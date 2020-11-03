Высокий сахар в крови: назван худший обед, провоцирующий скачок

Пример простого углевода - белый хлеб - так что это первый ингредиент худшего обеда при диабете. / Mskgazeta

По мере приближения обеда - а это будет завтра, послезавтра и в другие дни - внимательно относитесь к выбору продуктов, которые вы едите. Это может привести к скачку уровня сахара в крови.

Согласно данным Medical News Today, высокий уровень сахара в крови обычно не вызывает симптомов, пока его уровень не достигнет более 200 мг / дл.

Вот почему человеку, страдающему диабетом 2 типа, важно следить за уровнем сахара в крови в течение дня.

Это можно сделать с помощью домашнего монитора глюкозы.

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Когда дело доходит до обеда, прежде всего следует помнить о том, что углеводы расщепляются на сахар. Употребление слишком большого количества углеводов может говорить о показаниях сахара в крови, особенно "простых углеводов".

Простые углеводы "в основном состоят из одного вида сахара", что означает, что организм способен довольно быстро расщеплять углеводы.

Пример простого углевода - белый хлеб - так что это первый ингредиент худшего обеда при диабете.

Компания Diabetes UK рекомендует диабетикам придерживаться диеты с низким содержанием жиров, так как она очень калорийна.

Ожирение является предвестником диабета 2 типа, который также может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Слишком много насыщенных жиров в рационе может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Вот почему благотворительная организация не рекомендует употреблять слишком много насыщенных жиров в вашем рационе.

Сливочное масло - это пример насыщенных жиров, поэтому намазывать маслом этот белый хлеб нельзя.

В мясных продуктах, таких как бекон, также много насыщенных жиров, поэтому исключите из обеденного меню любой бекон.

По данным Medical News Today, бекон не только жирен, но и содержит много соли и канцерогенов.

Считается, что канцерогены провоцируют рак, хотя они не гарантируют его развитие.

В довершение всего, нарезанный ломтиками сыр поверх бутерброда с беконом не является здоровым выбором.

Хотя сыр имеет низкий гликемический индекс (ГИ), что означает, что он не будет повышать уровень сахара в крови, плавленых сыров лучше избегать.

Благодаря высокому содержанию соли и насыщенных жиров, он подвергает риску сердечно-сосудистых заболеваний человека.

Если этот обед сочетается с отваром (чаем или кофе) с жирным молоком и сахаром, вы подвергаете свое здоровье опасности.

Это не значит, что обеденное время должно быть диетическим, если у вас диабет 2 типа - это далеко не так.

Замените белый хлеб, масло, бекон и нарезанный ломтиками сыр на лаваш из цельной пшеницы с высоким содержанием клетчатки, индейку, хумус, огурец, помидоры, добавьте сыр фета и оливки.

Еще одна альтернатива - есть цельнозерновой хлеб, намазанный авокадо, посыпанный салатом и овощами на гриле.

Самый полезный напиток - вода, но вы можете добавить ломтик лайма или лимона, чтобы придать напитку изюминку.