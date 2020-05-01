Все в твоих руках: лучшие советы по супружескому сексу

Любой подувялый секс нужно и можно раскочегаривать / Unsplash

Нет ничего хуже, если когда-то клевый секс приедается и еще хуже — стает докукой. Эта проблема, как правило, сопровождает пары, долгое время состоящие в браке.

Портал Womanhit составил топ-3 неожиданных способа разнообразить секс.

№1. Посмотреть вместе эротику / порно. Такой просмотр будет полезен обоим в паре. Женщины обычно воспринимают подобное предложение мужчины как некий сигнал - мол, партнер хочет новизны в отношениях. Только не нужно сразу ставить жесткое порно с "золотым дождем".

№2. Снять эротическую фотосессию / домашнее порно. Такой способ разнообразить интим отлично подходит для пар с многолетним стажем совместной жизни, которые перепробовали многое. Можно действовать по сценарию либо импровизировать. Но важно помнить, что все материалы ни в коем случае нельзя пересылать в мессенджеры / соцсети.

№3. Интимный массаж. Новый эффективный способ — устроить массажный сеанс. Создать нужно подходящую атмосферу - зажечь свечи, наполнить ванну перед приходом партнера, украсить спальню, приготовить хорошие спиртные напитки. Для справки - самыми чувствительными зонами на теле мужчины являются ягодицы, торс и спина.

Напомним, ранее ученые назвали условие, без которого у пары не будет хорошего секса. Позднее в Сети были опубликована подборка советов по съемкам хорошего домашнего порно.