновения зоонозных заболеваний - болезней, передаваемых от животных к человеку. Бактерия под названием кампилобактер, которая может вызывать диарею у людей, а также паразиты, такие как анкилостомы или ленточные черви, могут передаваться от собак своим людям. Передача бешенства - еще один риск; всегда вакцинируйте своего питомца и немедленно приносите его ветеринару, если его укусила другая собака или дикое животное.

Если вы страдаете аллергической астмой, перед общением всегда консультируйтесь с врачом.