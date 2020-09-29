Высокий холестерин: сколько нужно времени, чтобы снизить опасный уровень

Люди с высоким уровнем холестерина ЛПНП имеют значительно более высокий риск сердечных заболеваний.
Ваш уровень холестерина напрямую связан со здоровьем вашего сердца, поэтому так важно убедиться, что он находится в здоровом диапазоне. Люди с высоким уровнем холестерина ЛПНП имеют значительно более высокий риск сердечных заболеваний.
Доктор Ника Голдберг, медицинский директор Центра женского здоровья Джоан Х. Тиш в Медицинском центре Лангоне при Нью-Йоркском университете, говорит, что снижение уровня ЛПНП может занять от трех до шести месяцев только с помощью диеты и физических упражнений.
Что такое холестерин?
Холестерин - это восковое жирное вещество, которое содержится в вашем теле и перемещается по кровотоку. Вашему организму нужно определенное количество для правильного функционирования, но оно производит все, что ему нужно. Холестерин перемещается по вашему телу с липопротеинами, которые представляют собой растворимые белки, переносящие жиры по телу.
ЛПНП, "плохой" холестерин, переносит холестерин в ткани и кровеносные сосуды вашего тела. Если в вашем организме слишком много ЛПНП, излишки будут откладываться вдоль стенок кровеносных сосудов, что подвергнет вас риску сердечного приступа и инсульта.
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), также называемые "хорошим" холестерином, переносят избыток холестерина из тканей и кровеносных сосудов обратно в печень, где он выводится из организма. ЛПВП помогает защитить вас от болезней сердца. Таким образом, в отличие от холестерина ЛПНП, чем выше уровень ЛПВП, тем лучше.
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Триглицериды - это еще один тип жира, который может накапливаться в организме. Высокий уровень триглицеридов в сочетании с низким уровнем холестерина ЛПВП также повышает риск сердечных заболеваний и диабета.
Вы можете иметь высокий холестерин и не знать этого. Вот почему так важно регулярно проверяться. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует всем взрослым проверять уровень холестерина каждые четыре-шесть лет, начиная с 20-летнего возраста. Могут потребоваться более частые проверки в зависимости от планов лечения и других факторов риска.
Изменения образа жизни
Внесение изменений в здоровый образ жизни - один из наиболее важных способов снизить уровень холестерина и улучшить общее состояние здоровья.
По словам доктора Юджении Джанос, кардиолога Медицинского центра Нью-Йоркского университета в Лангоне, вы можете снизить уровень холестерина на 20 процентов только за счет изменения диеты и образа жизни, но это может варьироваться в зависимости от человека. "Мы даем пациентам три месяца, чтобы увидеть, какие эффекты возникают при изменении диеты", - говорит она.
ДиетаЧтобы снизить уровень холестерина ЛПНП, сократите количество насыщенных жиров в своем рационе и увеличьте количество пищевых волокон. Насыщенные жиры увеличивают производство холестерина ЛПНП в организме. Доктор Джанос советует сократить количество насыщенных жиров до менее 10 граммов в день и есть 30 граммов клетчатки в день, из которых 10 граммов должны быть нерастворимой клетчаткой.
Оба доктора говорят, что диета на основе растений может помочь снизить уровень холестерина и улучшить общее состояние здоровья сердца и тела. Они рекомендуют диету DASH и средиземноморскую диету, потому что обе они делают упор на высоком уровне клетчатки и полезных жирах.
Диета DASH включает:
- много фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов
- обезжиренные или нежирные молочные продукты
- нежирные белки (например, рыба, соя, птица, бобы)
- полезные жиры (например, орехи, семена, растительные масла)
- ограниченное количество соли, сахара, полуфабрикатов, красного мяса
Средиземноморская диета включает:
- много фруктов, овощей и цельнозерновых
- полезные жиры, такие как орехи и оливковое масло, вместо нездоровых жиров, таких как сливочное масло
- ограниченное количество соли (вместо нее - травы и специи)
- в основном рыба и птица для белка, в умеренных количествах красное мясо (несколько раз в месяц)
Доктор Голдберг объясняет, что она смотрит на пациента как на личность и пытается выяснить, почему у него высокий уровень холестерина. Она говорит, что многие ее пациенты заняты и часто едят вне дома. В этом случае доктор Голдберг рекомендует людям сосредоточиться на отказе от обработанных пищевых продуктов и рафинированного сахара.
Упражнения
Отсутствие физической активности может способствовать повышению уровня ЛПНП и снижению уровня ЛПВП. Аэробные упражнения помогают вашему телу повысить уровень ЛПВП, что важно для защиты от сердечных заболеваний.
"Упражнения - ключ к успеху. Помимо пользы для похудания, упражнения полезны для сердечно-сосудистой системы. Для похудения мы рекомендуем 60 минут умеренных кардио в день ", - говорит д-р Джанос.
Такие виды деятельности, как быстрая ходьба, езда на велосипеде, танцы, садоводство, плавание, бег трусцой и аэробика, принесут вам пользу для кардио.
Если вы собираетесь вести здоровый образ жизни, чтобы снизить уровень холестерина, вы должны делать это регулярно. Нельзя просто делать это несколько месяцев, а потом бросить, - говорит доктор Голдберг. Она также отмечает: "Некоторые люди генетически запрограммированы вырабатывать больше холестерина, чем другие. Этим людям может быть недостаточно диеты и физических упражнений из-за уровня холестерина и глобального риска сердечных заболеваний".
И доктор Джанос, и доктор Голдберг согласны с тем, что, хотя некоторые люди действительно нуждаются в лекарствах, они не заменят изменения здорового образа жизни. Эти два элемента работают вместе, чтобы защитить вас.