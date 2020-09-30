Высокий сахар в крови: 5 неожиданных признаков

Уровень сахара в крови, как и многие другие вещества в организме, необходимо регулировать./ УНИАН

Диабет 2 типа и высокий сахар в крови означает, что ваша поджелудочная железа не работает так, как должна, а именно, она не вырабатывает достаточно гормона инсулина для регулирования уровня сахара в крови, или клетки недостаточно поглощают сахар в крови.

Сахар в крови или глюкоза - это основной сахар в крови; он поступает из пищи, которую вы едите, и является основным источником энергии для вашего тела.

Уровень сахара в крови, как и многие другие вещества в организме, необходимо регулировать.

Если в вашем теле слишком много сахара в крови в течение длительного периода времени, он начинает повреждать сосуды, по которым кровь поступает к жизненно важным органам.

Вы можете быть предупреждены об этом повреждении серией тонких, но зловещих признаков.

По данным клиники Майо, признаки, на которые следует обратить внимание, включают:

Частое мочеиспускание

Повышенная жажда

Затуманенное зрение

Усталость

Головная боль.

Как отмечает орган, занимающийся вопросами здоровья, распознавание ранних признаков и симптомов высокого уровня сахара в крови может помочь вам быстро вылечить это состояние.

Как лечить сахар в крови

Есть два ключевых компонента в управлении уровнем сахара в крови - диетические изменения и упражнения.

Технически вы можете есть любую пищу, если у вас диабет 2 типа, но вам следует резко сократить потребление некоторых продуктов.

Определенные углеводы являются худшими нарушителями, прежде чем они относительно быстро расщепляются на глюкозу, что может вызвать скачки сахара в крови.

Некоторые из главных виновников - печеный картофель, рафинированные хлопья для завтрака и продукты из белой муки.

Эти продукты имеют высокий гликемический рейтинг.

Гликемический индекс (GI) - это рейтинговая система для продуктов, содержащих углеводы.

Он показывает, насколько быстро каждый продукт питания влияет на уровень сахара (глюкозы) в крови, когда этот продукт съедается отдельно.

Продукты с низким или средним ГИ расщепляются медленнее и со временем вызывают постепенный рост уровня сахара в крови.

Поэтому вам следует выбирать продукты с низким и средним ГИ, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови.

Это включает:

Некоторые фрукты и овощи

Бобовые

Цельнозерновые продукты, например овсяные хлопья.

Становиться активным

По данным NHS, вы должны стремиться к 2,5 часам активности в неделю, чтобы снизить уровень сахара в крови.