УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Высокий холестерин: сколько нужно времени, чтобы снизить опасный уровень

29 сентября 2020, 16:00

Люди с высоким уровнем холестерина ЛПНП имеют значительно более высокий риск сердечных заболеваний.

Холестерин
юди с высоким уровнем холестерина ЛПНП имеют значительно более высокий риск сердечных заболеваний. / Фото: nahnews.org

Ваш уровень холестерина напрямую связан со здоровьем вашего сердца, поэтому так важно убедиться, что он находится в здоровом диапазоне. Люди с высоким уровнем холестерина ЛПНП имеют значительно более высокий риск сердечных заболеваний.

Доктор Ника Голдберг, медицинский директор Центра женского здоровья Джоан Х. Тиш в Медицинском центре Лангоне при Нью-Йоркском университете, говорит, что снижение уровня ЛПНП может занять от трех до шести месяцев только с помощью диеты и физических упражнений.

Что такое холестерин?

Холестерин - это восковое жирное вещество, которое содержится в вашем теле и перемещается по кровотоку. Вашему организму нужно определенное количество для правильного функционирования, но оно производит все, что ему нужно. Холестерин перемещается по вашему телу с липопротеинами, которые представляют собой растворимые белки, переносящие жиры по телу.

ЛПНП, "плохой" холестерин, переносит холестерин в ткани и кровеносные сосуды вашего тела. Если в вашем организме слишком много ЛПНП, излишки будут откладываться вдоль стенок кровеносных сосудов, что подвергнет вас риску сердечного приступа и инсульта.

Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), также называемые "хорошим" холестерином, переносят избыток холестерина из тканей и кровеносных сосудов обратно в печень, где он выводится из организма. ЛПВП помогает защитить вас от болезней сердца. Таким образом, в отличие от холестерина ЛПНП, чем выше уровень ЛПВП, тем лучше.

Читайте такжеКак узнать, что у вас высокий холестерин: простой способ

Триглицериды - это еще один тип жира, который может накапливаться в организме. Высокий уровень триглицеридов в сочетании с низким уровнем холестерина ЛПВП также повышает риск сердечных заболеваний и диабета.

Вы можете иметь высокий холестерин и не знать этого. Вот почему так важно регулярно проверяться. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует всем взрослым проверять уровень холестерина каждые четыре-шесть лет, начиная с 20-летнего возраста. Могут потребоваться более частые проверки в зависимости от планов лечения и других факторов риска.

Изменения образа жизни

Внесение изменений в здоровый образ жизни - один из наиболее важных способов снизить уровень холестерина и улучшить общее состояние здоровья.

По словам доктора Юджении Джанос, кардиолога Медицинского центра Нью-Йоркского университета в Лангоне, вы можете снизить уровень холестерина на 20 процентов только за счет изменения диеты и образа жизни, но это может варьироваться в зависимости от человека. "Мы даем пациентам три месяца, чтобы увидеть, какие эффекты возникают при изменении диеты", - говорит она.

ДиетаЧтобы снизить уровень холестерина ЛПНП, сократите количество насыщенных жиров в своем рационе и увеличьте количество пищевых волокон. Насыщенные жиры увеличивают производство холестерина ЛПНП в организме. Доктор Джанос советует сократить количество насыщенных жиров до менее 10 граммов в день и есть 30 граммов клетчатки в день, из которых 10 граммов должны быть нерастворимой клетчаткой.

Оба доктора говорят, что диета на основе растений может помочь снизить уровень холестерина и улучшить общее состояние здоровья сердца и тела. Они рекомендуют диету DASH и средиземноморскую диету, потому что обе они делают упор на высоком уровне клетчатки и полезных жирах.

Диета DASH включает:

  • много фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов
  • обезжиренные или нежирные молочные продукты
  • нежирные белки (например, рыба, соя, птица, бобы)
  • полезные жиры (например, орехи, семена, растительные масла)
  • ограниченное количество соли, сахара, полуфабрикатов, красного мяса

Средиземноморская диета включает:

  • много фруктов, овощей и цельнозерновых
  • полезные жиры, такие как орехи и оливковое масло, вместо нездоровых жиров, таких как сливочное масло
  • ограниченное количество соли (вместо нее - травы и специи)
  • в основном рыба и птица для белка, в умеренных количествах красное мясо (несколько раз в месяц)

Доктор Голдберг объясняет, что она смотрит на пациента как на личность и пытается выяснить, почему у него высокий уровень холестерина. Она говорит, что многие ее пациенты заняты и часто едят вне дома. В этом случае доктор Голдберг рекомендует людям сосредоточиться на отказе от обработанных пищевых продуктов и рафинированного сахара.

Упражнения

Отсутствие физической активности может способствовать повышению уровня ЛПНП и снижению уровня ЛПВП. Аэробные упражнения помогают вашему телу повысить уровень ЛПВП, что важно для защиты от сердечных заболеваний.

"Упражнения - ключ к успеху. Помимо пользы для похудания, упражнения полезны для сердечно-сосудистой системы. Для похудения мы рекомендуем 60 минут умеренных кардио в день ", - говорит д-р Джанос.

Такие виды деятельности, как быстрая ходьба, езда на велосипеде, танцы, садоводство, плавание, бег трусцой и аэробика, принесут вам пользу для кардио.

Если вы собираетесь вести здоровый образ жизни, чтобы снизить уровень холестерина, вы должны делать это регулярно. Нельзя просто делать это несколько месяцев, а потом бросить, - говорит доктор Голдберг. Она также отмечает: "Некоторые люди генетически запрограммированы вырабатывать больше холестерина, чем другие. Этим людям может быть недостаточно диеты и физических упражнений из-за уровня холестерина и глобального риска сердечных заболеваний".

И доктор Джанос, и доктор Голдберг согласны с тем, что, хотя некоторые люди действительно нуждаются в лекарствах, они не заменят изменения здорового образа жизни. Эти два элемента работают вместе, чтобы защитить вас.

холестерин здоровье сердечно-сосудистая система
Сейчас вы просматриваете новость «Высокий холестерин: сколько нужно времени, чтобы снизить опасный уровень». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

16:32
Песков рассказал, уколят ли Путину вакцину от коронавируса
16:30
Фокин прокомментировал требования России по Донбассу Видео
16:25
Гороскоп для всех на 30 сентября: обновление чувств и катастрофы в дороге Видео
16:22
Коронавирус идет на новый рекорд: главный санврач Киева дал мрачный прогноз Видео
16:00
Высокий холестерин: сколько нужно времени, чтобы снизить опасный уровень Видео
15:57
В Минздраве напугали тем, что происходит в Украине с заболеваемостью Covid-19
15:40
Фокин назвал главного виновника продолжения конфликта на Донбассе Видео
15:34
В предвыборной рекламе Верещук угодила в мужской туалет Видео
15:32
Чистка лица: как правильно очистить кожу Видео
15:21
Политолог оценил отношения президентов Путина и Зеленского
15:13
Ученые рассказали о новом загадочном симптоме коронавируса Видео
14:56
Одежда на людях кипела: очевидец рассказал шокирующие детали крушения Ан-26 Видео
14:39
Динамо - Гент: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов и где смотреть
14:28
Битва за Нагорный Карабах: в Кремле высказались о военной поддержке Баку и Еревана Видео
14:20
"Готовы помочь Баку на поле боя": у Эрдогана сделали воинственное заявление Видео
13:53
Ученые назвали ингредиент завтрака, который продлевает жизнь Видео
13:48
Большая война за Карабах: эксперт дал прогноз битвы Еревана и Баку Видео
13:30
Вечерний Квартал отменил концерты в Беларуси из-за выборов президента
13:14
Еще одного украинского политика подкосил коронавирус
13:10
Группа VAL не представит Беларусь на Евровидении из-за Лукашенко Видео
12:57
Когда украинские школьники перейдут на дистанционку: эксперт дала прогноз Видео
12:49
Когда мир сможет победить Covid-19: вирусолог дала прогноз Видео
12:44
Пограничники разъяснили, как иностранцам теперь въезжать в Украину Видео
12:34
Что будет, если лечь спать с мокрой головой: врачи указали на риски Видео
12:21
Меркель вмешалась в войну за Карабах и срочно поговорила с Алиевым и Пашиняном Видео
11:57
От тепла до снега с заморозками: синоптик удивил прогнозом на октябрь Видео
11:46
Дочь Брюса Уиллиса обнажилась в БДСМ-наряде против угнетения женщин
11:31
Армения готовится заключить военный союз с непризнанным Карабахом Видео
11:27
Зеленский сделал важное заявление относительно курса Украины в ЕС
11:08
Чистка сосудов: как избавиться от опасного налета? Видео
11:05
Число смертей от коронавируса в Украине пересекло "красную" линию Видео
10:58
Изысканные блинчики-чебуреки на скорую руку: пошаговый рецепт Видео
10:55
На вакцину от Covid-19 Украина потратит 15 миллиардов бюджетных денег Видео
10:50
Макрон встретился с Тихановской: о чем договорились по Беларуси Видео
10:39
"Не отличается от Китая": Netflix поднял рейтинг своих сериалов до 18+ в РФ
10:37
В ВОЗ анонсировали новые экспресс-тесты на COVID-19: кому достанутся Видео
10:31
Спикер парламента оценил возможность проведения выборов в ОРДЛО Видео
10:26
Поздравления на День Людмилы – картинки, гифки для Людмилы, стихи и проза
10:05
Почему Путин не спешит ввязываться в конфликт в Нагорном Карабахе мнение
09:56
"Незаконно ушел": Арам Арзуманян разоткровенничался о Танцах со звездами Видео
09:51
Мясорубка на Кавказе: новые подробности войны за Нагорный Карабах Видео
09:49
НАПК обнаружило коррупционные риски в создании Национального оператора на рынке табачных изделий
09:40
Армянская телеведущая разрыдалась, читая новости про войну в Карабахе Видео
09:14
Гороскоп для всех на 29 сентября: новое место, денежный успех и почет Видео
09:12
Коронавирус в Киеве не утихает: сотни новых зараженных, есть жертвы
09:00
Приметы и день ангела 29 сентября: что делать в Людмилин день
08:41
Следующие 50 дней тиран Лукашенко не выдержит мнение
08:33
Украину зальют дожди: кому сегодня брать зонтик Видео
07:59
Официальный курс доллара в Украине достиг максимума за два года
07:38
"На ноль не выйдем": врач рассказал, как снизить число зараженных Covid-19 в Украине
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять