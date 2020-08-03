Высокий холестерин: 3 опасных продукта, которых нужно избегать

Не всегда легко узнать, высокий ли у вас уровень холестерина / Фото: nahnews.org

Заблокированные кровеносные сосуды повышают риск сердечных приступов и инсультов, поскольку ограничивают кровоснабжение сердца и остальной части тела.

Не всегда легко узнать, высокий ли у вас уровень холестерина, поскольку нет никаких явных симптомов. Однако у вас больше шансов иметь высокий уровень холестерина, если вы едите определенные продукты, сообщает Medical News.

Вам следует избегать употребления жирных молочных продуктов, в том числе молока, сыра и йогурта.

Эти молочные продукты содержат холестерин, а также имеют высокое содержание насыщенных жиров.

Сокращение количества продуктов животного происхождения в вашем рационе - это простой способ снизить уровень холестерина.

Но, если вы предпочитаете есть молочные продукты, просто поменяйте их на обезжиренные.

Вы все еще можете есть эти продукты, если у вас есть риск высокого уровня холестерина или сердечно-сосудистых заболеваний, но важно, чтобы вы регулярно контролировали уровень холестерина.

"Большинству людей не нужно снижать уровень холестерина, который содержится в продуктах, поэтому вы все равно можете наслаждаться яйцами и моллюсками", - говорится в сообщении благотворительной организации Heart UK.

"Гораздо важнее сократить потребление продуктов, содержащих насыщенные жиры. Употребление насыщенных жиров может повысить уровень холестерина в крови", - предупреждают специалисты.

По словам экспертов, все продукты животного происхождения содержат некоторое количество холестерина. Но сокращая потребление продуктов животного происхождения, содержащих насыщенные жиры, вы также будете контролировать уровень холестерина в своем рационе.

Вы также можете повысить уровень холестерина, если будете регулярно употреблять продукты, богатые животными жирами.

К ним относятся масло, маргарины или другие спреды, изготовленные из животных жиров.

Также важно ограничить количество жирного или обработанного мяса в вашем рационе.

Однако продукты не животного происхождения, включая фрукты и овощи, не содержат холестерина и являются идеальным выбором для быстрой закуски.

Между тем, высокий уровень холестерина может быть вызван употреблением в пищу большого количества жирной пищи или недостаточным количеством упражнений.

Ожирение, курение и употребление большого количества алкоголя способствуют повышению уровня холестерина.

Лекарства могут помочь контролировать уровень холестерина, но также важно придерживаться здоровой диеты и выполнять регулярные физические упражнения.

Каждый должен стремиться есть как минимум пять порций фруктов и овощей каждый день, а также 150 минут упражнений каждую неделю.