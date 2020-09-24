УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Ягоды годжи: похудение, виагра и другие уникальные свойства для здоровья

24 сентября 2020, 13:17

Ягоды годжи - хороший источник витаминов и минералов.

Ягоды_Годжи
Ягоды годжи - хороший источник витаминов и минералов / Pixabay

Возможно, вы слышали о ягодах годжи и их пользе для здоровья. Их история как лекарственного растения уходит корнями в древний Китай. Многие люди используют ягоды годжи для лечения заболеваний глаз, печени и почек.

Эти красные ягоды, также известные как лайчи, имеют сладкий, слегка кисловатый вкус. Часто они бывают сушеными, как изюм.

Если вы хотите добавить больше питательных веществ в свой рацион, читайте дальше, чтобы решить, подходят ли вам ягоды годжи.

Содержание

Информация о питании

Ягоды годжи - хороший источник витаминов и минералов, в том числе:

  • витамин C
  • клетчатка
  • железо
  • витамин А
  • цинк
  • антиоксиданты

Эти ягоды содержат все восемь незаменимых аминокислот. Порция в 30 грамм обеспечивает почти 10 процентов вашей дневной нормы белка. Для фруктов это удивительное количество белка.

Из-за более высокого содержания клетчатки или сложных углеводов в ягодах годжи уровень сахара в крови будет повышаться медленнее, что снижает риск падения сахара в дальнейшем.

Прежде чем добавлять ягоды годжи в свой рацион

Перед тем, как начать есть ягоды годжи, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Некоторые компании могут сказать, что у них меньше побочных эффектов, чем у лекарств. Но ягоды годжи могут взаимодействовать с любыми лекарствами, которые вы в настоящее время принимаете.

Избегайте добавления ягод годжи в свой рацион, если вы:

  • принимаете определенные лекарства, такие как антикоагулянты, лекарства от диабета и лекарства от артериального давления
  • у вас аллергия на фрукты

Недостаточно доказательств того, что беременные женщины могут безопасно употреблять ягоды годжи. Есть некоторые опасения, что они могут вызвать сокращение матки.

Одна четвертая чашки ягод годжи также обеспечивает 340 процентов вашего потребления витамина А. Возможно, вы захотите ограничить количество потребляемой пищи, чтобы снизить риск токсичности витамина А.

Ягоды годжи для иммунитета

Повышенная иммунная система и защита от гриппа могут идти рука об руку. Витамины в ягодах годжи могут увеличить и поддержать и то, и другое.

Ранние лабораторные испытания из надежного источника показали, что ягоды годжи помогают повысить эффективность вакцинации от гриппа у старых мышей. Это важно, поскольку вакцина против гриппа не всегда обеспечивает адекватную защиту от вируса.

Это исследование показывает, что ягоды годжи могут предотвратить последующие инфекции у пожилых людей, получивших вакцину от гриппа. Но помните, ягоды годжи не заменяют защиту от гриппа. Убедитесь, что вам и членам вашей семьи делают прививку от гриппа каждый год.

Потенциальная помощь при похудении

Ягоды годжи приносят здоровую энергию в небольшие порции. Их богатый, сладкий вкус и высокое содержание клетчатки помогут вам придерживаться здорового питания. Обратитесь к ним за легким перекусом, чтобы не переусердствовать во время еды. Добавьте их в йогурт или салат так же, как и изюм.

Их пищевая ценность как низкокалорийный вариант с низким содержанием сахара делает их идеальной заменой другим сухофруктам с более высоким содержанием сахара. Порция ягод годжи в 30 грамм содержит около 100 калорий.

Антиоксиданты для глаз и кожи

Исследования указывают на высокий уровень антиоксидантов в ягодах годжи, особенно зеаксантина. Именно зеаксантин придает яркий цвет ягод годжи, шафрану и болгарскому перцу.

Антиоксиданты защищают клетки от разрушения, когда они подвергаются воздействию таких элементов, как дым и радиация. Более того, продукты со здоровым уровнем антиоксидантов часто содержат много клетчатки и мало нездоровых жиров.

В том же исследовании "Надежный источник" также обнаружено, что у пожилых людей, которые в течение 90 дней ежедневно принимали пищевые добавки с ягодами годжи, было меньше гипопигментации и меньше друзы или желтых отложений в глазах.

Уровень сахара в крови

Сладкие ягоды годжи могут стать вашим новым любимым блюдом, если вы любите сладкое. Ягоды годжи могут помочь:

  • снизить уровень сахара в крови
  • улучшить толерантность к сахару
  • уменьшить инсулинорезистентность
  • улучшить и восстановить клетки, которые помогают производить инсулин

Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем добавлять ягоды годжи в свой рацион, особенно если вы принимаете лекарства для снижения уровня сахара в крови. Если вы начнете их регулярно есть, возможно, вы захотите чаще проверять уровень сахара в крови.

Повышенный тестостерон

Одно исследование на крысах показало, что ягоды годжи значительно:

  • увеличивают количества и движения сперматозоидов
  • укорачивают время становления эрекции и эякуляции
  • улучшают сексуальную способность
  • восстанавливают уровни тестостерона

Исследования показывают, что ягоды годжи могут быть альтернативой рецептам от эректильной дисфункции, таким как виагра.

Ягоды годжи - суперпродукт?

Некоторые бренды могут продавать ягоды годжи как суперпродукт. В одном исследовании сравнивались результаты участников, которые ежедневно в течение 14 дней употребляли сок ягод годжи, с результатами тех, кто этого не делал. Люди, которые пили сок ягод годжи, сообщали об увеличении:

  • энергии
  • спортивных результатов
  • качество сна
  • способность сосредотачиваться
  • спокойствие
  • общее благополучие

Эта же группа сообщила о значительно лучших результатах при усталости, стрессе и пищеварении.

В некоторых заявлениях о пользе для здоровья также говорится, что ягоды годжи могут:

  • увеличить продолжительность жизни
  • снижение сердечного риска
  • пониженное кровяное давление
  • уменьшить боль при артрите

В одном более раннем исследовании из надежных источников также утверждается, что ягоды годжи могут лечить раковые опухоли. Ягоды годжи содержат химический компонент, называемый бета-ситостерином. Это может помочь уменьшить размер разросшихся клеток и вызвать апоптоз или "клеточное самоубийство" в опухолевых клетках.

Но эти исследования плохо спланированы и имеют неубедительные и незначительные результаты. Чтобы подтвердить пользу ягод годжи для здоровья, необходимы дополнительные исследования.

Как использовать ягоды годжи

Большинство супермаркетов продают сушеные ягоды годжи в расфасованном виде и оптом. Вы также можете найти их в свежем виде. Относитесь к ним как к изюму или свежим ягодам. Смешайте их с хлопьями для завтрака или йогуртом, добавьте их в свой микс или пейте как сок или чай.

Вы также можете приготовить ягоды годжи с нежирной свининой или индейкой, чтобы добавить пикантной сладости сытным блюдам. Кроме того, содержание в них витамина С помогает организму усваивать железо из мяса.

Для оптимальной пользы для здоровья обычно рекомендуется употребление двух или более порций фруктов в день.

Обязательно покупайте ягоды годжи в надежных источниках, даже если они, как правило, дороги. Известно, что более дешевые или импортные бренды содержат сульфиты. У некоторых людей сульфиты могут вызывать аллергическую реакцию.

Ягоды годжи обычно считаются безопасными для большинства людей. Некоторые люди сообщают о легких проблемах с пищеварением, когда впервые начинают их есть. Это может быть обычным побочным эффектом. Если у вас есть какие-либо хронические проблемы с пищеварением или желудочно-кишечным трактом, посоветуйтесь с врачом, прежде чем использовать ягоды годжи в качестве лечебного средства.

суперфуд здоровье похудение
Сейчас вы просматриваете новость «Ягоды годжи: похудение, виагра и другие уникальные свойства для здоровья». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

14:05
Отец Тесака сделал заявление об убийстве сына
14:04
Фильм Атлантида представит Украину на Оскаре 2021 Видео
14:00
"Я остаюсь": Ургант затроллил тайную инаугурацию Лукашенко Видео
13:56
В Германии назвали сроки восстановления отравленного Новичком Навального
13:45
Договориться с шахтерами не удалось, предприятие готовят к остановке - заявление администрации КЖРК
13:32
Нереальный КОПец - дата выхода и трейлер полицейской комедии Видео
13:27
Зеленский объявил в Украине вторую волну COVID-19 и дал прогноз о сроках открытия границ Видео
13:24
В Кремле уже "помечтали" о Нобелевской премии для Путина
13:17
Ягоды годжи: похудение, виагра и другие уникальные свойства для здоровья Видео
12:54
Светлана Тарабарова родила и показала первое фото с дочкой
12:44
Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
12:42
Одесситам вернули бульвар Жванецкого - Труханов
12:39
"Этой власти не будет": Зеленский дал неожиданный прогноз о будущем Лукашенко Видео
12:30
К Лукашенко в баню возили престарелых проституток – известный модельер Видео
12:01
Гороскоп для всех на 25 сентября: кому грозит оплата кармических долгов Видео
11:57
Лукашенко выдвинул новую претензию Украине и ответил на упреки в тайной инаугурации Видео
11:56
Ученые назвали главную причину пандемии коронавируса Видео
11:36
Синоптики рассказали, будет ли Новый год 2021 в Украине со снегом
11:32
Вышел первый официальный трейлер сериала Хелстром 2020 Видео
11:31
Скандал в Нацгвардии: бойцам выдали пайки с личинками Видео
11:25
Как Лукашенко превратился в мирового изгоя и что это значит для Украины
11:24
Как российские пропагандисты опозорились на "военных учениях" мнение Фото
11:10
Грудное вскармливание: 13 невероятных преимуществ для здоровья Видео
11:00
Коронавирус в Украине 24 сентября: за сутки выздоровело рекордное число пациентов Видео
10:59
Ляшко предупредил о локдауне из-за COVID-19: когда власти примут жесткие меры Видео
10:56
Джиджи Хадид родила и показала трогательное фото дочки
10:37
Коронавирус убил еще одного маленького украинца Видео
10:35
Отберут половину пенсии: в ПФУ рассказали, кто может лишиться части выплат Видео
10:32
В ЕС резко ответили на инаугурацию Лукашенко и поставили Минску условие Видео
10:16
Путинская система исчерпала все источники и начала пожирать сама себя мнение
09:55
В Беларуси объявили стачку и готовят новый марш против "крысиной хунты" Лукашенко Видео
09:50
Врач назвала причины роста количества инфицированных Covid-19 Видео
09:19
Зеленский объяснил, сколько еще мучиться из-за COVID-19 Видео
09:13
Чего ждать от курса доллара в 2021 году: аналитик озвучил два сценария
08:41
Жара или грозы: какой прогноз погоды сегодня достался Украине Видео
08:36
Расплата за 2019-й: оппозиция готовится отомстить Зеленскому на осенних выборах мнение
08:00
В Британии коронавирусом специально заразят тысячи людей Видео
07:39
Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов
07:15
Ольга Бузова случайно показала голую грудь на видео Фото
07:03
Ученые сделали важное для борьбы с коронавирусом открытие
06:54
Тайной инаугурацией Лукашенко обманывает сам себя мнение
06:35
Омолаживающая стрижка итальянка из 80-х опять пришла в моду - фото Фото
05:59
Как вывести муравьев дома и в саду – проверенные способы Видео
05:29
Стало известно, какое спиртное полезно для тела
05:06
Астрологи узнали, кто получит влиятельных наставников и крупный доход Видео
04:33
Эксперт оценил шансы военного вторжения РФ в Беларусь Видео
04:09
Знаменитый мастер маникюра показал модный френч на осень 2020 - фото Фото Видео
03:40
Врач назвала неожиданные симптомы коронавируса у детей Видео
03:01
Стало известно, как долго Киеву светит "оранжевая" зона Видео
01:34
Юлия Панкова раскрыла чем полезен грецкий орех, и как его есть
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять