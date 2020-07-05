Сосуды не выдержат удара: почему опасно пить кофе в жару

В жару диетолог рекомендуют отказаться от кофе / ВВС

Вред и польза кофе - всем известно, что в умеренных количествах это напиток позитивно влияет на наш организм. Однако, летом лучше держаться от кофе подальше.

Как пишет Телеграф, в жару от кофе стоит оказаться, потому что он плохо влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

Палящее солнце и духота и так серьезно нагружают организм, если ко всему этому добавить еще и кофе, то сосуды могут не перенести подобного удара.

Помимо этого, бодрящий напиток обладает мочегонным действием, а значит быстро выводит жидкость из организма. Но в условиях жары это свойство превращается в отрицательное.

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В летний сезон человек и так теряет много жидкости, в большей части из-за усиленного потоотделения, так что употребление кофе лишь усугубляет ситуацию. Этот напиток может привести к обезвоживанию, а это грозит ухудшением самочувствия, в частности тепловым ударом. Все это может привести к печальным последствиям.

Особенно от употребления кофе летом диетологи предостерегают пожилых людей.

Как писал Главред, воздействие кофеина на человеческие тела имеют строго индивидуальные особенности. Именно поэтому некоторым людям он придает бодрости, а других, напротив, стимулирует на слабость и сонливость.

Напомним, ранее ученые установили, что людям от кофе категорически нужно отказаться во время гриппа и ОРВИ (поскольку кофеин затрудняет работу сердечно-сосудистой системы).