Высокий холестерин: сколько нужно времени, чтобы снизить опасный уровень

юди с высоким уровнем холестерина ЛПНП имеют значительно более высокий риск сердечных заболеваний. / Фото: nahnews.org

Ваш уровень холестерина напрямую связан со здоровьем вашего сердца, поэтому так важно убедиться, что он находится в здоровом диапазоне. Люди с высоким уровнем холестерина ЛПНП имеют значительно более высокий риск сердечных заболеваний.

Доктор Ника Голдберг, медицинский директор Центра женского здоровья Джоан Х. Тиш в Медицинском центре Лангоне при Нью-Йоркском университете, говорит, что снижение уровня ЛПНП может занять от трех до шести месяцев только с помощью диеты и физических упражнений.

Что такое холестерин?

Холестерин - это восковое жирное вещество, которое содержится в вашем теле и перемещается по кровотоку. Вашему организму нужно определенное количество для правильного функционирования, но оно производит все, что ему нужно. Холестерин перемещается по вашему телу с липопротеинами, которые представляют собой растворимые белки, переносящие жиры по телу.

ЛПНП, "плохой" холестерин, переносит холестерин в ткани и кровеносные сосуды вашего тела. Если в вашем организме слишком много ЛПНП, излишки будут откладываться вдоль стенок кровеносных сосудов, что подвергнет вас риску сердечного приступа и инсульта.

Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), также называемые "хорошим" холестерином, переносят избыток холестерина из тканей и кровеносных сосудов обратно в печень, где он выводится из организма. ЛПВП помогает защитить вас от болезней сердца. Таким образом, в отличие от холестерина ЛПНП, чем выше уровень ЛПВП, тем лучше.

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Триглицериды - это еще один тип жира, который может накапливаться в организме. Высокий уровень триглицеридов в сочетании с низким уровнем холестерина ЛПВП также повышает риск сердечных заболеваний и диабета.

Вы можете иметь высокий холестерин и не знать этого. Вот почему так важно регулярно проверяться. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует всем взрослым проверять уровень холестерина каждые четыре-шесть лет, начиная с 20-летнего возраста. Могут потребоваться более частые проверки в зависимости от планов лечения и других факторов риска.

Изменения образа жизни

Внесение изменений в здоровый образ жизни - один из наиболее важных способов снизить уровень холестерина и улучшить общее состояние здоровья.

По словам доктора Юджении Джанос, кардиолога Медицинского центра Нью-Йоркского университета в Лангоне, вы можете снизить уровень холестерина на 20 процентов только за счет изменения диеты и образа жизни, но это может варьироваться в зависимости от человека. "Мы даем пациентам три месяца, чтобы увидеть, какие эффекты возникают при изменении диеты", - говорит она.

ДиетаЧтобы снизить уровень холестерина ЛПНП, сократите количество насыщенных жиров в своем рационе и увеличьте количество пищевых волокон. Насыщенные жиры увеличивают производство холестерина ЛПНП в организме. Доктор Джанос советует сократить количество насыщенных жиров до менее 10 граммов в день и есть 30 граммов клетчатки в день, из которых 10 граммов должны быть нерастворимой клетчаткой.

Оба доктора говорят, что диета на основе растений может помочь снизить уровень холестерина и улучшить общее состояние здоровья сердца и тела. Они рекомендуют диету DASH и средиземноморскую диету, потому что обе они делают упор на высоком уровне клетчатки и полезных жирах.

Диета DASH включает:

много фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов

обезжиренные или нежирные молочные продукты

нежирные белки (например, рыба, соя, птица, бобы)

полезные жиры (например, орехи, семена, растительные масла)

ограниченное количество соли, сахара, полуфабрикатов, красного мяса

Средиземноморская диета включает:

много фруктов, овощей и цельнозерновых

полезные жиры, такие как орехи и оливковое масло, вместо нездоровых жиров, таких как сливочное масло

ограниченное количество соли (вместо нее - травы и специи)

в основном рыба и птица для белка, в умеренных количествах красное мясо (несколько раз в месяц)

Доктор Голдберг объясняет, что она смотрит на пациента как на личность и пытается выяснить, почему у него высокий уровень холестерина. Она говорит, что многие ее пациенты заняты и часто едят вне дома. В этом случае доктор Голдберг рекомендует людям сосредоточиться на отказе от обработанных пищевых продуктов и рафинированного сахара.

Упражнения

Отсутствие физической активности может способствовать повышению уровня ЛПНП и снижению уровня ЛПВП. Аэробные упражнения помогают вашему телу повысить уровень ЛПВП, что важно для защиты от сердечных заболеваний.

"Упражнения - ключ к успеху. Помимо пользы для похудания, упражнения полезны для сердечно-сосудистой системы. Для похудения мы рекомендуем 60 минут умеренных кардио в день ", - говорит д-р Джанос.

Такие виды деятельности, как быстрая ходьба, езда на велосипеде, танцы, садоводство, плавание, бег трусцой и аэробика, принесут вам пользу для кардио.

Если вы собираетесь вести здоровый образ жизни, чтобы снизить уровень холестерина, вы должны делать это регулярно. Нельзя просто делать это несколько месяцев, а потом бросить, - говорит доктор Голдберг. Она также отмечает: "Некоторые люди генетически запрограммированы вырабатывать больше холестерина, чем другие. Этим людям может быть недостаточно диеты и физических упражнений из-за уровня холестерина и глобального риска сердечных заболеваний".

И доктор Джанос, и доктор Голдберг согласны с тем, что, хотя некоторые люди действительно нуждаются в лекарствах, они не заменят изменения здорового образа жизни. Эти два элемента работают вместе, чтобы защитить вас.