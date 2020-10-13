Врачи выяснили, чем опасна для организма потеря уровня витамина С / sayyes.com.ua/

Медики давно установили, что с возрастом мышечная масса людей быстро и неуклонно сокращается. Это, в свою очередь, серьезно снижает качество жизни пожилых людей и грозит развитием множества заболеваний. Однако, оказалось, что витамин C помогает улучшить состояние мышечной ткани в пожилом возрасте.

Об этом сообщает специализированный портал Medical Express.

Сотрудники Университета Восточной Англии (Великобритания) проанализировали данные более 13 тысяч человек в возрасте от 42 до 82 лет. Оказалось, что пожилые люди, которые употребляют много витамина С (как правило, с цитрусовыми, ягодами и овощами), имеют большую массу мышечной ткани.

Ученые объясняют это тем, что витамин С защищает клетки и ткани организма от вредных свободных радикалов, способных разрушать мышцы и ускорять процессы старения.

Всего же, некоторые специалисты полагают, что саркопения (так называется уменьшение мышечной массы) приобрела в мире масштабы эпидемии. Согласно последним данным, от этого по всей Земле страдают более 50 миллионов человек.

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