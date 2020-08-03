Высокое кровяное давление: семь признаков смертельного гипертонического криза

Опасный для жизни эпизод может вызвать воспаление кровеносных сосудов / Клиника современной медицины

Резкое повышение артериального давления может привести к смертельному инсульту.

Express.co.uk, убедитесь, что вам известны все семь предупреждающих знаков, перечисленных здесь.

Клиника Майо заявила, что опасный для жизни эпизод может вызвать воспаление кровеносных сосудов в организме и утечку жидкости или крови.

1. Боль в груди

Если вы страдаете от очень высокого кровяного давления, вы можете испытывать сильную боль в груди.

2. Головная боль, спутанность сознания и помутнение зрения

Смертельный гипертонический криз может проявиться в сильной головной боли, сопровождаемой спутанностью сознания и помутнением зрения.

3. Тошнота

Высокое кровяное давление может вызвать у вас тошноту и рвоту.

4. Беспокойство

Чувствуете ли вы чувство беспокойства? Это может быть симптомом чрезвычайно высокого кровяного давления.

5. Затрудненное дыхание

Страдание от одышки может быть признаком того, что ваши показания артериального давления будут вне графика.

6. Судороги

Люди, страдающие гипертоническим кризом, могут испытывать судороги - изменение электрической активности мозга.

7. Безразличность

Когда человек становится невосприимчивым к окружающей среде, включая других людей.

Гипертонический криз является неотложной медицинской помощью, поэтому вы должны набрать 103 для любого, кто испытывает эти симптомы.

Что вызывает гипертонический криз?

Клиника Майо выдвигает различные причины того, почему возникает резкое повышение артериального давления.

В частности, высокое кровяное давление может свидетельствовать о других серьезных заболеваний; инсульт, сердечный приступ, сердечная недостаточность или почечная недостаточность.

Инсульт

Инсульт происходит, когда прекращается кровоснабжение мозга. Когда кровоснабжение мозга прекращается, клетки мозга начинают умирать, что может привести к травме мозга, инвалидности и, возможно, смерти.

Острое сердечно-сосудистое заболевание

Сердечный приступ имеет место, когда подача крови к сердцу внезапно блокируется, заявляет NHS.

Недостаток крови в сердечной мышце может нанести серьезный ущерб, а также может быть опасным для жизни.

Сердечная недостаточность

Когда сердце становится слишком слабым, оно не может перекачивать кровь по всему телу.

Почечная недостаточность

Почечная недостаточность - это когда почки перестают работать. Это означает, что они смогут фильтровать кровь и удалять отходы.

Другая возможность гипертонического криза может быть результатом разрыва главной артерии организма - аорты.

Это также может быть вызвано взаимодействием лекарств. Какой бы ни была причина, вам понадобится медицинская помощь.

Клиника Майо уточнила, что лечение гипертонического криза может включать госпитализацию. Во время госпитализации принято получать пероральные или внутривенные лекарства.