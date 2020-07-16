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Выделения после родов: норма и отклонения

Кровотечение должно замедлиться в течение нескольких недель после родов.

16 июля 2020, 12:00
Роды, стимуляция
Сначала кровотечение, вероятно, будет достаточно сильным / Kolobok

Ваше тело претерпевает много изменений во время беременности. Поэтому вашему организму нужно время, чтобы восстановиться, а это значит, что у вас могут сохраняться некоторые симптомы в течение нескольких дней или даже недель после родов.

Одним из таких симптомов является послеродовое кровотечение. Однако после родов нормально иметь влагалищное кровотечение.

Вот что вы можете ожидать в зависимости от типа родов и того, как узнать, когда вам нужно позвонить своему врачу.

Почему выделяется кровь?

Кровь, которую вы видите после родов, называется лохиями. Обычно она похожа на менструальный период и обычно длится от четырех до шести недель после родов. Выделения содержат:

  • кровь
  • кусочки эндометрия
  • слизь
  • белые кровяные клетки

Как период, это кровотечение вызвано потерей и восстановлением слизистой оболочки матки.

Сначала лохии будут состоять из одной крови. По прошествии дней и недель вы, скорее всего, увидите больше слизи, чем крови.

Кровотечение после вагинальных родов

В течение первых одного-трех дней после рождения вашего ребенка кровь, которую вы видите, вероятно, будет яркой или темно-красной. Она может иметь запах, такой же как и во время менструации. Также может быть несколько сгустков в крови, размером от винограда до чернослива.

Между четвертым и седьмым днями кровь должна стать розоватой или коричневатой. Сгустки должны уменьшиться или исчезнуть. К концу первой недели выделения, вероятно, будут белого или желтого цвета. Через три-шесть недель это должно прекратиться.

Кровотечение после кесарева сечения

Если у вас было кесарево сечения, у вас, вероятно, будет меньше лохий, чем после вагинального родоразрешения. Тем не менее, вы, вероятно, увидите немного крови в течение нескольких недель. Цвет крови изменится с красного на коричневый до желтого или прозрачного, как и после вагинального родоразрешения.

Что делать, если кровотечение не прекращается?

Сначала кровотечение, вероятно, будет достаточно сильным, настолько что придется носить прокладку с большой впитываемостью. По мере замедления кровотечения вы можете перейти на обычную менструальную прокладку.

Не забывайте часто менять прокладки, чтобы предотвратить заражение. Не используйте тампоны, пока ваш врач не скажет, что это можно. Как только кровотечение достаточно легкое или вы видите только выделения, вы можете переключиться на прокладку.

роды, роженица
Рождение ребенка - это важный переходный этап в вашей жизни. / s-meridian.com

Почему кровотечение может увеличиться?

Кровотечение должно замедлиться в течение нескольких недель после родов. Но несколько вещей могут временно увеличить кровоток, в том числе:

  • вставание с постели по утрам
  • грудное вскармливание (во время кормления организм вырабатывает гормон окситоцин, который стимулирует сокращения матки и ускоряет заживление)
  • напряжение при мочеиспускании или дефекации

Когда звонить своему врачу?

Если кровотечение становится настолько сильным, что оно проходит через прокладку менее чем за час или не уменьшается через несколько дней, позвоните своему врачу. Кроме того, сообщите своему врачу, если вы заметили:

  • признаки инфекции, такие как неприятный запах
  • температура 38 °C или выше, озноб
  • кровь, которая остается ярко-красной и тяжелой на второй неделе
  • чувствительность в одной или обеих сторонах вашего живота
  • головокружение или слабость
  • нерегулярное сердцебиение, тахикардия

Вы также должны сообщить своему врачу, если у вас очень большие сгустки или большое количество сгустков. Это может означать, что у вашей матки возникают проблемы с уменьшением ее первоначального размера.

Возвращение к нормальной жизни

Рождение ребенка - это важный переходный этап в вашей жизни. Вам потребуется время, чтобы привыкнуть к изменениям, происходящим в вашем теле и разуме после родов.

Дайте себе шанс приспособиться. Если вы все еще не чувствуете себя комфортно ни физически, ни эмоционально, обратитесь к врачу или другому специалисту здравоохранения за советом.

роды беременность
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