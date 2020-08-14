Язва желудка: причины, симптомы и факторы риска

Пептические язвы - довольно частая проблема со здоровьем/Pixabay

Пептические язвы - это язвы, которые развиваются на слизистой оболочке желудка, нижней части пищевода или тонкой кишки. Обычно они образуются в результате воспаления, вызванного бактериями H. pylori, а также в результате эрозии желудочной кислоты. Пептические язвы - довольно частая проблема со здоровьем.

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Язвенная болезнь бывает трех типов:

язвы желудка: язвы, которые развиваются внутри желудка

язвы пищевода: язвы, которые развиваются внутри пищевода

язвы двенадцатиперстной кишки: язвы, которые развиваются в верхнем отделе тонкого кишечника, называемом двенадцатиперстной кишкой

Различные факторы могут вызвать разрушение слизистой оболочки желудка, пищевода и тонкой кишки. Среди них:

Helicobacter pylori (H. pylori), тип бактерий, которые могут вызывать инфекцию и воспаление желудка

Частое употребление аспирина, ибупрофена и других противовоспалительных препаратов (риск, связанный с таким поведением, увеличивается у женщин и людей старше 60 лет)

курение

слишком много алкоголя

лучевая терапия

рак желудка

Наиболее частый симптом язвенной болезни - жгучая боль в животе, которая распространяется от пупка до груди и может варьироваться от легкой до сильной. В некоторых случаях боль может разбудить вас ночью. Небольшие пептические язвы на ранних стадиях могут не вызывать никаких симптомов.

Другие общие признаки язвенной болезни включают:

изменения аппетита

тошнота

кровавый или темный стул

необъяснимая потеря веса

расстройство желудка

рвота

боль в груди

Для диагностики язвенной болезни доступны два типа тестов. Их называют верхней эндоскопией и серией анализа верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Верхняя эндоскопия

В этой процедуре врач вводит длинную трубку с камерой в горло, в желудок и тонкий кишечник, чтобы исследовать область на предмет язв. Этот инструмент также позволяет вашему врачу брать образцы тканей для исследования.

Не во всех случаях требуется верхняя эндоскопия. Однако эта процедура рекомендуется людям с повышенным риском рака желудка. Сюда входят люди старше 45 лет, а также люди, испытывающие:

анемию

потерю веса

желудочно-кишечное кровотечение

затруднение глотания

Верхний анализ

Если у вас нет проблем с глотанием и у вас низкий риск рака желудка, ваш врач может порекомендовать вместо этого анализ верхних отделов ЖКТ. Для этой процедуры вы выпьете густую жидкость под названием барий. Затем техник сделает рентген вашего желудка, пищевода и тонкой кишки. Жидкость позволит вашему врачу осмотреть и вылечить язву.

Поскольку H. pylori является причиной пептических язв, ваш врач также проведет тест, чтобы проверить наличие этой инфекции в вашем желудке.

Лечение будет зависеть от первопричины вашей язвы. Если анализы покажут, что у вас инфекция H. pylori, ваш врач назначит комбинацию лекарств. Вам придется принимать лекарства до двух недель. Лекарства включают антибиотики, которые помогают убить инфекцию, и ингибиторы протонной помпы (ИПП), которые помогают снизить кислотность желудка.

При приеме антибиотиков у вас могут возникнуть незначительные побочные эффекты, такие как диарея или расстройство желудка. Если эти побочные эффекты вызывают значительный дискомфорт или не проходят со временем, поговорите со своим врачом.

Если ваш врач определит, что у вас нет инфекции H. pylori, он может порекомендовать препарат, чтобы снизить кислотность желудка и помочь заживлению язвы.

Блокаторы кислоты, такие как фамотидин (Пепцид), также могут уменьшить кислотность желудка и боль при язве. Эти лекарства доступны как по рецепту, так и без рецепта в более низких дозах.

Ваш врач может также назначить сукральфат (карафат), который покроет желудок и уменьшит симптомы язвенной болезни.

Необработанные язвы со временем могут ухудшиться. Они могут привести к другим более серьезным осложнениям, таким как:

Перфорация: отверстие в слизистой оболочке желудка или тонкой кишки вызывает инфекцию. Признаком прободной язвы является внезапная сильная боль в животе.

Внутреннее кровотечение: кровоточащие язвы могут привести к значительной кровопотере и, следовательно, потребовать госпитализации. Признаки кровоточащей язвы включают головокружение и черный стул.

Рубцовая ткань: это толстая ткань, которая образуется после травмы. Эта ткань затрудняет прохождение пищи через пищеварительный тракт. Признаки рубцовой ткани включают рвоту и потерю веса.

Все три осложнения серьезны и могут потребовать хирургического вмешательства. Обратитесь за неотложной медицинской помощью, если вы испытываете следующие симптомы:

внезапная резкая боль в животе

обморок, повышенное потоотделение или спутанность сознания, так как это могут быть признаки шока

кровь в рвоте или стуле

живот, который твердый на ощупь

боль в животе, которая усиливается при движении, но улучшается в положении лежа

При правильном лечении большинство пептических язв заживают. / Pixabay

При правильном лечении большинство пептических язв заживают. Однако вы можете не излечиться, если прекратите прием лекарств раньше или продолжите употреблять табак, алкоголь и нестероидные болеутоляющие средства во время лечения. Ваш врач назначит повторный прием после вашего первоначального лечения, чтобы оценить ваше выздоровление.

Некоторые язвы, называемые рефрактерными, не заживают при лечении. Если язва не заживает после начального лечения, это может указывать на:

чрезмерное производство желудочной кислоты

наличие в желудке бактерий, отличных от H. pylori

другое заболевание, такое как рак желудка или болезнь Крона

Ваш врач может предложить другой метод лечения или провести дополнительные тесты, чтобы исключить рак желудка и другие желудочно-кишечные заболевания.

Определенный образ жизни и привычки могут снизить риск развития язвенной болезни. Это включает:

не употреблять более двух алкогольных напитков в день

не смешивать алкоголь с лекарствами

часто мыть руки, чтобы избежать инфекций

ограничение использования ибупрофена, аспирина и напроксена

Поддержание здорового образа жизни путем отказа от курения сигарет и других видов табака и сбалансированное питания, богатое фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами, поможет вам предотвратить развитие язвенной болезни.