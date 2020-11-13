Врачи указали на одышку, как на симптом неотложного состояния

Высокое кровяное давление считается "тихим убийцей" / Клиника современной медицины

Высокое кровяное давление - распространенное состояние, при котором длительное давление крови на стенки артерий заставляет их сужаться и затвердевать. Когда ваши артерии становятся более узкими, через них может проходить меньше крови. Это лишает жизненно важные органы, такие как сердце, кровь и кислород, которые им необходимы для функционирования.

Высокое кровяное давление считается "тихим убийцей", потому что этот деструктивный процесс обычно не вызывает никаких видимых предупреждающих знаков. Однако, если у вас очень высокое артериальное давление, это может вызвать ряд резких изменений в организме.

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Чрезвычайно высокое кровяное давление обычно называют "гипертоническим кризом" - серьезным повышением кровяного давления, которое может привести к инсульту.

Как объясняет клиника Мэйо, чрезвычайно высокое кровяное давление - это когда верхнее значение (систолическое давление) составляет 180 миллиметров ртутного столба (мм рт. ст.) или выше или нижнее значение (диастолическое давление) 120 мм рт.

Систолическое и диастолическое артериальное давление - это два числа, которые используются для записи вашего значения артериального давления. Они измеряются в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.).

В исследовании, опубликованном в журнале Hypertension, была предпринята попытка выявить симптомы, связанные с гипертоническим кризом.

В ходе исследования наблюдалась распространенность гипертонических кризов (неотложных и неотложных состояний) в отделениях неотложной помощи в течение 12 месяцев. Одним из наиболее часто определяемых симптомов была диспнея, медицинский термин, обозначающий одышку.

Другие симптомы, связанные с гипертоническим кризом, включали головную боль, носовое кровотечение и обморок.

По данным клиники Мэйо, если вы испытываете серьезное повышение артериального давления, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

"Лечение гипертонического криза может включать госпитализацию для лечения пероральными или внутривенными лекарствами", - поясняет медицинский орган.

В долгосрочной перспективе важно изменить здоровый образ жизни, чтобы снизить показания артериального давления.

Существует ряд важных диетических советов, которые могут помочь стабилизировать кровяное давление.

По данным Национальной службы здравоохранения США, одним из наиболее важных принципов является сокращение количества соли в пище. Как объясняет здоровый организм, чем больше соли вы едите, тем выше ваше кровяное давление.

"Старайтесь съедать менее шести граммов соли в день, что составляет примерно чайную ложку", - советует здоровый организм.

Активный образ жизни и регулярные физические упражнения снижают артериальное давление, укрепляя сердце.

Клиника Мэйо объясняет: "Более сильное сердце может перекачивать больше крови с меньшими усилиями. Если ваше сердце может работать меньше, чтобы перекачивать кровь, сила, действующая на ваши артерии, уменьшается, что снижает кровяное давление".