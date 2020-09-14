Вспомнить все: медики отыскали новый способ сделать память крепче

Медики отыскали новый способ сделать память крепче / Upages

Сейчас для улучшения умственных способностей (в первую очередь памяти и способности обучаться) медики активно применяют различные вещества из группы ноотропов.

Как сообщает специализированный порта Slashgear, ученые-медики выяснили– есть и другой путь.

Многие специалисты сошлись во мнении ‒ употребление ноотропов может быть небезопасным для людей, которым еще не исполнилось 36 лет. Согласно новому исследованию, хорошей альтернативой приему таких препаратов может стать обычный спорт.

Ноотропы ‒ химические вещества, которые могут помочь улучшить когнитивные функции мозга, включая память и обучение ‒ с помощью различных механизмов организма. Некоторые из таких веществ, к примеру, работают так, что уменьшают воспаление и увеличивая скорость кровотока в ключевых областях мозга.

По словам ученых, взрослые в возрасте от 18 до 35 лет могут улучшить функцию памяти и способности к обучению уже после серии небольших тренировок. Кроме того, исследователи обнаружили, что мозг работает гораздо активнее в течении двух часов после часа спортивных упражнений.

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