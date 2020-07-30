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Высокий холестерин: какие упражнения могут его снизить

30 июля 2020, 20:09

Снизить уровень "плохого" холестерина в организме очень важно.

Холестерин
Снизить уровень "плохого" холестерина в организме очень важно. / Фото: nahnews.org

Снизить уровень "плохого" холестерина в организме очень важно - это может спасти вашу жизнь. Одним из хороших способов является йога.

Как сообщает Express.co.uk, исследователи из отделения физиологии Медицинского университета Персидского залива оценили пользу йоги для здоровья.

Они зарегистрировали 100 добровольцев с дислипидемией (повышенным уровнем холестерина). Люди были случайным образом распределены в группы, одна из которых занималась йогой.

Одна из групп занималась йогой в течение одного часа каждый день в течение трех месяцев. Профили липидов обеих групп сравнивали в начале и в конце эксперимента. Данные показали, что группа йоги показала снижение общего холестерина и "плохого" холестерина ЛПНП. Кроме того, у тех, кто занимался йогой в течение трех месяцев, наблюдалось улучшение количества "хорошего" холестерина ЛПВП.

Исследователи пришли к выводу: "Йога, образ жизни, включающий в себя упражнения и тренировку по управлению стрессом, нацелена на повышение уровня липидов у пациентов". К такому же выводу пришли и ученые из Гарвардского университета. Изучив контролируемые испытания, они обнаружили, что те, кто практиковал йогу, показали значительное улучшение "хорошего" холестерина ЛПНП.

Более того, исследовательская группа также отметила, что в группах, практикующих йогу, присутствовало меньше "плохого" холестерина. Эти результаты были опубликованы в Европейском журнале профилактической кардиологии.

Напомним, "плохой" холестерин - это жировые отложения, которые прилипают к стенкам артерий. Избыток воскообразного материала приводит к образованию комков, сужающих артерии и ограничивающих кровоток, заставляя сердце работать намного тяжелее. Повышенный уровень холестерина является одним из факторов риска заболеваний сердца, инсульта и заболеваний периферических артерий.

Холестерин переносится липопротеинами, которые классифицируются по соотношению холестерина и белка.

Липопротеин высокой плотности (ЛПВП), также известный как "хороший" холестерин, содержит больше белка, чем холестерин. Липопротеин низкой плотности (не-ЛПВП или ЛПНП) - также известный как "плохой" холестерин - имеет больше холестерина, чем белка.

Если в вашей печени слишком много холестерина, в итоге вы, вероятно, будете иметь больше холестерина ЛПНП, циркулирующего в крови.

Когда скопления холестерина и артерии сужаются (атеросклероз) и если бляшка разрывается, образуется сгусток крови, который может вызвать сердечный приступ.

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