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Выпадают волосы: трихологи посоветовали три продукта, которые "оберегают" шевелюру

7 октября 2020, 14:53

Стресс, потеря веса или даже дефицит железа могут привести к некоторой форме выпадения волос.

Волосы
Стресс, потеря веса или даже дефицит железа могут привести к некоторой форме выпадения волос. / newsru.co.il

Выпадение волос может быть естественной частью процесса старения, и в большинстве случаев беспокоиться не о чем. Мы даже можем терять до 100 волос на теле каждый день, даже не замечая этого. Но выяснилось, что вы можете продлить жизнь своим локонам, регулярно употребляя определенные продукты.

По информации британских трихологов, выпадение волос может быть вызвано рядом различных состояний.

Стресс, потеря веса или даже дефицит железа могут привести к некоторой форме выпадения волос.

Но есть несколько домашних средств, которые могут помочь предотвратить некоторые типы выпадения волос, включая алопецию.

Утверждается, что один из самых простых способов стимулировать рост волос в домашних условиях - это добавить в свой рацион больше органических продуктов.

По словам диетолога доктора Джоша Экс, лучшими продуктами от выпадения волос являются те, которые не содержат химикатов.

Он добавил, что химические вещества могут препятствовать росту волос, поэтому важно по возможности есть органические продукты.

Между тем, семена тыквы - идеальная закуска для пациентов с выпадением волос, поскольку они богаты цинком.

Цинк является жизненно важным минералом для здоровых волос, а его дефицит также связан с выпадением волос.

"Хорошая новость заключается в том, что с изменением образа жизни для уменьшения стресса, улучшением питания и использованием других естественных средств от выпадения волос вы можете быстро улучшить рост волос", - сказал он.

Цельная пища и богатая питательными веществами диета имеют решающее значение для поддержания здорового роста волос. Существует множество вариантов питания, которые могут помочь предотвратить выпадение волос.

Выловленная в дикой природе рыба, такая как лосось, богата жирами омега-3, которые уменьшают воспаление, поддерживая рост волос и их утолщение.

Семена чиа, льна и конопли богаты клетчаткой и полезными жирами, также способствуют росту волос.

Между тем, вы также можете снизить риск выпадения волос, употребляя больше греческого йогурта. Он богат белком, который является одним из важнейших питательных веществ для ваших волос. Белок позволяет отдельным волосяным фолликулам восстанавливаться, а также способствует их росту.

Также утверждается, что греческий йогурт стимулирует приток крови к макушке.

Выпадение волос - не повод для беспокойства. Но в редких случаях это могло быть признаком другого заболевания.

Вам следует поговорить с врачом, если вы внезапно начали терять волосы или появились залысины.

Существуют и другие методы лечения выпадения волос, в том числе трансплантация, но они не доступны в Национальной службе здравоохранения, и вам придется заплатить за них.

здоровье
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