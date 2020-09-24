Ягоды годжи: похудение, виагра и другие уникальные свойства для здоровья

Ягоды годжи - хороший источник витаминов и минералов / Pixabay

Возможно, вы слышали о ягодах годжи и их пользе для здоровья. Их история как лекарственного растения уходит корнями в древний Китай. Многие люди используют ягоды годжи для лечения заболеваний глаз, печени и почек.

Эти красные ягоды, также известные как лайчи, имеют сладкий, слегка кисловатый вкус. Часто они бывают сушеными, как изюм.

Если вы хотите добавить больше питательных веществ в свой рацион, читайте дальше, чтобы решить, подходят ли вам ягоды годжи.

Содержание

Ягоды годжи - хороший источник витаминов и минералов, в том числе:

витамин C

клетчатка

железо

витамин А

цинк

антиоксиданты

Эти ягоды содержат все восемь незаменимых аминокислот. Порция в 30 грамм обеспечивает почти 10 процентов вашей дневной нормы белка. Для фруктов это удивительное количество белка.

Из-за более высокого содержания клетчатки или сложных углеводов в ягодах годжи уровень сахара в крови будет повышаться медленнее, что снижает риск падения сахара в дальнейшем.

Перед тем, как начать есть ягоды годжи, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Некоторые компании могут сказать, что у них меньше побочных эффектов, чем у лекарств. Но ягоды годжи могут взаимодействовать с любыми лекарствами, которые вы в настоящее время принимаете.

Избегайте добавления ягод годжи в свой рацион, если вы:

принимаете определенные лекарства, такие как антикоагулянты, лекарства от диабета и лекарства от артериального давления

у вас аллергия на фрукты

Недостаточно доказательств того, что беременные женщины могут безопасно употреблять ягоды годжи. Есть некоторые опасения, что они могут вызвать сокращение матки.

Одна четвертая чашки ягод годжи также обеспечивает 340 процентов вашего потребления витамина А. Возможно, вы захотите ограничить количество потребляемой пищи, чтобы снизить риск токсичности витамина А.

Повышенная иммунная система и защита от гриппа могут идти рука об руку. Витамины в ягодах годжи могут увеличить и поддержать и то, и другое.

Ранние лабораторные испытания из надежного источника показали, что ягоды годжи помогают повысить эффективность вакцинации от гриппа у старых мышей. Это важно, поскольку вакцина против гриппа не всегда обеспечивает адекватную защиту от вируса.

Это исследование показывает, что ягоды годжи могут предотвратить последующие инфекции у пожилых людей, получивших вакцину от гриппа. Но помните, ягоды годжи не заменяют защиту от гриппа. Убедитесь, что вам и членам вашей семьи делают прививку от гриппа каждый год.

Ягоды годжи приносят здоровую энергию в небольшие порции. Их богатый, сладкий вкус и высокое содержание клетчатки помогут вам придерживаться здорового питания. Обратитесь к ним за легким перекусом, чтобы не переусердствовать во время еды. Добавьте их в йогурт или салат так же, как и изюм.

Их пищевая ценность как низкокалорийный вариант с низким содержанием сахара делает их идеальной заменой другим сухофруктам с более высоким содержанием сахара. Порция ягод годжи в 30 грамм содержит около 100 калорий.

Исследования указывают на высокий уровень антиоксидантов в ягодах годжи, особенно зеаксантина. Именно зеаксантин придает яркий цвет ягод годжи, шафрану и болгарскому перцу.

Антиоксиданты защищают клетки от разрушения, когда они подвергаются воздействию таких элементов, как дым и радиация. Более того, продукты со здоровым уровнем антиоксидантов часто содержат много клетчатки и мало нездоровых жиров.

В том же исследовании "Надежный источник" также обнаружено, что у пожилых людей, которые в течение 90 дней ежедневно принимали пищевые добавки с ягодами годжи, было меньше гипопигментации и меньше друзы или желтых отложений в глазах.

Сладкие ягоды годжи могут стать вашим новым любимым блюдом, если вы любите сладкое. Ягоды годжи могут помочь:

снизить уровень сахара в крови

улучшить толерантность к сахару

уменьшить инсулинорезистентность

улучшить и восстановить клетки, которые помогают производить инсулин

Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем добавлять ягоды годжи в свой рацион, особенно если вы принимаете лекарства для снижения уровня сахара в крови. Если вы начнете их регулярно есть, возможно, вы захотите чаще проверять уровень сахара в крови.

Одно исследование на крысах показало, что ягоды годжи значительно:

увеличивают количества и движения сперматозоидов

укорачивают время становления эрекции и эякуляции

улучшают сексуальную способность

восстанавливают уровни тестостерона

Исследования показывают, что ягоды годжи могут быть альтернативой рецептам от эректильной дисфункции, таким как виагра.

Некоторые бренды могут продавать ягоды годжи как суперпродукт. В одном исследовании сравнивались результаты участников, которые ежедневно в течение 14 дней употребляли сок ягод годжи, с результатами тех, кто этого не делал. Люди, которые пили сок ягод годжи, сообщали об увеличении:

энергии

спортивных результатов

качество сна

способность сосредотачиваться

спокойствие

общее благополучие

Эта же группа сообщила о значительно лучших результатах при усталости, стрессе и пищеварении.

В некоторых заявлениях о пользе для здоровья также говорится, что ягоды годжи могут:

увеличить продолжительность жизни

снижение сердечного риска

пониженное кровяное давление

уменьшить боль при артрите

В одном более раннем исследовании из надежных источников также утверждается, что ягоды годжи могут лечить раковые опухоли. Ягоды годжи содержат химический компонент, называемый бета-ситостерином. Это может помочь уменьшить размер разросшихся клеток и вызвать апоптоз или "клеточное самоубийство" в опухолевых клетках.

Но эти исследования плохо спланированы и имеют неубедительные и незначительные результаты. Чтобы подтвердить пользу ягод годжи для здоровья, необходимы дополнительные исследования.

Большинство супермаркетов продают сушеные ягоды годжи в расфасованном виде и оптом. Вы также можете найти их в свежем виде. Относитесь к ним как к изюму или свежим ягодам. Смешайте их с хлопьями для завтрака или йогуртом, добавьте их в свой микс или пейте как сок или чай.

Вы также можете приготовить ягоды годжи с нежирной свининой или индейкой, чтобы добавить пикантной сладости сытным блюдам. Кроме того, содержание в них витамина С помогает организму усваивать железо из мяса.

Для оптимальной пользы для здоровья обычно рекомендуется употребление двух или более порций фруктов в день.

Обязательно покупайте ягоды годжи в надежных источниках, даже если они, как правило, дороги. Известно, что более дешевые или импортные бренды содержат сульфиты. У некоторых людей сульфиты могут вызывать аллергическую реакцию.

Ягоды годжи обычно считаются безопасными для большинства людей. Некоторые люди сообщают о легких проблемах с пищеварением, когда впервые начинают их есть. Это может быть обычным побочным эффектом. Если у вас есть какие-либо хронические проблемы с пищеварением или желудочно-кишечным трактом, посоветуйтесь с врачом, прежде чем использовать ягоды годжи в качестве лечебного средства.