Выявлен неожиданный фактор риска рака простаты, связанный с пальцами

Рак простаты обычно развивается медленно./ ONsalus

Рак простаты обычно развивается медленно, поэтому симптомы могут отсутствовать в течение многих лет.

По данным NHS, симптомы рака простаты обычно не появляются, пока простата не станет достаточно большой, чтобы воздействовать на трубку, по которой моча из мочевого пузыря выходит из полового члена (уретра). Когда это произойдет, вы можете заметить ряд нарушений в своих привычках к туалетным принадлежностям.

По данным NHS, к ним относятся:

Более частое мочеиспускание, часто в ночное время

Нужно спешить в туалет

Трудно начать писать (неуверенность)

Напряжение или длительное мочеиспускание

Слабый поток

Ощущение, что мочевой пузырь опорожнен не полностью

Кровь в моче или кровь в сперме.

Однако эти симптомы не всегда означают, что у вас рак простаты. "Они могут быть вызваны другими состояниями простаты, такими как доброкачественное увеличение и простатит", - сказал Кристиан Браун, хирург-уролог-консультант Центра простаты клиники Харли-Стрит, входящей в состав HCA Healthcare UK.

Как объяснил Браун, уролог может провести обследование и поставить точный диагноз.

Однако важно, чтобы вы срочно обратились за медицинской помощью и не откладывали, поскольку ранняя диагностика является ключом к улучшению результатов и выживанию ", - предупредил он.

Я в опасности?

Точно неизвестно, что вызывает рак простаты, хотя ряд факторов может увеличить риск развития этого заболевания. Исследования выявили некоторые удивительные ассоциации риска с раком простаты.

Выявлен один неожиданный фактор риска - длина ваших пальцев.

Исследование, опубликованное в British Journal of Cancer, показало, что если указательный палец был длиннее безымянного пальца, у мужчин на 33 процента меньше шансов заболеть раком простаты, чем у тех, чей указательный палец был такой же длины или короче, чем их безымянный палец, сообщил Браун.

Еще одним удивительным фактором риска является рост: более высокие мужчины могут быть более склонны к раку простаты, чем их более низкие коллеги.

По словам Брауна, в британском исследовании ученые изучили чуть менее 10 000 мужчин, у которых был или не был рак простаты в то время, и обнаружили, что у самых высоких мужчин на 19 процентов выше вероятность развития рака простаты, чем у самых низких.

Кроме того, пол ваших детей может указывать на ваш риск рака простаты.

Согласно исследованию, проведенному в Израиле, у мужчин, у которых есть только дочери, может быть до 60 процентов больше шансов получить диагноз рака простаты, чем у мужчин, у которых есть только сыновья, сообщил Браун.

"Это связано с тем, что у мужчин, у которых есть определенные гены на своей Y-хромосоме, больше шансов иметь детей женского пола, чем мальчиков, и эти же гены связаны с более высокими показателями рака простаты", - сказал он.

А как насчет наиболее распространенных факторов риска?

По словам Брауна, к установленным факторам риска относятся: