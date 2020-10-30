Вздутие живота: врачи назвали овощи, которых стоит избегать

Боль при вздутии живота может быть вызвана употреблением определенных продуктов с газом / Pixabay

Вздутие живота поражает большинство людей в определенный момент их жизни. Но, как утверждают, вы можете избежать вздутия живота, не употребляя капусту во время обеда.

Из-за вздутия, живот может казаться раздутым, твердым и, как правило, довольно дискомфортным.

Боль при вздутии живота может быть вызвана употреблением определенных продуктов с газом, а также слишком быстрым или слишком большим приемом пищи.

Но один из лучших и простых способов снизить риск вздутия живота - не есть слишком много капусты.

Капуста - это продукт с высоким содержанием FODMAP (короткоцепочечные углеводы), а это означает, что у некоторых людей она не легко переваривается. Продукты, богатые FODMAP, очень распространены и являются одной из наиболее частых причин боли при вздутии живота.

Эти продукты содержат определенные сахара, которые плохо перевариваются в кишечнике.

Эти сахара сидят и ферментируются в желудке, обеспечивая идеальный источник пищи для желудочных бактерий. Бактерии выделяют газ в качестве побочного продукта, который способствует задержке дыхания в кишечнике, вызывая чувство вздутия живота.

"Продукты с высоким содержанием FODMAP, такие как лук и чеснок, являются распространенными продуктами, которые трудно переваривать кишечнику", - сказала медицинская компания Yorktest.

Термин FODMAP означает ферментируемые олигосахариды, дисахариды, моносахариды и полиолы. Определенные продукты классифицируются как FODMAP, что означает, что они плохо усваиваются организмом, что может привести к симптомам типа СРК, таким как боль в животе и вздутие живота.

Вот несколько примеров продуктов с высоким содержанием FODMAP: капуста, брюссельская капуста, продукты с высоким содержанием фруктозы и продукты на основе лактозы.

Продукты, богатые клетчаткой, также являются разновидностью FODMAP и являются одним из главных виновников боли при вздутии живота.

Яблоки богаты клетчаткой, и, несмотря на то, что они являются одними из самых популярных фруктов в мире, они также вызывают проблемы с пищеварением.

Но вы можете защитить себя от боли при вздутии живота, приготовив яблоки перед их употреблением.

Если вы часто чувствуете вздутие живота, возможно, лучше избегать яблок, а также других типов FODMAP. Вы также можете снизить риск вздутия живота, избегая глотания воздуха.

Поговорите с врачом, если симптомы вздутия живота не исчезнут, - сказали в Национальной службе здравоохранения.

Это может быть вызвано чем-то более серьезным, включая рак яичников или кишечника.

Хотя маловероятно, что боль в животе вызвана каким-либо видом рака, всегда стоит обратиться к врачу.