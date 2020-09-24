Врачи указали на 4 ранних признака слабоумия

Раннее выявление состояния имеет решающее значение/ "24 Канал"

Сужение кровеносных сосудов в головном мозге или инсульт могут привести к сосудистой деменции.

Как сообщает Express.co.uk, состояние вызывает проблемы с умственными способностями, а также проблемы с пониманием или движением. Раннее выявление состояния имеет решающее значение, поскольку лечение может помочь замедлить прогрессирование заболевания.

Один из наиболее распространенных предупреждающих признаков сосудистой деменции - трудности с решением проблем.

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Пациенты могут обнаружить, что им сложно строить планы или даже принимать решения. Другим становится все труднее следовать набору инструкций; например, по рецепту.

Деменция также может приводить к снижению скорости мысли, а также к внезапным периодам замешательства.

Если вы думаете, что у вас или кого-то из ваших знакомых может быть сосудистая деменция, вам следует немедленно обратиться к врачу.

"Некоторые симптомы могут быть похожи на симптомы других типов деменции", - заявило Общество Альцгеймера.

"Потеря памяти часто встречается на ранних стадиях болезни Альцгеймера, но обычно не является основным ранним симптомом сосудистой деменции. Люди с ранней сосудистой деменцией часто испытывают изменения настроения, такие как апатия, депрессия или беспокойство. Человек с сосудистой деменцией в целом может стать более эмоциональным. Он может быть склонен к резким перепадам настроения и быть необычно слезливым или счастливым", - сообщает организация.