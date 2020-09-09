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Врачи указали на 9 продуктов, которые мешают спать

9 сентября 2020, 15:01

Плохой ночной сон может увеличить риск ожирения.

Сон
Плохой ночной сон может увеличить риск ожирения./ Pixabay

Всем нужно высыпаться, чтобы тело могло нормально функционировать. Но вы можете снизить свои шансы спать всю ночь, съев любой из этих девяти продуктов.

Testogen исследовала и обнаружила девять продуктов, которые могут мешать спать по ночам.

Плохой ночной сон может увеличить риск ожирения, сердечных заболеваний и диабета, а также вызвать затуманивание мозга и затруднить концентрацию внимания.

Также было доказано, что люди, которые спят менее семи часов в сутки, могут набрать вес.

Все знают, насколько важен хороший ночной сон для восстановления организма и психического здоровья. Легко забыть, но то, что вы едите, влияет на ваш сон. Какой бы соблазнительной ни казалась незаметная полуночная закуска, вы, вероятно, пожалеете об этом позже. Большая часть еды полна питательных веществ, что обычно хорошо, но употребление их поздно вечером означает, что вашему организму приходится усерднее работать, чтобы переварить закуску, когда он должен замедляться, готовый ко сну", - полагают специалисты.

Макароны

Паста, богатая углеводами, запускает систему хранения энергии в организме. Поскольку углеводы являются источником энергии с медленным высвобождением, это означает, что она будет высвобождаться именно тогда, когда вы должны спать.

Мята перечная

Это триггер изжоги, из-за которой ночной сон будет очень неудобным. Возможно, будет разумным отказаться от закуски после ужина.

Сухофрукты

Клетчатка, содержащаяся в сухофруктах, оказывает давление на вашу пищеварительную систему, а сахар - независимо от того, является ли он натуральным, - делает его большим запретом перед сном.

Шоколад

Шоколад - это огромный источник кофеина, который заставит вас ворочаться всю ночь, это похоже на большую чашку кофе перед сном.

Острая пища

Специи усиливают кровоток, вызывая повышение температуры тела, что противоположно тому, что должно происходить, когда вы расслабляетесь вечером.

Сельдерей

Содержание воды в сельдерее может означать, что вы будете ходить в туалет всю ночь, что не способствует хорошему сну.

Белый хлеб

Каким бы вкусным ни был тост, белый хлеб полон обработанного сахара, а это значит, что вы не сможете уснуть. Если вы не хотите полностью отказываться от хлеба перед сном, выберите более безопасный коричневый вариант.

Сладкие злаки

Хлопья на удивление сладкие, поэтому они отлично подходят для утреннего приема пищи, чтобы зарядить вас энергией в начале дня. Однако именно поэтому его не следует есть на ночь.

Сыр

В сыре есть химическое вещество, которое заставляет ваш мозг работать больше, чем следовало бы, из-за чего ему труднее отключиться и немного поспать.

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