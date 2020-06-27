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Онкология гарантирована: названо самое опасное мясо

Диетологи уверены, что употребление свинины увеличивает риск развития рака.

27 июня 2020, 19:27
мясо, еда, питание
Специалисты советуют отказаться от мяса / Reuters

Для того, чтобы быть здоровым нужно полностью исключить из своего рациона свинину из-за того, что этот продукт может спровоцировать ряд опасных болезней.

Об этом сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.

По мнению экспертов, для поддержания здоровья лучше полностью исключить из рациона свинину, так как этот продукт может стать причиной многих болезней.

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Различные исследования показали, что в свинине содержится огромное количество жиров, слизи, гистаминов и опасных гормонов. Также имеются вещества, которые начинают гнить в кишечнике человека. Как итог, потребитель сталкивается с болезнями кожи, артритом, артрозом и даже гормональным дисбалансом.

Вред мяса:

  • Из-за содержащихся в мясе гормонов роста у человека нарушается работа организма. Начинаются патологические процессы, среди которых ожирение и появление злокачественных или доброкачественных опухолей.
  • В свинине имеется гистамин – вещество, вызывающее аллергические реакции. Из-за него возможно обострение аппендикса, развитие фурункулеза, дерматита, экземы.
  • В свиной крови полно онкогенных агентов, они являются маркерами онкологических заболеваний.
  • Если есть свинину в состоянии стресса, лишние килограммы появляются за считанные дни.
  • По вредности свинина сопоставима с алкоголем и сигаретами, так как содержит канцерогены. Некоторые сведения имеются о канцерогенности половых гормонов животного.

Как ранее писал Главред, американское онкологическое общество выпустило новые рекомендации по снижению риска развития рака. Рекомендации включают последние исследования в области питания и физической активности, а также изменения в политике и системах, которые снижают барьеры для здорового образа жизни.

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