Высокий сахар в крови: 5 неожиданных признаков

Уровень сахара в крови, как и многие другие вещества в организме, необходимо регулировать.
Диабет 2 типа и высокий сахар в крови означает, что ваша поджелудочная железа не работает так, как должна, а именно, она не вырабатывает достаточно гормона инсулина для регулирования уровня сахара в крови, или клетки недостаточно поглощают сахар в крови.
Сахар в крови или глюкоза - это основной сахар в крови; он поступает из пищи, которую вы едите, и является основным источником энергии для вашего тела.
Уровень сахара в крови, как и многие другие вещества в организме, необходимо регулировать.
Если в вашем теле слишком много сахара в крови в течение длительного периода времени, он начинает повреждать сосуды, по которым кровь поступает к жизненно важным органам.
Вы можете быть предупреждены об этом повреждении серией тонких, но зловещих признаков.
По данным клиники Майо, признаки, на которые следует обратить внимание, включают:
- Частое мочеиспускание
- Повышенная жажда
- Затуманенное зрение
- Усталость
- Головная боль.
Как отмечает орган, занимающийся вопросами здоровья, распознавание ранних признаков и симптомов высокого уровня сахара в крови может помочь вам быстро вылечить это состояние.
Как лечить сахар в крови
Есть два ключевых компонента в управлении уровнем сахара в крови - диетические изменения и упражнения.
Технически вы можете есть любую пищу, если у вас диабет 2 типа, но вам следует резко сократить потребление некоторых продуктов.
Определенные углеводы являются худшими нарушителями, прежде чем они относительно быстро расщепляются на глюкозу, что может вызвать скачки сахара в крови.
Некоторые из главных виновников - печеный картофель, рафинированные хлопья для завтрака и продукты из белой муки.
Эти продукты имеют высокий гликемический рейтинг.
Гликемический индекс (GI) - это рейтинговая система для продуктов, содержащих углеводы.
Он показывает, насколько быстро каждый продукт питания влияет на уровень сахара (глюкозы) в крови, когда этот продукт съедается отдельно.
Продукты с низким или средним ГИ расщепляются медленнее и со временем вызывают постепенный рост уровня сахара в крови.
Поэтому вам следует выбирать продукты с низким и средним ГИ, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови.
Это включает:
- Некоторые фрукты и овощи
- Бобовые
- Цельнозерновые продукты, например овсяные хлопья.
- Становиться активным
По данным NHS, вы должны стремиться к 2,5 часам активности в неделю, чтобы снизить уровень сахара в крови.