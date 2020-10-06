Яблоки: впечатляющие преимущества для здоровья

Это исключительно полезный фрукт с множеством преимуществ / 1zoom.ru

Яблоки - один из самых популярных фруктов - и не зря. Это исключительно полезный фрукт с множеством преимуществ, подтвержденных исследованиями.

Вот 10 впечатляющих преимуществ яблок для здоровья.

Яблоки питательны

Среднее яблоко - диаметром около 7,6 сантиметра - равно 1,5 чашке фруктов. При диете в 2000 калорий рекомендуется употреблять две чашки фруктов в день.

Одно среднее яблоко - 182 грамма - содержит следующие питательные вещества:

Калорийность: 95

Углеводы: 25 г

Клетчатка: 4 грамма

Витамин C: 14% от рекомендуемой суточной дозы (РСНП)

Калий: 6% от РСНП

Витамин К: 5% от РСНП

Более того, та же порция обеспечивает 2–4% от РСНП марганца, меди и витаминов A, E, B1, B2 и B6.

Яблоки также являются богатым источником полифенолов. Хотя на этикетках продуктов питания эти растительные соединения не указаны, они, вероятно, несут ответственность за многие преимущества для здоровья.

Чтобы максимально использовать яблоки, не снимайте кожуру - она ​​содержит половину клетчатки и много полифенолов.

Яблоки полезны для похудения

Яблоки богаты клетчаткой и водой - два качества, которые делают их сытными.

В одном исследовании люди, которые ели дольки яблока перед едой, чувствовали себя более сытыми, чем те, кто потреблял яблочное пюре, яблочный сок или не употреблял яблочные продукты.

В том же исследовании те, кто начинал свой обед с ломтиков яблока, также ели в среднем на 200 калорий меньше, чем те, кто этого не ел.

Исследователи считают, что яблоки более сытные, потому что они менее энергетичны, но при этом содержат клетчатку и объем.

Кроме того, некоторые природные соединения в них могут способствовать похудению.

Исследование на мышах с ожирением показало, что те, кто получал добавку из измельченных яблок и концентрата яблочного сока, потеряли больше веса и имели более низкий уровень "плохого" холестерина ЛПНП, триглицеридов и общего холестерина, чем в контрольной группе.

Яблоки полезны для сердца

Яблоки связаны с более низким риском сердечных заболеваний.

Одна из причин может заключаться в том, что яблоки содержат растворимую клетчатку, которая может помочь снизить уровень холестерина в крови.

Они также содержат полифенолы, обладающие антиоксидантным действием. Многие из них сосредоточены в кожуре.

Одним из этих полифенолов является флавоноид эпикатехин, который может снижать кровяное давление.

Анализ исследований показал, что высокое потребление флавоноидов было связано с 20% снижением риска инсульта.

Флавоноиды могут помочь предотвратить сердечные заболевания, снижая кровяное давление, уменьшая "плохое" окисление ЛПНП и действуя как антиоксиданты.

Другое исследование показало, что употребление фруктов и овощей с белой мякотью, таких как яблоки и груши, снижает риск инсульта. На каждые 25 граммов - примерно 1/5 чашки яблочных ломтиков - риск инсульта снижается на 9%.

Они связаны с более низким риском диабета

Несколько исследований связали употребление яблок в пищу с более низким риском развития диабета 2 типа.

В одном большом исследовании употребление яблока в день было связано с 28% меньшим риском диабета 2 типа по сравнению с отсутствием яблок. Даже употребление всего нескольких яблок в неделю имело аналогичный защитный эффект.

Возможно, полифенолы в яблоках помогают предотвратить повреждение тканей бета-клеток поджелудочной железы. Бета-клетки производят инсулин в организме и часто повреждаются у людей с диабетом 2 типа.

Пребиотический эффект и способствовать к развитию полезных кишечных бактерий

Яблоки содержат пектин - разновидность клетчатки, которая действует как пребиотик. Это означает, что он питает полезные бактерии в кишечнике.

Тонкая кишка не поглощает клетчатку во время пищеварения. Вместо этого она попадает в толстую кишку, где может способствовать росту полезных бактерий. Он также превращается в другие полезные соединения, которые циркулируют по вашему телу.

Новое исследование показывает, что это может быть причиной некоторых защитных эффектов яблок от ожирения, диабета 2 типа и болезней сердца.

Предотвратить рак

Исследования в пробирках показали связь между растительными соединениями в яблоках и более низким риском рака.

Кроме того, одно исследование с участием женщин показало, что употребление яблок в пищу связано с более низким уровнем смертности от рака.

Ученые считают, что их антиоксидантные и противовоспалительные эффекты могут быть ответственны за их потенциальные профилактические эффекты от рака.

Яблоки содержат соединения, которые могут помочь в борьбе с астмой

Яблоки, богатые антиоксидантами, могут помочь защитить легкие от окислительного повреждения.

Кожа яблока содержит флавоноид кверцетин, который помогает регулировать иммунную систему и уменьшать воспаление. Это два способа, которыми он может повлиять на астму и аллергические реакции.

Яблоки полезны для здоровья костей

Употребление фруктов связано с более высокой плотностью костей, что является маркером здоровья костей.

Исследователи полагают, что антиоксидантные и противовоспалительные соединения, содержащиеся во фруктах, могут способствовать повышению плотности и прочности костей.

Некоторые исследования показывают, что яблоки, в частности, могут положительно влиять на здоровье костей.

В одном исследовании женщины ели еду, которая либо включала свежие яблоки, очищенные яблоки, яблочное пюре, либо вообще не употребляла яблочные продукты. Те, кто ел яблоки, теряли меньше кальция из своего тела, чем контрольная группа.

Яблоки защищают желудок от НПВП

Класс обезболивающих, известных как нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), может повредить слизистую оболочку желудка.

Исследование на тестовых пробирках и на крысах показало, что лиофилизированный яблочный экстракт помогает защитить клетки желудка от повреждений, вызванных НПВП.

Два растительных соединения в яблоках - хлорогеновая кислота и катехин - считаются особенно полезными.

Яблоки могут защитить ваш мозг

Большинство исследований сосредоточено в кожуре и мякоти яблок.

Однако яблочный сок может быть полезен при возрастном снижении умственного развития.

В исследованиях на животных концентрат сока уменьшал количество вредных активных форм кислорода (АФК) в тканях мозга и сводил к минимуму снижение умственного развития.

Яблочный сок может помочь сохранить ацетилхолин, нейромедиатор, который может снижаться с возрастом. Низкий уровень ацетилхолина связан с болезнью Альцгеймера

Тем не менее, целые яблоки содержат те же соединения, что и яблочный сок, и всегда полезно есть фрукты целиком.