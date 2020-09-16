УкрРус
  1. Главная
  3. Здоровье

Выявлен неожиданный фактор риска рака простаты, связанный с пальцами

16 сентября 2020, 16:34

Рак простаты обычно развивается медленно.

Травма пениса
Рак простаты обычно развивается медленно./ ONsalus

Рак простаты обычно развивается медленно, поэтому симптомы могут отсутствовать в течение многих лет.

По данным NHS, симптомы рака простаты обычно не появляются, пока простата не станет достаточно большой, чтобы воздействовать на трубку, по которой моча из мочевого пузыря выходит из полового члена (уретра). Когда это произойдет, вы можете заметить ряд нарушений в своих привычках к туалетным принадлежностям.

По данным NHS, к ним относятся:

  • Более частое мочеиспускание, часто в ночное время
  • Нужно спешить в туалет
  • Трудно начать писать (неуверенность)
  • Напряжение или длительное мочеиспускание
  • Слабый поток
  • Ощущение, что мочевой пузырь опорожнен не полностью
  • Кровь в моче или кровь в сперме.

Однако эти симптомы не всегда означают, что у вас рак простаты. "Они могут быть вызваны другими состояниями простаты, такими как доброкачественное увеличение и простатит", - сказал Кристиан Браун, хирург-уролог-консультант Центра простаты клиники Харли-Стрит, входящей в состав HCA Healthcare UK.

Как объяснил Браун, уролог может провести обследование и поставить точный диагноз.

Однако важно, чтобы вы срочно обратились за медицинской помощью и не откладывали, поскольку ранняя диагностика является ключом к улучшению результатов и выживанию ", - предупредил он.

Я в опасности?

Точно неизвестно, что вызывает рак простаты, хотя ряд факторов может увеличить риск развития этого заболевания. Исследования выявили некоторые удивительные ассоциации риска с раком простаты.

Выявлен один неожиданный фактор риска - длина ваших пальцев.

Исследование, опубликованное в British Journal of Cancer, показало, что если указательный палец был длиннее безымянного пальца, у мужчин на 33 процента меньше шансов заболеть раком простаты, чем у тех, чей указательный палец был такой же длины или короче, чем их безымянный палец, сообщил Браун.

Еще одним удивительным фактором риска является рост: более высокие мужчины могут быть более склонны к раку простаты, чем их более низкие коллеги.

По словам Брауна, в британском исследовании ученые изучили чуть менее 10 000 мужчин, у которых был или не был рак простаты в то время, и обнаружили, что у самых высоких мужчин на 19 процентов выше вероятность развития рака простаты, чем у самых низких.

Кроме того, пол ваших детей может указывать на ваш риск рака простаты.

Согласно исследованию, проведенному в Израиле, у мужчин, у которых есть только дочери, может быть до 60 процентов больше шансов получить диагноз рака простаты, чем у мужчин, у которых есть только сыновья, сообщил Браун.

"Это связано с тем, что у мужчин, у которых есть определенные гены на своей Y-хромосоме, больше шансов иметь детей женского пола, чем мальчиков, и эти же гены связаны с более высокими показателями рака простаты", - сказал он.

А как насчет наиболее распространенных факторов риска?

По словам Брауна, к установленным факторам риска относятся:

  • Возраст - хотя рак простаты может быть обнаружен у мужчин в возрасте до 50 лет, большинство случаев диагностируется у мужчин старше 50 лет, а заболеваемость значительно выше у мужчин в возрасте 75 лет и старше.
  • Семейный анамнез - некоторые формы рака предстательной железы являются наследственными, и мужчины, у которых есть брат или отец с раком простаты или мать или сестра с раком груди, в два раза чаще страдают.
  • Раса - рак простаты поражает всех мужчин, однако частота рака простаты выше у мужчин афро-карибского или африканского происхождения и ниже у мужчин азиатского происхождения.
  • Ожирение - у мужчин с избыточным весом меньше шансов заболеть раком простаты, хотя у них с большей вероятностью будет диагностирована более поздняя стадия заболевания, которое сложнее лечить.
  • Считается, что это происходит из-за комбинации гормональных факторов, связанных с дополнительной массой тела, способствующей росту рака.
Рак
Сейчас вы просматриваете новость «Выявлен неожиданный фактор риска рака простаты, связанный с пальцами». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

17:32
Уманский провал: почему Украина угодила в скандал из-за хасидов
17:09
Ксения Мишина рассказала, как ее сын отнесся к участию в Холостячке
17:06
Гороскоп для всех на 17 сентября: пополнение кошелька и успешный риск Видео
16:51
Синяк под глазом: появилось последнее фото Тесака перед смертью
16:39
"Скатилась на дно": Анна Седокова предупредила поклонников от опасности
16:38
Новолуние в сентябре 2020: астролог сказал, чему посвятить день
16:34
Выявлен неожиданный фактор риска рака простаты, связанный с пальцами Видео
16:24
СМИ узнали, что ФРГ предложила США за отказ от санкций против Северного потока-2
16:23
Труханов и лидер местного Нацкорпуса устроили перепалку из-за маршала Жукова актуально
16:18
Коронавирус в Украине "убил" рекордное количество людей Видео
16:12
Лукашенко попросил у Путина оружие Видео
15:59
Мигрень: симптомы, виды и лечение неприятного состояния Видео
15:51
В Украину идут морозы: градусы упадут вдвое Фото Видео
15:39
Южный Парк выпускает спецэпизод про коронавирус Видео
15:35
Лукашенко выдвинул серьезное обвинение в сторону Украины Видео
15:34
Названа причина смерти активиста Тесака
15:09
Астрологи назвали невероятно талантливых манипуляторов Видео
14:52
Партнерша звездного участника Танців з зірками засветила сочные формы
14:45
России грозит потеря украинского рынка картофеля
14:42
Брокколи: восхитительные преимущества супер овоща Видео
14:40
Новый порядок установления "красных зон" - Шмыгаль рассказал, что изменилось Видео
14:30
Чудо, как хороши: настало время провокационных юбок в стиле 20-х - фото Фото
14:17
Белорусская оппозиция анонсировала создание "списка Колесниковой" Видео
14:15
Аналитик рассказал, есть ли у Разумкова шанс потеснить Зеленского
13:58
"Поза неудачная": Тина Кароль сымитировала голое фото Видео
13:52
Поздравления с Днем HR-менеджера в прозе, стихах и картинках – яркие и смешные
13:45
"Высокий риск": вирусолог предупредила, где можно подцепить коронавирус Видео
13:40
Украинского телеведущего избили в Таиланде - он попал в больницу
13:30
Жена Порошенко объяснила, зачем возглавила список ЕС на выборах в Киевсовет Видео
13:25
В ГБР назвали причины аннексии Крыма Видео
13:20
Профессии, связанные с повышенным риском рака: топ-10 Видео
13:19
20 лет со дня убийства Георгия Гонгадзе: биография и история преступления Видео
12:52
Руководство Disney впервые отреагировало на скандал с Мулан
12:47
Что такое микропенис, как он выглядит и влияет на секс: врачи дали ответ Видео
12:35
"Грабеж украинцев на тарифах": Деркач показал схему, которая "кормила" Порошенко Видео
12:29
Известный российский активист покончил с собой
12:24
В Минздраве уточнили, у скольких людей в больницах подозревают коронавирус Видео
12:01
"А родил-то кто?": Евгений Петросян показал сына
11:58
В Одессу вернут проспект Маршала Жукова актуально
11:54
Пленки Деркача: Байден злословил на Трампа в разговоре с Порошенко Видео
11:48
В Украине анонсировали скачок стоимости экстренной помощи Видео
11:40
Деркач слил очередной компромат на Порошенко и Байдена Видео
11:23
В Одессе возле больниц для больных Covid-19 гигантские очереди из скорых
11:20
Конфликт из-за танкера Delfi: Труханов помирился з журналистом
11:19
МИД Украины потребовало объяснений от России из-за обвинения Зеленского во лжи
11:00
Тихановская раскрыла, что сказала бы Путину наедине Видео
10:57
"По самые помидоры": Тарзан признался в измене жене Видео
10:52
В Нафтогазе отрапортовали, сколько денег Москва даст Киеву за транзит газа Видео
10:38
Больной гриппом может слечь с Covid-19 и наоборот – израильский врач Видео
10:37
Врачи назвали ранний признак рака печени Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять