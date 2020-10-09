Врачи указали на продукты, вызывающие воспаление: топ-6

хроническое устойчивое воспаление связано с повышенным риском таких заболеваний, как диабет, болезни сердца и ожирение / Фото pixabay.com

Воспаление может быть хорошим или плохим в зависимости от ситуации. С одной стороны, это естественный способ вашего тела защитить себя, когда вы ранены или больны. Оно может помочь вашему телу защититься от болезней и стимулировать заживление.

С другой стороны, хроническое устойчивое воспаление связано с повышенным риском таких заболеваний, как диабет, болезни сердца и ожирение.

Интересно, что продукты, которые вы едите, могут значительно повлиять на воспаление в вашем теле. Вот 6 продуктов, которые могут вызвать воспаление.

Кукурузный сироп с высоким содержанием сахара и фруктозы

Столовый сахар (сахароза) и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы - два основных типа добавленного сахара в западной диете. Сахар на 50% состоит из глюкозы и на 50% из фруктозы, а кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы составляет около 45% глюкозы и 55% фруктозы.

Одна из причин того, что добавленный сахар вреден, заключается в том, что он может усилить воспаление, которое может привести к заболеванию. В одном исследовании у мышей, получавших диету с высоким содержанием сахарозы, развился рак груди, который распространился на их легкие, частично из-за воспалительной реакции на сахар.

Более того, в рандомизированном клиническом исследовании, в котором люди пили обычную газировку, диетическую газировку, молоко или воду, только у тех, кто употреблял обычную газировку, был повышенный уровень мочевой кислоты, которая вызывает воспаление и резистентность к инсулину.

Сахар также может быть вредным, потому что он обеспечивает избыточное количество фруктозы. Хотя небольшое количество фруктозы во фруктах и ​​овощах - это нормально, потребление большого количества из добавленных сахаров - плохая идея.

Продукты с высоким содержанием сахара включают конфеты, шоколад, безалкогольные напитки, торты, печенье, пончики, сладкую выпечку и некоторые злаки.

Искусственные трансжиры

Искусственные трансжиры, вероятно, самые вредные для здоровья жиры, которые вы можете употреблять. Они создаются путем добавления водорода к ненасыщенным жирам, которые являются жидкими, чтобы придать им стабильность более твердого жира. На этикетках ингредиентов трансжиры часто указываются как частично гидрогенизированные масла.

Большинство маргаринов содержат трансжиры, и их часто добавляют в обработанные пищевые продукты, чтобы продлить срок хранения.

В отличие от встречающихся в природе трансжиров, содержащихся в молочных продуктах и ​​мясе, искусственные трансжиры вызывают воспаление и увеличивают риск заболеваний. Помимо снижения уровня холестерина ЛПВП (хорошего), транс-жиры могут нарушать функцию эндотелиальных клеток, выстилающих ваши артерии, что является фактором риска сердечных заболеваний.

К продуктам с высоким содержанием трансжиров относятся картофель фри и другие жареные продукты быстрого приготовления, некоторые разновидности попкорна для микроволновых печей, определенные маргарины и овощные шортенинги, упакованные торты и печенье, некоторые кондитерские изделия и все обработанные пищевые продукты, на этикетке которых указано частично гидрогенизированное растительное масло.

Растительные масла

Некоторые ученые считают, что некоторые растительные масла, такие как соевое масло, вызывают воспаление из-за очень высокого содержания в них жирных кислот омега-6. Хотя некоторые диетические жиры омега-6 необходимы, типичная западная диета дает гораздо больше, чем нужно людям.

На самом деле, медицинские работники рекомендуют есть больше продуктов, богатых омега-3, таких как жирная рыба, чтобы улучшить соотношение омега-6 и омега-3 и получить противовоспалительные свойства омега-3.

Растительные масла и масла семян семян используются в качестве кулинарных масел и являются основным ингредиентом многих обработанных пищевых продуктов.

Рафинированные углеводы

Углеводы получили плохую репутацию. Однако правда в том, что не все углеводы являются проблемными. Древние люди тысячелетиями потребляли необработанные углеводы с высоким содержанием клетчатки в виде трав, кореньев и фруктов. Однако употребление рафинированных углеводов может вызвать воспаление.

Из рафинированных углеводов была удалена большая часть клетчатки. Клетчатка способствует сытости, улучшает контроль сахара в крови и питает полезные бактерии в кишечнике. Исследователи предполагают, что рафинированные углеводы в современном рационе могут стимулировать рост воспалительных кишечных бактерий, которые могут увеличить риск ожирения и воспалительных заболеваний кишечника.

Рафинированные углеводы содержатся в конфетах, хлебе, макаронах, выпечке. / Скриншот видео с youtube.com

Рафинированные углеводы имеют более высокий гликемический индекс (ГИ), чем необработанные. Продукты с высоким ГИ повышают уровень сахара в крови быстрее, чем продукты с низким ГИ.

Рафинированные углеводы содержатся в конфетах, хлебе, макаронах, выпечке, некоторых злаках, печенье, тортах, сладких безалкогольных напитках и всех обработанных пищевых продуктах, содержащих добавленный сахар или муку.

Чрезмерное употребление алкоголя

Было показано, что умеренное потребление алкоголя приносит пользу для здоровья. Однако более высокие количества могут привести к серьезным проблемам.

У людей, которые много пьют, могут развиться проблемы с попаданием бактериальных токсинов из толстой кишки в организм. Это состояние, часто называемое "дырявым кишечником", может вызывать широко распространенное воспаление, которое приводит к повреждению органов. Чтобы избежать проблем со здоровьем, связанных с алкоголем, потребление должно быть ограничено двумя стандартными напитками в день для мужчин и одним для женщин.

Обработанное мясо

Потребление обработанного мяса связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака желудка и толстой кишки. Распространенные виды обработанного мяса включают колбасу, бекон, ветчину, копченое мясо и вяленую говядину.

Обработанное мясо содержит более сложные конечные продукты гликирования (AGE), чем большинство других видов мяса. AGE образуются в результате жарки мяса и некоторых других продуктов при высоких температурах. Известно, что они вызывают воспаление.

Из всех болезней, связанных с потреблением мясных продуктов, его связь с раком толстой кишки наиболее сильна.

Хотя многие факторы способствуют развитию рака толстой кишки, одним из механизмов считается воспалительная реакция клеток толстой кишки на переработанное мясо.