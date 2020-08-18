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Выпадают волосы: простейший способ спасти шевелюру

18 августа 2020, 22:39

Но есть некоторые домашние средства, которые могут помочь предотвратить выпадение волос.

волосы, фен, женщина
Но есть некоторые домашние средства, которые могут помочь предотвратить выпадение волос / Фото pixabay.com

Выпадение волос может быть вызвано рядом различных состояний. Стресс, потеря веса или даже дефицит железа могут привести к некоторой форме выпадения волос.

Но есть некоторые домашние средства, которые могут помочь предотвратить некоторые типы выпадения волос, в том числе алопецию.

Один из самых простых способов стимулировать рост волос в домашних условиях - это просто массировать кожу головы.

Согласно медицинскому сайту Healthline, массаж кожи головы продлевает жизнь волосам. Он работает, стимулируя приток крови к макушке головы.

Просто используйте кончики пальцев, чтобы осторожно надавить на кожу головы, пока используете шампунь в душе.

Возможно, вы даже сможете купить портативный массажер для кожи головы, специально разработанный для использования при мытье волос.

"В большинстве случаев истончение волос можно лечить дома", - говорится на медицинском сайте.

"Возможно, самый дешевый метод утолщения волос - это массаж кожи головы. Он ничего не стоит и не вызывает побочных эффектов.

Когда вы моете волосы, осторожно надавливайте кончиками пальцев на кожу головы, чтобы стимулировать кровоток. Чтобы получить еще больше преимуществ, вы можете попробовать ручной массажер для кожи головы, который также удалит омертвевшие клетки.

Если вы предпочитаете использовать физическое средство от выпадения волос, вам следует подумать об использовании масла тимьяна.

Ученые утверждают, что масло тимьяна - одно из сильнейших эфирных масел, снижающих риск выпадения волос. Считается, что он способствует росту волос, уравновешивая сальные железы кожи головы.

Если вы решили нанести масло тимьяна на волосы, просто смешайте его с маслом-носителем и вотрите в кожу головы.

Выпадение волос - не повод для беспокойства. Но в редких случаях это может быть признаком другого заболевания.

Вам следует поговорить с врачом, если вы внезапно начали терять волосы или появились залысины.

Существуют и другие методы лечения выпадения волос, в том числе трансплантация.

волосы здоровье
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