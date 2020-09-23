Высокое давление: что делать в 30 лет, чтобы не знать о гипертонии в 40

Эксперты говорят, что это также можно предотвратить, особенно с помощью раннего вмешательства. / Фото: newsru.co.il

Если вы не хотите почувствовать, что такое высокое давление, вам нужно придерживаться этих семи правил уже в 30 лет. Тогда в свои 40 - вы действительно не узнаете, что такое высокое давление, сказано в новом исследовании, опубликованном в Журнале Американской кардиологической ассоциации.

В ходе исследования было опрошено более 30 000 взрослых в Соединенных Штатах, и было обнаружено, что 42 процента участников заболели гипертонией (высоким кровяным давлением) в ходе 9-летнего периода наблюдения. В ассоциации отмечают, что почти половина взрослого населения США страдает гипертонией. Состояние связано с инсультом, сердечным приступом, потерей зрения и сердечной недостаточностью.

Данные Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют о том, что сердечно-сосудистые заболевания являются причиной смерти 48% европейцев. При этом, Украина имеет не просто неблагоприятную, а ужасающую картину показателей. Каждый час население Украины уменьшается на 80 человек от болезней сердца.

Но эксперты говорят, что это также можно предотвратить, особенно с помощью раннего вмешательства.

"Действия, которые мы предпринимаем сейчас, повлияют на наше здоровье сегодня и на долгие годы", - сказала Кэролайн Вест Пассеррелло, представитель Академии питания и диетологии.

Что такое модель LS7?

Life’s Simple 7 (LS7) - это метрическая модель здоровья сердечно-сосудистой системы, созданная Американской кардиологической ассоциацией.

LS7 учитывает поведение в отношении здоровья и такие факторы, как:

индекс массы тела (ИМТ)

рацион питания

курение

физическая активность

артериальное давление

холестерин

содержание сахара в крови

Врач Дональд М. Ллойд-Джонс, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой профилактической медицины Северо-Западного университета сказал, что группа также рассматривала возможность включения стресса и сна в список Life’s Simple 7.

"Проблема, конечно, в том, что стресс присутствует везде. Это неизбежно. Также очень сложно измерить стресс", - сказал он Healthline. "Мы не могли придумать способ надежного измерения стресса так, как у нас есть надежное измерение артериального давления".

"Кроме того, разные люди по-разному переживают стресс в зависимости от их жизненного опыта и многих других факторов", - добавил Ллойд-Джонс.

Тем не менее стресс играет решающую роль в здоровье сердца.

"Стресс - это своего рода модификатор нашей способности фактически придерживаться Simple 7", - сказал Ллойд-Джонс. "Когда мы в стрессе, мы, как правило, не едим так здорово, не занимаемся физической активностью и не спим, что влияет как на вес, так и на кровяное давление".

Начните с 1 из 7

Вам не обязательно начинать миссию по принципу "все или ничего". Ллойд-Джонс сказал, что вам не нужно выполнять все 7 шагов сразу, чтобы ощутить значительную пользу для здоровья.

"Выберите то, над чем вы готовы сегодня поработать и улучшите его, и это принесет реальную ощутимую пользу вашему здоровью", - сказал он.

Кроме того, идите по пути наименьшего сопротивления, выбирая любые изменения, которые подходят вам.

"Это действительно важная часть всего этого", - сказал Ллойд-Джонс. "Некоторые люди очень хорошо реагируют на приложения на своих телефонах, которые подсчитывают калории за них или устанавливают ограничение на то, что им следует есть каждый день. Другие люди вообще на это плохо реагируют", - добавляет он.

Ллойд-Джонс сказал, что другим может быть лучше с периодическим голоданием, когда они серьезно ограничивают или ограничивают калории в определенное время, а затем умеренно едят в течение оставшейся части дня. Он привел пример еды в основном с полудня до 20:00.

"Важно понять, что вы за человек", - сказал он. Тем не менее, он утверждает, что формула успеха для большинства людей - умеренное питание с повышением со временем физической активности.

Однако, если вы курите, Ллойд-Джонс предлагает сначала начать с этого.

"Курение - это не только фактор риска хронического поражения сердца и легких, но и спусковой механизм", - сказал он. "Никотин и другие факторы резко повышают кровяное давление, что увеличивает нагрузку на ваше сердце", - отмечает он.

Он говорит, что в течение года после отказа от курения вы можете снизить риск сердечного приступа и инсульта вдвое по сравнению с предыдущим. Через несколько лет он может приблизиться к тому, кто никогда не курил.

"Вы получаете очень реальные выгоды, очень быстро", - сказал Ллойд-Джонс.

Как создать простое меню 7

Пассеррелло предлагает придерживаться диетических подходов к борьбе с гипертонией (DASH). Эксперты говорят, что диета DASH является одной из самых простых для выполнения и предлагает наиболее практичные решения для реальных сценариев питания.

"DASH - это гибкий подход к питанию, при котором не обсуждается, какие продукты есть, а какие не есть", - сказал Пассеррелло. "Скорее, DASH использует общий подход к питанию и ставит ежедневные - и даже еженедельные - цели, какие продукты нужно включить, а какие - ограничить".

В список продуктов, полезных для сердца, Пассеррелло входят:

овощи

фрукты

цельное зерно

фасоль (свежая или промытая)

рыба

нежирная птица

орехи

полезные масла

По ее словам, сосредоточив внимание на этих продуктах, вы также естественным образом ограничите потребление натрия. Вы также будете избегать красного иобработанного мяса, очищенных зерен и сладостей.