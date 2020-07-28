Высокий холестерин: неожиданный симптом в руках

Высокий уровень холестерина обычно не вызывает никаких симптомов. / Фото: pixabay.com

Высокий уровень холестерина обычно вызывает беспокойство, поскольку это означает, что в крови слишком много "плохого" холестерина, и это ставит под угрозу жизнь человека, вызывая инсульт и другие опасные заболевания. Если на ваших руках появляется один из этих двух предупреждающих знаков, вам следует немедленно проверить уровень холестерина.

"Высокий уровень холестерина обычно не вызывает никаких симптомов, и в большинстве случаев они вызывают только экстренные события. Но есть определенный набор физических симптомов высокого уровня холестерина, которые указывают на высокий уровень в организме и предупреждают нас следовать рекомендациям, чтобы лучше контролировать его", - говорят медики Medicover, которых цитирует Express.co.uk.

Предупреждающие признаки высокого уровня холестерина включают боль и покалывание в руках. Когда происходит накопление налета (жировые отложения), он закупоривает артерии, что называется атеросклерозом. Эти отложения состоят из холестерина, жирных веществ, клеточных отходов, кальция и фибрина.

Поскольку холестерин в организме накапливается, он может засорить кровеносные сосуды рук. Это накопление холестерина может происходить непрерывно и делать руки болезненными.

Перебои в кровотоке в определенных частях тела вызывают ощущение покалывания в руках. Высокий уровень холестерина в крови делает кровоток густым и может повлиять на нормальный кровоток в нервах и вызвать покалывание.

Существует множество других причин покалывания в ваших руках, в том числе употребление слишком большого количества алкоголя или диабет 2 типа.

Важно внимательно следить за любыми другими предупреждающими признаками высокого уровня холестерина.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует проверять уровень холестерина каждые четыре-шесть лет, если вы здоровый человек старше 20 лет. Если у вас в семье был высокий уровень холестерина, рекомендуется проверять его чаще. Человек может также нуждаться в более частых проверках холестерина, если у него есть семейные истории сердечных приступов или инсультов.

Поскольку высокий уровень холестерина не вызывает каких-либо серьезных симптомов на ранних стадиях, для человека важно сделать правильный выбор образа жизни, соблюдая здоровую диету, занимаясь упражнениями и регулярно отслеживая уровень холестерина.